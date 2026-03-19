『リリのワールド』クローズドβテスト（CBT）が本日3月19日より正式開始

Proxima Beta PTE.Limited

LilliLandia Gameは、ライフシミュレーションゲーム『リリのワールド』において、CBTを2026年3月19日（木）より正式に開始したことをお知らせいたします。CBTに当選したプレイヤーは、本日よりSteamを通じてゲームに参加可能となり、日常の中に広がるミニチュアワールドでの癒しの体験をいち早く楽しむことができます。

日常が小さな世界へと変わる、ミニチュア体験

『リリのワールド』は、書斎や机の上といった身近な空間を舞台に、それらをミニチュア化した世界で生活を楽しむライフシミュレーションゲームです。

本CBTでは、ミニチュア化された世界でのスローライフ体験をはじめ、素材収集や拠点づくり、カスタマイズ、演奏など、やりこみ要素を幅広くお楽しみいただけます。

住人「リリ」との交流といった基本的なゲームプレイに加え、キャンディーや縮小ガンを活用した探索要素、さらにダンジョン型コンテンツ「暗星エリア」など、通常とは異なるプレイ体験も一部先行して体験可能です。

CBT参加方法について

CBTに当選された方は、以下の手順でゲームに参加いただけます。

・当選結果は登録メールなどを通じて確認

・Steamよりゲームをダウンロード

・ログイン後、CBTへ参加

CBT期間中の最新情報＆キャンペーン

CBT期間中は、公式SNSではプレゼントキャンペーンやコミュニティ企画も実施予定。

ゲームを遊びながら、さまざまな企画をお楽しみいただけます。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/AnimulaNookJP

CBTクリエイター募集枠、引き続き受付中！

動画クリエイター、実況者、VTuber、イラストレーターなど、

コンテンツクリエイターとして活動されている方を対象に、

星辺協会では「Animula Nook Creator Party」への参加者を募集しております。

（ジャンルは問いません）

本企画では、審査制の専用クリエイター枠としてご参加いただけます。

ご興味のある方は、下記リンクよりぜひお申し込みください。

▼クリエイター募集ページ

https://animulanook.com/events/a20260123cc/

※審査を通過された方には、後日DMにてご連絡いたします。

今後の展開について

『リリのワールド』は、今後もCBT第2弾の実施や正式リリースに向けて、継続的にゲーム内容のアップデートおよび情報公開を予定しています。最新情報は公式サイトおよび公式SNSにて随時発信してまいります。ぜひフォローして続報をお待ちください。

ゲーム概要

タイトル：リリのワールド

ジャンル：ライフシミュレーション／癒し系

CBT開始日：2026年3月19日

CBT対応プラットフォーム：PC（Steam）

公式サイト： https://animulanook.com/jp/index.html

公式X（旧Twitter）：https://x.com/AnimulaNookJP

公式YouTube： https://www.youtube.com/@AnimulaNook_JP