iOS(R) / Android(TM) 版『都市伝説解体センター』本日より発売開始！その手元で、衝撃の結末を「解体」せよ！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、ミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』のiOS / Android 版 を、本日2026年3月19日（木）よりApp Store(R)・Google Play(TM) Store にて発売開始したことをお知らせします。

価格は1,980円（税込）。オリジナル版のグラフィック・シナリオ・ゲーム性をそのまま完全移植し、タッチ操作に対応。スマートフォンでいつでもどこでもお楽しみいただけます。

■App Storeはこちら

https://apps.apple.com/jp/app/urban-myth-dissolution-center/id6756707224

■Google Playはこちら

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shueisha_games.umdc

『都市伝説解体センター』とは

インターネット上に飛び交ういくつかの都市伝説をテーマに、推理ミステリーのようなシナリオとサイケデリックなピクセルアートで紡ぐ、連続ドラマ形式のミステリーアドベンチャーゲームです。

主人公・福来（ふくらい）あざみは、都市伝説絡みの事件を調査・解体する機関「都市伝説解体センター」の新人調査員として、センター長にして国内屈指の能力者・廻屋渉（めぐりや あゆむ）とともに、呪いの箱、事故物件、異界……さまざまな都市伝説の正体と真実に迫っていく--。

「誰もが楽しくクリアできる」というコンセプトのもと、クリエイターチーム・墓場文庫と集英社ゲームズが二人三脚で開発。ゲームが苦手な方でも物語を最後まで楽しめる設計で、幅広いゲームファンのみなさまから大きな支持を集めました。

「日本ゲーム大賞2025 優秀賞」をはじめ全世界でさまざまなアワードを受賞した話題作です。

スマートフォン版の特徴

タッチ操作に完全対応

オリジナル版の操作感はそのままに、スマートフォンのタッチ操作に最適化。

「トシカイくん柄」など4種類のフレームデザインから選択可能

iOS / Android 版 オリジナルの「フレーム」機能を搭載。

ゲームプレイ中の非操作エリアに表示されるフレームを、4種類のデザインから自由に選択いただけます。

※iOS/Android 版の追加要素は上記2点となります。

グラフィック・シナリオ・ゲームプレイ内容はオリジナル版と同一です。

その手元で、衝撃の結末を「解体」せよ

通勤・通学中のちょっとした時間、就寝前のひととき、旅先など--どこでも気軽にプレイ！

誰もが楽しくクリアできる、サイケデリックなピクセルアートで描かれる都市伝説の「真実」を、ぜひあなた自身の手で解き明かしてください。

『都市伝説解体センター』概要（iOS / Android 版）

■対応プラットフォーム：iOS 15.0以上／Android OS 13.0以上

■App Store：発売中

https://apps.apple.com/jp/app/urban-myth-dissolution-center/id6756707224

■Google Play：発売中

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shueisha_games.umdc



■ジャンル：ミステリーアドベンチャー

■発売日：2026年3月19日（木）

■価格：1,980円（税込）

■プレイ人数：1人

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語（繁体字）/ 中国語（簡体字）/ フランス語 / イタリア語 / ドイツ語 / スペイン語 / ロシア語 / ブラジルポルトガル語 / ヒンディー語 / アラビア語

■発売：集英社ゲームズ

■開発：墓場文庫

■コピーライト：(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『都市伝説解体センター』公式サイト：https://umdc.shueisha-games.com/

墓場文庫プロフィール

日本のゲームクリエイターチーム。ミステリーに精通したメンバーが中心となり、アドベンチャーゲームを制作している。新しい表現としてのドット絵が特徴。代表作は『和階堂真の事件簿』シリーズ。Google Play Indie Games Festival 2021にて、集英社ゲームクリエイターズ CAMP賞を受賞したことで、集英社ゲームズと『都市伝説解体センター』を開発。同作にて日本ゲーム大賞2025 優秀賞を受賞。