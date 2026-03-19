なかやまきんに君出演！日清ＭＣＴオイルＨＣ新ＣＭ 『動きだせ！体脂肪』篇

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、「日清MCTオイルHC」の新CM『動きだせ！体脂肪』篇を制作し、2026 年 3 月 19 日（木）より全国で放映を開始いたします。

今作は、「日清MCTオイルHC」のアンバサダーであるなかやまきんに君さんの歌声とともに、中鎖脂肪酸がBMI が高めの方の体脂肪やウエストサイズを減らす機能性表示食品「日清 MCT オイル HC」の魅力を楽しくお伝えしています。

CM概要

タイトル ： 「日清 MCT オイルHC」 CM 『動きだせ！体脂肪』篇（15 秒）

放映開始日 ： 2026 年 3 月 19 日（木）から全国で放映開始

出演者 ： なかやまきんに君さん

動画掲載 URL ： CM本編 https://www.nisshin-oillio.com/mct/beautiful/

インタビュー・メイキング https://youtu.be/a9zkJds3AXU

新CMについて CMオリジナルソングと巨大ボトルで書く軽快な世界観

画面上に現れた「日清MCTオイルHC」。その陰からなかやまきんに君さんが現れるサプライズ演出と、なかやまきんに君さんご自身が口ずさむオリジナルソングを組み合わせ、「日清MCTオイルHC」を“ひとかけ”したくなる軽快な世界観を描いています。さらに、なかやまきんに君さんならではのコミカルな動きもあり、日常の中に「日清MCTオイルHC」を取り入れる楽しさを視覚的にも表現しています。毎日の食事にかけるだけで、「日清MCTオイルHC」に含まれる中鎖脂肪酸が、BMIが高めの方の日常活動時の脂肪燃焼を高め、体脂肪を減らすことを、シンプルかつポップにお伝えしています。

見どころ なかやまきんに君さんが「日清MCTオイルHC」の陰から登場！躍動感に注目！

『やぁ、キミの体脂肪くん♪』という、なかやまきんに君さんご自身が歌っているCMオリジナルソングからスタート。巨大な「日清MCTオイルHC」の陰からひょこっと顔を出し、筋肉が際立つポーズを決め、大きな「日清MCTオイルHC」のボトルを小脇に抱えて駆け出すまでをテンポ良く描いています。最後は実寸のボトルを手に持って「ハッ！」と爽やかにキメ顔。なかやまきんに君さんならではの躍動感にぜひご注目ください。

撮影レポート

■巨大な「日清MCTオイルHC」からの登場をミリ単位で追求したなかやまきんに君さん！

約160cmの巨大な「日清MCTオイルHC」ボトルの陰で、筋肉の見え方や出現の角度、スピードまで徹底的に調整する、なかやまきんに君さんの細部へのこだわりが印象的でした。ボトルの左右それぞれから出現する間合いも複数テイクを重ねて検証し、驚きとユーモアのバランスを実現。ミリ単位での位置調整を重ね、真剣に撮影に臨むなかやまきんに君さんのプロ意識が感じられました。

■走るカットの躍動感を増すための仕掛けにも工夫が！

ボトルを抱えて走るシーンでは、躍動感を演出するためルームランナーを活用。「日清MCTオイルHC」を抱えながら、笑顔で勢いよく走る様子が印象的となるような仕掛けをしました。躍動感の表現や走るスピードにもこだわりつつ、前向きな姿勢と持ち前の笑顔で、現場の雰囲気を明るくしていました。

なかやまきんに君さんインタビュー

Q. 撮影を終えて、印象的だったシーンやエピソード、本CMの見どころを教えてください。

約160cmぐらいの「日清MCTオイルHC」ボトルから、顔をひょっこり出してポーズを決めるという最初のシーンがあったんですが、そのシーンを30～40分ぐらいじっくりかけてやらせていただきました。中腰からスタートするんですが、何回も（同じ動きを）やったのでかなりいいトレーニングになりました。面白い撮影をしながら、筋肉にも良い刺激がきました。

ランニングマシンを使って走るシーンでは、（リテイクが続いたため）「大丈夫ですか？」と聞かれたんです。その時の監督さんがちょっとだけ涙ぐんで「大丈夫ですか？」と言っているように見えたんです。すごく応援していただいているんだなと思って「大丈夫です」と言いました。ひょっこり出るシーンと、走ったりする躍動感のあるシーンにぜひ注目していただきたいです。

Q. 今回のCMでは、体脂肪に語りかけるシーンもありました。普段から身体を鍛えていらっしゃいますが、体脂肪について思っていることや、なかやまきんに君さん流の体脂肪との向き合い方があれば教えてください。

（適度な）体脂肪は必要なものですが、余分な体脂肪はつけないという風に僕はいつも日常生活を送っています。ダイエットする方の中には「とにかく油のものを食べないでおこう」と思う方も多いと思います。食べ過ぎは良くないですが体に必要な油もありますので、適量の油はしっかり摂ってほしいなと。僕も日常生活では、エネルギーになりやすい「日清MCTオイルHC」のようなオイルはしっかり補給して向き合っています。

Q. 普段「日清 MCT オイルHC」を活用されているそうですが、おすすめの「日清 MCT オイルHC」の活用法やレシピはありますか？

レシピというほどでもないんですが、簡単に活用できる方法があります。僕はキャベツの千切りにリンゴ酢をかけて、そこに「日清MCTオイルHC」をかけるんです。そしてレーズンとかプルーンとかの果物、ナッツ類もちょっとだけ入れて、岩塩をかけます。これだけで食べやすい、栄養もアップしたキャベツの千切りになるわけです。「日清MCTオイルHC」をちょっとかけるのがポイントで、滑らかさが出るんです。めちゃくちゃおいしいです。すぐ準備もできますし、栄養も豊富なので、小腹が空いた時にこれをサクッと食べます。

Q. なかやまきんに君さんの普段の日常生活の合間で、脂肪燃焼しやすくなる軽い運動を教えてください。

デスクワークされる方やスマホをずっと見る方に、オススメする簡単なエクササイズを紹介します。座ったままでもできるんですけど、胸を張って、手を横に（床と並行に）広げます。小指を天井の方に向けるように、少し拳をひねります。この状態で、大きく肩から「後ろ回し」をします。 ポイントは、肘を回すのではなく腕の付け根（肩）から回すこと。胸を張って肩を下げ、首を長くした状態で後ろに回します。首周り、肩周りの筋肉をいっぱい動かしますので、デスクワークで肩が凝りやすい方にはめちゃくちゃおすすめです。血流が良くなると頭もスッキリして、仕事や勉強に集中できると思います。

Q. CMの放映は新生活が始まる時期ですが、なかやまきんに君さんの新しいギャグをお願いします！

僕は「パワー！」と「ヤー！」のみで25年やってきましたが、ついに新ギャグが完成したと思っていて、今年はこれでいけるなと。まさにこの「日清MCTオイルHC」を絡めたようなギャグです。

おそらくどこに「日清MCTオイルHC」というフレーズが入っているか、皆さん気づかないと思うんですが、でもこの話をしたら、気づくかもしれませんね。僕の筋肉に語りかけるギャグがあるんですが、このギャグのどこかに「（日清）MCTオイル」のフレーズが入っています。いきますよ。

オイル！オイル！俺の筋肉！（日清）MCTオイル！（日清）MCTオイル！俺の筋肉！さあ、（日清）MCTオイルというフレーズを、わからないようにギャグに入れることは……できるのかい！できないのかい！どっちなんだい！でーきる！パワー！ハッ！

……決まりましたね。全然わからなかったでしょ？

「日清MCTオイルHC」に出会えて、仕掛けのある新ギャグができました。

Q. 最後に、本CMをご覧になり脂肪燃焼に動きだす方へ向けてメッセージをお願いします！

皆さん、無理なく運動や食事をして、そして「日清MCTオイルHC」も取り入れてみてください。ヤー！

「日清MCTオイルHC」CM

サムネイルは以下からご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d76174-272-df4a644bb55ff148ea4608677d648839.pdf

制作スタッフ

Creative Director ：島村 浩太

CM Planner ：高橋 祐司/松本花奈

Art Director ：高藤 達也

Business Producer ：難波 瑛/増崎 知世/田中 健矢

Producer ：高橋 愛

A.Producer ：山口 裕毅

Director ：和泉 大介

Cameraman ：久松 友佳

Lightman ：宮木 進一

Art ：末廣 豪

Special Effect ：小松 義夫

Food Stylist ：小堀 亞瑠

Hair Make ：大坂 ひとみ

Mixer ：平田 愛

Offline Editor ：いとう そうた

Online Editor ：渋谷 美久

Music ：緑川 徹

Casting ：小田 早苗

GR Photographer ：白幡 敦弘

Retoucher ：兵頭 誠

Designer ：鑓田佳広

出演者 プロフィール

なかやまきんに君

出身 ：福岡県

生年月日：1978/09/17

NSC(吉本興業養成所)大阪校22期生として、2000年にデビューして以来、お笑い芸人として活動。2006年～2011年まで、アメリカ・ロサンゼルスへ筋肉留学を経験。2021年末に吉本興業を退社し独立。近年はYouTubeでの発信やオンラインフィットネスなどにも注力。

「日清 MCTオイルHC」について

MCT（中鎖脂肪酸油）100%の食用油で、機能性表示食品（届出番号：I1338）です。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。

味やにおいが少ないので、いつもの料理や飲み物の味そのままでお使いいただけます。