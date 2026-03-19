調理時間10分以内の「超ラクKit」が250メニュー突破　モスバーガー監修【超ラク】旨みたっぷりテリヤキバーグボウル販売開始（3/19～）

オイシックス・ラ・大地株式会社

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：高島 宏平、以下 当社）が展開する「Oisix」は、人気商品のミールキット「Kit Oisix」の時短効率向上を進めており、10分で仕上げることができる「超ラクKit」を250メニューまで拡大しました。

株式会社モスフードサービス（本社： 東京都品川区、代表取締役社長：中村 栄輔）が展開するハンバーガーチェーン、モスバーガーが監修するミールキット商品、Kit Oisix「旨みたっぷりテリヤキバーグボウル」も「超ラクKit」としてリニューアルし、2026年3月19日（木）より販売いたします。

URL：https://www.oisix.com/sc/choraku_teriyaki

▲【超ラク】旨みたっぷりテリヤキバーグボウル■調理も片付けも「超ラク」10分以内で完成する手軽さが好評で250メニュー突破

出社回帰による平日の晩ごはんに対するお客様の時短ニーズの高まりを受け、Oisixでは2025年10月から人気のミールキット「Kit Oisix」を大幅にリニューアル。時短効率をさらに高めた、10分以内に完成する「超ラクKit」の商品拡大を進めてまいりました。使う調理器具が少なく、片付けもラクで、包丁・まな板が不要（一部商品を除く）といった点もお客様から好評で、当初の計画を大きく上回るペースでラインナップを拡大し、250メニューを突破しました（2026年3月19日時点）。毎週販売するミールキットのラインナップのうち、5割が調理時間10分以内で作れるメニューです。

■人気コラボレーション商品も「超ラク」にリニューアルし ”プレミアム時短”提案

忙しい日でも手間をかけすぎずに、家族に誇れる“プレミアム感”のある時短料理をご提案するため、人気のコラボレーション商品も積極的に「超ラクKit」へのリニューアルを進めています。2026年3月19日（木）からは、「食わず嫌いの子どもが美味しいと言って完食！」などと好評をいただいている、モスバーガー監修のKit Oisix「旨みたっぷりテリヤキバーグボウル」もリニューアルし、販売開始します。

味の決め手となるのは、モスバーガー監修の特製テリヤキソース。従来は水溶き片栗粉でとろみを付ける工程がありましたが、あらかじめ調味料を一体化することで、より手間や無駄なく仕上がる設計に進化させました。一方で、きのこを炒める工程はあえて残すことで、きのこの香ばしさがソースに溶け出し、一口ごとに深い味わいが広がります。シンプルな工程で手軽に調理でき、レタスやトマトといった新鮮な野菜もたっぷり摂れる、忙しい日々の心強い味方となる商品を目指しました。

【超ラク】旨みたっぷりテリヤキバーグボウル 販売情報

・販売期間：2026年3月19日（木）10:00～2026年3月26日（木）10:00

・価格：2人前1,835円（税込）／3人前2,754円（税込）

・概要：主役はモスバーガーが監修した、ごはんに合う特製テリヤキソース。ジューシーなハンバーグに甘辛いソースが絡み、驚くほどごはんが進みます。世代を問わずお楽しみいただける味わいに仕上げました。

・URL：https://www.oisix.com/sc/choraku_teriyaki

■お客様の満足度向上に向けて、消費期限が5日のメニューも展開

これまでKit Oisixは消費期限がお届け日から3日以内のものが多く、週後半の食卓のサポートが課題となっていました。お客様からの“消費期限が長い方が、週の後半も困らなのでうれしい”といった声を受け、青果の鮮度や品質を維持しながら、消費期限がお届け日＋5日確保されたメニューの開発も進めています。販売開始以降“簡単に作れておいしい上に、消費期限が長くて助かった”等の声をお寄せいただいており、忙しい家庭の食卓をより柔軟にサポートできるラインナップとして、今後も強化してまいります。

＜超ラクKit 消費期限5日のメニュー例＞※価格はすべて税込

販売URL：https://www.oisix.com/sc/choraku_teriyaki

商品名：【超ラク】鶏と香味野菜のオイスターあん

販売価格：2人前2,051円／3人前3,035円

概要：コクと旨みあふれる特製オイスターソースをベースに、香味野菜の風味を効かせた野菜入り中華あんです。鶏唐揚げとよくからめて、ごはんを片手にお召し上がりください。

販売期間：2026年3月19日（木）10:00～2026年3月26日（木）10:00

商品名：【超ラク】カリッと目玉焼き！厚揚げガパオ風めし

販売価格：2人前1,943円／3人前2,915円

概要：エスニックメニューのガパオライスを、家族みんなで楽しめるよう厚揚げを加えてやさしい味わいに仕上げました。最初に厚揚げを袋の中で細かく崩すことで、他の具材ともなじみやすく、時短にもつながります。カリっと焼いた目玉焼きや仕上げのオイスターソース、ごはんに振りかけるフライドオニオンがアクセントになり、食べ飽きないおいしさです。

販売期間：2026年3月26日（木）10:00～2025年4月2日（木）10:00

商品名：【超ラク】ごろっと豚の濃厚ハッシュドポーク

販売価格：2人前1,943円／3人前2,873円

概要：ブイヨンでじっくり煮込んだやわらかな豚肩ロースに、濃厚なデミグラスソースを合わせました。一緒に煮込んだごぼうの滋味深い香りと、仕上げに加えるミニトマトの酸味が程よいアクセントになります。食べ応えのあるお肉を贅沢に味わえる、コク深くまろやかな一皿をお楽しみください。

販売期間：2026年4月2日（木）10:00～2026年4月9日（木）10:00

「Kit Oisix」について

必要量の食材とレシピがセットになった、調理時間が10分から作れるミールキット。2013年7月より販売を開始し、これまでに誕生したメニュー数は2,500以上。調理時間を削減できるだけでなく、毎週20以上の和洋中のメニューを展開しているので、メニューのマンネリ化も防ぐことができます。また、有機野菜や特別栽培の野菜など安心・安全に配慮した野菜を5種類以上使用しています。シリーズ累計出荷数は2.5億食（2026年2月時点）を突破しています。

URL：https://www.oisix.com/sc/kitoisix_intro

食品宅配サービス「Oisix」について

2000年に設立。「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトとした、有機野菜や特別栽培野菜など、できる限り添加物を使用せずに作った加工食品などの食品を取り扱うEC食品宅配サービスです。現在、会員数は360,703人（2025年12月末時点）で日本全国の方にご利用いただいています。

オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「PurpleCarrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。