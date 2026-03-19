伝統文化を縁で繋ぎ守る ONE WORLD～Wrapping The Earth～元宝塚歌劇団・沙央くらまが葛飾北斎テーマの「セレクトコレクション」を⽻田空港「和蔵場～WAKURABA～」にて開催

一般財団法人クロノス保全財団

「文化と寄付の往縁で世界を 1 つに。」を理念に掲げる ONE WORLD プロジェクト（運営：一般財団法人クロノス保全財団）は、元宝塚歌劇団・沙央くらま氏とのコラボレーションプロジェクト

「ONE WORLD presented by 沙央くらま ～葛飾北斎コレクション～」を、⽻田空港第 2 ターミナル「和蔵場～WAKURABA～」にて開始いたします。

本プロジェクトは、日本が世界に誇る浮世絵師・葛飾北斎をテーマにしたセレクトショップとして展開するものです。宝塚歌劇団で培われた沙央くらま氏の卓越した審美眼を活かし、北斎の世界観を現代に蘇らせる逸品をキュレーション。Mt.FUJI MATCHA の限定アートエディション抹茶、田子の月の和菓子「⿊富⼠」、スペイン発祥・PAPABUBBLE の「HOKUSAI ミックス」、そして沙央くらま氏自身がプロデュースする化粧品「美 uRA」など、北斎の美意識を纏った商品が一堂に集結します。

売上の一部は石川県能登半島の復興支援および一般財団法人クロノス保全財団を通じた文化遺産保全へ寄付する、文化と社会貢献が融合した取り組みです。和蔵場の理念と ONE WORLD の想いが一つになる象徴的な瞬間です。

■ ONE WORLD ～世界をひとつに繋ぐ想い～

「世界をひとつに。」をミッションとする ONE WORLD プロジェクトは、国境やジャンルを越え、文化の世界発信、教育の拡大、寄付文化の普及を目指し、どの地域でも変わらない『ONE WORLD』の価値観を届け、地球規模の文化ネットワークを築いて次世代へ継承される共感と感動の連鎖を生み出し、文化の和・寄付の輪を広げていきます。

2025 年 10 月には、文化庁認定（日本博 2.0）の取り組みとして、アーティストの GACKT 氏、書の巨匠・吉川壽一氏と共に、国宝指定重要文化財・三井寺（ユネスコ記憶遺産登録）にてオープニングイベントを開催。圧倒的な芸術表現で文化継承の重要性を訴えました。

今回、その理念を受け継ぐ新たな展開として、沙央くらま氏を迎え、日本文化の「美」を商品というかたちで世界中の旅行者へ届けてまいります。

■ 地域の魅力と文化を未来へ──北斎を軸にした新たな挑戦⽻田空港第 2 ターミナルに位置する「和蔵場～WAKURABA～」は、日本各地の魅力を伝える「地方創生」をテーマにした情報発信型の物販・カフェ店舗として 2020 年に開業し、空港という場所から食をきっかけに地域と人をつなぐ取り組みを行ってきました。

和蔵場が大切にしている「地域の魅力を届ける」という理念と、ONE WORLD が掲げる「文化を守り、つなぎ、遺す」という使命。この⼆つが北斎という共通のテーマのもとに交わることで、新たな文化価値を創りだします。

■ ⽻田空港の中で広がる「縁」── 和蔵場からエアポートガーデンへ

ONE WORLD と⽻田空港の物語は、第 2 ターミナル国内線の「和蔵場～WAKURABA～」から始まりました。人と地域をつなぐコンセプトのもと設けられたこの場所で、ONE WORLD は常設の文化発信拠点を築き、日本酒の販売や能登支援ブースの設置など、文化と社会貢献の取り組みを展開してまいりました。

そして 2026 年 3 月 4 日、その縁はさらに広がりました。GACKT 氏、書の巨匠・吉川壽一氏、那須大亮氏、末續慎吾氏の書作品展示「伝統文化を縁で繋ぎ守る ONE WORLD」が、⽻田エアポートガーデンのプレミアムバンケットおよびバスターミナルにて開催。和蔵場で育まれた想いが、エアポートガーデンという新たな舞台へとバトンを繋いだのです。

和蔵場とエアポートガーデンの往縁。──ひとつの場所に灯った文化の⽕は、空港の中を縁で繋がれるように広がり、いまや⽻田空港そのものが ONE WORLD の「文化回廊」となりつつあります。国内線を利用する旅行者は和蔵場で日本文化の逸品に出会い、エアポートガーデンでは書の芸術に触れる。⽻田空港を訪れるすべての人が、移動の合間にふと文化と出会う──そんな体験が、いま⽻田で生まれています。

今回の沙央くらま氏の参画は、この「縁の連鎖」の新たな一章です。葛飾北斎をテーマにしたセレクトコレクションが加わることで、⽻田空港における ONE WORLD の文化発信はさらに多層的なものへと進化します。

■ 元宝塚歌劇団・沙央くらまが体現する「日本の美意識」

沙央くらま（さおう くらま）氏は、2001 年宝塚歌劇団に入団。宙組『ベルサイユのばら 2001』で初舞台を踏み、雪組・月組・専科と渡り歩き、⽼若男女、幅広い役柄を見事に演じきる高い演技力と歌唱力を持った男役スターとして活躍。2018 年 2 月に惜しまれながら宝塚歌劇団を退団。現在はLINUS ENTERTAINMENT に所属し、多才派女優として、ラジオ、映画等で活躍中。夫はダンサー・俳優の大貫勇輔氏。

「本当にいいものを、想いとともに届けたい」── 宝塚時代に培われた審美眼と表現力、そして文化への深い敬意を持つ沙央くらま氏は、日本各地のクリエイターやメーカーの商品をセレクト・キュレーションする活動を展開。「文化を守り、つなぎ、遺す」という ONE WORLD の理念と、彼女のこれまでの歩みが深く共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。

さらに沙央くらま氏は、2026 年 4 月 18 日に浅草公会堂にて上演されるノンバーバル舞台『The Lifeof HOKUSAI』にて、北斎の妻役として出演予定。内閣府クールジャパン認定舞台であり、ヨーロッパツアーで受賞歴を持つ国際的評価の高い作品です。セリフを一切使わず、踊り・和楽器・歌のみで北斎の生涯と芸術を描くこの舞台で、北斎を最も近くで支えた妻を「演じる」表現者が、同時にその世界観を「商品」としてキュレーションする。この⼆重の体現こそが、本コレクション最大の差別化ポイントです。

【沙央くらまからひとこと】

今、本当に良いものが、さまざまな情報が溢れるこの時代の中で埋もれてしまいがちな世の中になっていると感じています。だからこそ、改めて日本文化の魅力を伝えていく場を大切にしたいという想いで、女優という活動を主軸にさまざまな発信を続けてまいりました。今回、この ONE WORLD のプロジェクトに出会えたご縁を通じて、プロセスを大切にする職人肌の日本の魅力を、沙央くらまという立場からお届けできる機会をいただけたことに心から感謝しています。

4 月 18 日、浅草公会堂にて上演される葛飾北斎の人生を描いたノンバーバルステージ『The Life ofHOKUSAI』への出演にあわせ、今回は「葛飾北斎」をテーマに、日本の素敵なブランドとのコラボ商品を私自身がセレクトさせていただきました。この機会を通して、日本の文化やものづくりの魅力が、より多くの方々に届き、素敵なご縁や新しい循環が生まれていくことを願っています。

一つひとつの商品に込められた作り手の魂と、それを手に取る人々の笑顔を、被災地への支援と文化遺産の保全という「未来への力」に変えていきます。

ONE WORLD の取り組みによって集まった売上の一部は、一般財団法人クロノス保全財団と協力の上、石川県能登半島の被災地支援（日本⾚十字社石川県支部及び石川県共同募金会への義援金）や文化遺産保全のために寄付させていただきます。

■ 未来へ繋ぐバトン

ONE WORLD プロジェクトの支援の輪は、各界へ広がっています。GACKT 氏、書の巨匠・吉川壽一氏をはじめ、末續慎吾氏（短距離界アジア初オリンピック・世界陸上メダリスト）や那須大亮氏（アテネオリンピック元サッカー日本代表キャプテン・プロサッカー選手）など、多くの著名人・アーティストが賛同を表明。そして今回、沙央くらま氏が新たなバトンを受け取りました。

和蔵場で灯った文化の⽕は、エアポートガーデンへと広がり、そして今、沙央くらま氏のセレクトコレクションによって、リニューアルを迎える和蔵場に新たな息吹をもたらします。⽻田空港という一つの場所の中で、縁が縁を呼び、文化が文化を育てていく──この循環こそが、ONE WORLD の「往縁（おうえん）」の姿です。

「ONE WORLD」は、三井寺、⽻田空港からバトンを繋ぎ、2026 年 5 月には根津神社（国重要文化財）および東京大学での展開を予定しています。さらに、沙央くらま氏が北斎の妻役で出演するノンバーバル舞台『The Life of HOKUSAI』（4 月 18 日・浅草公会堂、内閣府クールジャパン認定）との連動により、「観る・触れる・持ち帰る」という文化体験の新たなかたちを提案してまいります。

文化が紡ぐ物語は、今ここから始まります。世界がひとつになる日を夢見て。

■ 実施概要

・展示名 ONE WORLD presented by 沙央くらま～葛飾北斎コレクション～

・開催場所 ⽻田空港第 2 ターミナル 和蔵場～WAKURABA～

・開始日 2026 年 3 月 19 日から 2026 年 3 月 26 日

・内容 沙央くらま氏キュレーションによる葛飾北斎テーマのセレクトコレクション

・展示販売

Mt.FUJI MATCHA × NAGON 限定アートエディション抹茶

田子の月「⿊富⼠」

PAPABUBBLE「HOKUSAI ミックス」

沙央くらまプロデュース化粧品「美 uRA」

舞台『The Life of HOKUSAI』限定パネル（展示・受注生産）

・観覧 無料（商品購入は有料）

・主催 一般財団法人クロノス保全財団

■ 同時開催中

・展示名 伝統文化を縁で繋ぎ守る ONE WORLD ～Wrapping The Earth～

GACKT 氏・吉川壽一氏・那須大亮氏・末續慎吾氏による書作品展示

・展示場所 ⽻田エアポートガーデン

3/4～3/12「プレミアムバンケット」 ／ 3/13～4/30「バスターミナル」

・展示期間 2026 年 3 月 4 日（⽕）～ 4 月 30 日（木）

・観覧 無料

和蔵場での沙央くらまセレクトコレクションと、エアポートガーデンでの書作品展示。⽻田空港を訪れる方々は、2 つの拠点を巡ることで、ONE WORLD が紡ぐ文化の物語をより深く体感いただけます。

■ 和蔵場について

https://www.instagram.com/wakuraba_official/

⽻田空港第 2 ターミナルにある、日本各地の魅力を伝える「地方創生」をテーマにした情報発信型の物販・カフェ店舗です。2020 年に⽻田空港にオープンし、空港という場所から、食をきっかけに地域と人をつなぐ取り組みを行っています。

■ 関連リンク

・クロノス保全財団 公式サイト

https://chronos.or.jp/

・ONE WORLD Instagram

https://www.instagram.com/wrapping.the.earth

・ONE WORLD YouTube

https://youtube.com/@wrappingtheearth2400

・『The Life of HOKUSAI』（4 月 18 日・浅草公会堂、内閣府クールジャパン認定）

https://napposunited.com/hokusai_stage/

・『The Life of HOKUSAI』-日本凱旋公演-チケットページ

https://www.quartet-online.net/ticket/hokusai2026?m=02jaeja



【本件に関するお問い合わせ】

ONE WORLD プロジェクト 担当 角井

kakui@chronos.or.jp

運営：一般財団法人クロノス保全財団