音楽イベント「YOKABAN」を特別協賛～お茶割りで京都の夜を盛り上げる

鹿児島堀口製茶有限会社

鹿児島堀口製茶が特別協賛する音楽イベント「YOKABAN」（2026年5月16日、京都・上七軒歌舞練場開催）において、イギリスの国際茶品評会「The Leafies 2025」で最高賞・金賞を受賞した粉末緑茶「あらびき茶」他、弊社のお茶と若潮酒造（鹿児島県志布志市）の焼酎を使用した「お茶割り」を提供します。

グローバルマーケットが求める日本茶の進化

日本茶のグローバル化は、今や単なる「抹茶ブーム」の域を超えています。

かつて「抹茶」と言えば、スイーツやカフェの限定的な用途でしたが、現在のグローバルマーケットは、日本茶そのものの質的価値と、多様な飲用シーンでの展開を求めています。特に欧米のプレミアム層では、日本茶の『機能性』『品質』『新しい飲み方』への関心が急速に高まっています。

鹿児島堀口製茶の粉末緑茶「あらびき茶」がThe Leafies 2025で最高賞・金賞を受賞したことは、この国際的な評価基準を満たす質的優位性を示しています。しかし、品質だけでは十分ではありません。グローバルニーズに応えるためには、その茶を『どのように飲むか』という新しい文化提案が必須となります。

WBC「お茶点てポーズ」が象徴する、日本茶の多様化へのニーズ

ワールド・ベースボール・クラシックで選手たちが見せた「お茶点てポーズ」は、日本茶がグローバルカルチャーの中で、どのような位置づけを持つかを象徴しています。

単なる伝統文化の象徴ではなく、『大人のライフスタイル』『上質な嗜好品』として、世界のアスリートや著名人が発信する。これは、日本茶が国際的にどのような価値を持つかを明確に示しています。背景には、以下のような世界的な変化があります。

- 欧米のウェルネストレンドにおける日本茶の再評価（健康飲料としての位置づけの上昇）- 日本文化への関心の深化に伴い、『本物の茶文化』との出会いへのニーズの高まり- 日本茶の機能性（抗酸化作用、リラックス効果）への科学的な関心の急速な拡大- 従来のティーカルチャーを超えた、新しい飲用シーン(カクテル、ミクソロジー、ペアリング、お茶によるアルコール&ノンアルコールの共存、ライフスタイルの提案)への関心の高まり鹿児島堀口製茶のお茶を使用した「お茶割り」のイメージ

鹿児島堀口製茶が今回提供する「お茶割り」は、この最後のポイント【新しい飲用シーンの提案】に直結しています。国際的なムーブメントに対応した、戦略的な製品提案です。

鹿児島茶が京都で展開することの戦略的価値

京都での展開は、単なる『地方産品の全国進出』ではなく、グローバルマーケットへの発信強化を意図した戦略的な選択です。

■京都というステージの国際的価値

京都は、グローバルメディアにおいて『日本文化の象徴』として認識されています。京都での発表・展開は、国内メディアだけでなく、海外メディアからの注視も必然的に集まります。

特に、今回の舞台である上七軒歌舞練場（京都最古の花街・上七軒）という格式高い文化空間での展開は、『鹿児島茶の品質と文化的価値の同時発信』を実現します。映画『国宝』のロケ地として知られるこの歴史的舞台で、鹿児島茶が『新しい飲み方』として提案されることによって、以下のメッセージが国際的に伝播します。

『鹿児島で丹精込めて作られた上質な茶が、京都という1200年の歴史を持つ都市の伝統的な文化空間で、現代のグローバルニーズに応える新しい飲み方として提案される』

つまり、鹿児島堀口製茶にとって『鹿児島で作る茶を、京都という歴史的舞台で、新しい飲み方として提案する』という行為そのものが、グローバルマーケットへの最大のメッセージとなるのです。

YOKABANにおけるお茶割り提供の概要

鹿児島堀口製茶／和香園について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93249/table/13_1_b52fb195992a79565cd6ca0604b60f4a.jpg?v=202603191152 ]

鹿児島堀口製茶は、温暖な気候と火山灰土壌に恵まれた鹿児島で、上質な茶葉を国内最大規模の茶園で栽培・製造する企業です。粉末緑茶「あらびき茶」は、2025年にイギリスの国際茶品評会「The Leafies」において最高賞・金賞を受賞し、世界的にもその品質が高く評価されています。

同社は、単なる茶製造企業ではなく、『日本茶の国際的な価値提案』に積極的に取り組む企業として、グローバルマーケットでの存在感を高めています。今回の「お茶割り」提供は、この戦略的な取り組みの最新事例です。

鹿児島県志布志市にある「鹿児島堀口製茶 / 和香園」の茶畑

・鹿児島堀口製茶（有）

・所在地：鹿児島県 志布志市有明町野神3436-3

・代表者名：堀口 大輔

・鹿児島堀口製茶HP：

https://www.horiguchiseicha.com/

・和香園HP：

https://wakohen.co.jp/

メディアの方に取材してほしいポイント

・ 国際金賞受賞の日本茶が、グローバルニーズに応える新製品提案

・ 地方産品がグローバル市場で競争力を持つ理由と戦略

・ WBCの『お茶点てポーズ』が象徴する、日本茶への国際的なニーズの変化

・ 京都という歴史的舞台での地方産品の国際発信

・ 伝統文化とモダンライフスタイルの融合

鹿児島堀口製茶のスポークスパーソンへのインタビュー、会場での体験取材、国際市場での日本茶トレンドに関する深掘り取材など、複数の切り口でのご対応が可能です。