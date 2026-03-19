【東京ステーションホテル】感謝の気持ちを伝える「母の日&父の日」の贈り物に オリジナルボックス入り特別ギフト

日本ホテル株式会社母の日 麗しき感謝のティーセット父の日 美食を贈る惣菜5点セレクション

一年に一度、敬愛と感謝の気持ちを伝える「母の日&父の日」。東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1）では、コンセプトカラーである濃藍色のオリジナルギフトボックスに、「母の日&父の日」に向けた数量限定の特別ギフトをご用意します。「母の日」向けには、オリジナル紅茶が香るフィナンシェとともに優雅なティータイムを楽しめる「麗しき感謝のティーセット」、「父の日」向けには、人気の冷凍お惣菜の中からお好みで5点を選べる「美食を贈る惣菜5点セレクション」を。大切なご家族へ、感謝の気持ちとホテルならではの上質アイテムの詰め合わせギフトをお届けします。ご希望の方には、メッセージカードをお付けいたします。

母の日のまとめページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/event/Mothersday)

「母の日」 麗しき感謝のティーセット 9,000円

大切なお母様へ、尽きることのない感謝を込めて。

「母の日」に贈るのは、ホテルの格式と優雅な香りに満ちる至福のひととき。オリジナル紅茶が華やかに香るフィナンシェとともに、日頃の〈ありがとう〉を、麗しいティータイムにのせて。

販売：2026年3月19日（木）10:00 受付開始

発送：2026年5月上旬～10日（日）までにお届け

内容：フィナンシェボックス（5個入り）、タイムレスエレガンス（1缶）、エバーラスティングストーリー（1缶）

フィナンシェボックス

ホテルオリジナルフレーバーティーのタイムレスエレガンス2個と人気のショコラ3個のフィナンシェを詰め合わせました。

タイムレスエレガンス&エバーラスティングストーリー

1919 年創業のパリ高級紅茶専門店の「BETJEMAN & BARTON（ベッジュマン＆バートン）」とコラボレーションした、東京ステーションホテルのオリジナルフレーバーティー。ロビーラウンジの店内でもお楽しみいただけます。

〈Timeless Elegance〉 日本を代表する桜をイメージ。緑茶にサクランボの風味を加え薔薇の花びらをブレンドした、見た目も美しいフレーバーティーです。緑茶ならではのすっきりとした味わいと、サクランボと薔薇の芳醇なアロマに包まれます。

〈Everlasting Story〉 ブラックティーにベルガモット、オレンジなどの上品な柑橘系の風味をブレンド。隠し味にチョコレートフレーバーのほのかな甘みをプラスしています。

※ご購入はこちら：麗しき感謝のティーセット(https://bit.ly/uruwashi_set_ec) | 公式オンラインショップ(https://tokyostationhotel.shop/)

「父の日」 美食を贈る惣菜5点セレクション 7,600円

美味しい時間が寛ぎをもたらす、お父様への心づくし。

人気の冷凍お惣菜ラインナップの中からお好みの組み合わせで5点お選びいただける「父の日」限定特別セット。お酒の肴にも、夕食のメインディッシュにも最適な、ホテルクオリティーの逸品を感謝の気持ちとともに贈りませんか。

販売：2026年5月7日（木）10:00 受付開始

発送：2026年6月上旬以降

内容：4種類の惣菜よりお好きな組み合わせで5点お選びください。

津軽どりもも肉のグリル照り焼き 山椒風味（270g）1,500円

真空調理でやわらかく仕上げた甘辛い照り焼きに、花椒や山椒などの香辛料がアクセント。ご飯のおかずはもちろん、丼やお弁当にも最適。

ポーク煮込み プロヴァンス風（220g）1,600円

ハーブやトマトの風味を活かした南仏らしい軽やかで香り高い煮込み料理。赤身と脂身のバランスが良い、豚肩肉をトマトや香味野菜で煮込み、プロヴァンス風に。バターライスとあわせるものおすすめです。

合鴨和風ロースト（190g）2,000円

合鴨をしっとりジューシーに焼き、和風に仕上げました。冷製のままでもお召し上がりいただけます。温めたあとに表面を軽く炙ると香ばしさが引き立ちます。

スパイス香る北海道チキンカリー（220g）1,500円

身質が柔らかい北海道産ホワイトチキンの希少部位 肩小肉を使用。数種類のスパイスをブレンドした香り高い本格派のオリジナルカリーに仕上げました。

津軽どりもも肉のグリル照り焼き 山椒風味ポーク煮込み プロヴァンス風合鴨和風ローストスパイス香る北海道チキンカリー

※ご購入はこちら：美食を贈る惣菜5点セレクション(https://bit.ly/sozai_set_ec) | 公式オンラインショップ(https://tokyostationhotel.shop/)

その他のおすすめアイテム

▶PINKティーポット、PINKカップ＆ソーサーセット 24,800円

高品質なテーブルウェアで知られる日本ブランド「NARUMI（ナルミ）」の、美しさと実用性を兼ね備えた世界的に評価されるボーンチャイナ製テーブルウェアを、モーヴピンクで仕上げました。カップ＆ソーサー2客のセットも。

素材：ボーンチャイナ

サイズ：幅16.3cm（持ち手あり）×高さ12.5cm | 490cc（満水容量）

※詳細・ご購入はこちら：PINKティーポット、PINKカップ＆ソーサーセット(https://bit.ly/pinkcup_pot_ec)

▶LIBERTYクッション 45×45サイズ 各\29,700

英国のヘリテージブランド「LIBERTY（リバティ）」の 150 周年を記念し発表された新インテリアコレクション「THE HOUSE OF LIBERTY（ザ・ハウス・オブ・リバティ）」より、厳選したファブリックで製作した東京ステーションホテルだけのオリジナルクッション。30×50サイズ（各\24,200）もございます。

ファブリック・素材：

（左）Berry Vine | 麻（リネン）100%

（右）Fanfare | 綿（コットン）63%、麻（リネン）37%

サイズ：縦 約 45cm × 横 約 45cm（布製のため若干のばらつきがあります）

※詳細・ご購入はこちら：LIBERTYクッション 45×45サイズ(https://bit.ly/libertycushion_45x45_ec)

※表示価格は税込みです。

※画像はイメージです。

※ホテル店頭での販売はございません。

東京ステーションホテルで過ごすひととき

東京ステーションホテルでは、日頃の感謝をカタチにして”体験”を贈るお手伝いをいたします。百余年の歴史と品格が息づく東京ステーションホテルの空間で、特別な一日を。花束やメッセージだけでなく優雅なランチやアフタヌーンティー、宿泊プランなど、さまざまなラインナップをご用意しております。記憶に残るひとときを、東京ステーションホテルで過ごしませんか？

母の日まとめページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/event/Mothersday)

＜アフタヌーンティー＞

アフタヌーンティーのまとめページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/event/afternoontea)

甘いものが好き！という方にはアフタヌーンティーがオススメです。ホテル1Fにあるシックでエレガントなロビーラウンジでは、4月より宝石のような赤色スイーツを散りばめたアフタヌーンティーをご用意します。

アフタヌーンティーはほかに、カウンター席やパサージュ席がある2Fのカメリア(https://bit.ly/sakuramatcha_afternoontea_ca)、またお日にち限定で、普段は宿泊者専用朝食会場のアトリウム(https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/atrium/#menu1_b3clop0000007rm2)でもご用意しています。

▶ロビーラウンジ いちごのアフタヌーンティー

いちごの魅力を詰め込んだアフタヌーンティー。まるで宝石のような赤色のスイーツは、食べるのが惜しいほど華やかなデコレーションです。自分へのご褒美にも、推しカラーが赤の方にもおすすめです。

期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

時間：13:00～18:00までの入店

2時間制（ドリンク30分前L.O.）1日20食 *前日12時までの要予約

料金：月～木 7,900円 | 金土日祝 8,400円

※ご予約：公式サイト(https://bit.ly/strawberryat_ll) | 公式予約サイト(https://bit.ly/strawberryat_ll_yoyaku) | 03-5220-1260（ロビーラウンジ直通10:00～18:00）

＜ランチ・ディナー＞

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尽きないおしゃべりには優雅なホテルレストランを。縦長窓に行き交う列車を眺めながらフランス料理を堪能できるブラン ルージュ。フレンチ会席とも言えるめくるめく美しい料理が、心に残る感動の食体験へと誘います。オプションで花束やメッセージ付きホールケーキも承ります。

▶ブラン ルージュ 母の日プラン

華やかなシャンパーニュでの乾杯とともに、シェフが手がける至極のフランス料理をゆったりとご堪能いただける母の日プラン。スタッフが撮影する記念写真を、当日お持ち帰りいただけます。

期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

時間：11:30～15:00（L.O.14:00）| 17:30～21:00（L.O.20:00）

料金：ランチ 15,000円 ディナー 19,000円（消費税・サービス料込み）

※ご予約：公式サイト(https://bit.ly/mothersday_br) | 公式予約サイト(https://bit.ly/mothersday_br_yoyaku) | 03-5220-0014（ブラン ルージュ直通11:00～20:00）

＜宿泊＞

宿泊TOPページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/stay/)

東京駅から徒歩30歩で非日常の世界へ。復原されたレリーフを間近に眺められるアーカイブバルコニーや、駅舎ならではの長い廊下を活かしたヒストリーギャラリーなど、ここでしか体験できないひとときを。皇居や美術館、丸の内のカフェやショッピングへも出かけやすい好立地を誇ります。

▶「選べるアイテム付」記念日ステイ

シャンパーニュや花束など、お好みのオプションアイテムをお選びいただけるアニバーサリープランです。記念日やお祝いに、大切な方と記憶に残るひとときをお過ごしください。

料金：84,364円～（税金・サービス料・宿泊税込み、1室2名様）

プランに含まれるもの：ゲストラウンジ「アトリウム」の朝食ブッフェ、アニバーサリーオプション2点

アニバーサリーオプションは以下１.～６.の中よりお好みのアイテムを2つお選びいただきます。

１.シャンパーニュ（ハーフボトル）２.花束（5,000円相当）３.いちごのショートケーキ（3号/直径9cm）４.チョコレートガナッシュ（3号/直径9cm）５.フルーツタルト（3号/直径9cm）６.チョコレート盛合わせ

※ご予約：公式予約サイト(https://bit.ly/anniversary_stay_yoyaku) | 03-5220-1112（宿泊予約直通）

▶「LIBERTY」ルーム インルームアフタヌーンティー付き宿泊プラン

英国のヘリテージブランド「LIBERTY（リバティ）」とコラボレーションしたLIBERTYコンセプトルームにて、アフタヌーンティーをお楽しみいただける宿泊プラン。客室で3段スタンドの優雅なティータイムを満喫できるのはこのプランだけ。2部屋限定のLIBERTYコンセプトルームで、誰にも邪魔されることなく、優雅なひとときをお過ごしください。

料金：HERA 135,594 円～ JADE 201,576 円～

（税金・サービス料・宿泊税込み、1室2名様）

プランに含まれるもの：インルーム 桜と抹茶のアフタヌーンティー（4/1-5/31まで *6/1以降はメニューが変更となります）、

LIBERTY ファブリック トートバッグ、ゲストラウンジ「アトリウム」の朝食ブッフェ

※ご予約：公式予約サイト(https://bit.ly/libertyroom_irafternoontea_yoyaku) | 03-5220-1112（宿泊予約直通）

LIBERTYコンセプトルーム(https://www.tokyostationhotel.jp/event/liberty_conceptroom)

昨年、開業110周年記念に英国老舗ファブリックブランドのLIBERTY（リバティ）とコラボレーションしたLIBERTYルーム。孔雀がアイコンの「HARA（ヘラ）」（画像上）、大きな植物や花がモチーフの「JADE（ジェイド）」（画像下）、どちらの客室も、何度でもリピートしたくなるほどの上質な空間です。東京ステーションホテルらしさを残しつつ、LIBERTYによって新たな魅力がもたらされた2部屋だけのエクスクルーシブルームです。

HERAJADE

※画像はイメージです。

※内容に変更が入る場合がございます。



東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

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