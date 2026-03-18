J-ROCKが炸裂！アメリカ大型フェスSXSW2026「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO」レポート

The Orchard Japan

米国時間3月13日、世界最大級の複合型コンベンション＆フェスティバル「SXSW（サウス・バイ・サウス・ウェスト）」にて、日本のアーティストによるオフィシャルショーケース「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by MUSIC WAY PROJECT」が開催された。本イベントは、2023年の「TOKYO CALLING」から始まり、2024年には「TOKYO CALLING」と「INSPIRED BY TOKYO」の連日開催、そして昨年には両イベントが共同で同日開催と規模を広げ、着実にファンを増やしてきた。和風のイラストが印象的なイベントのアートワークも、「SXSW」に訪れる邦楽ファンの中ではお馴染みになりつつある。4度目となる今年はロックジャンルを中心に、バラエティに富んだ6組のアーティストが集結。本イベントの模様をレポートする。

今年で40年目という節目を迎える「SXSW」を祝福するかのように、カラっとした晴天が続くオースティン。定刻の19時、Downlight Austin Backyardの野外会場「Global Stage」にシンガーREJAYが登場した。REJAYは、昼に行われた日本貿易振興機構（JETRO）主催の日本カルチャー体験プログラム「SXJP: Infusion Japan」にも出演。そこではアコースティックギターを弾きながら、語りかけるように歌う彼女の歌声に、フロアからは思わず“Such a beautiful voice…”とため息交じりの反応が溢れた。夜のステージでは、心地よい夜風に髪をなびかせエレキギターで披露した「Middle of the night」で、センチメンタルなサウンドが会場を包み込んだ。

ステージセットはフルバンド仕様へと転換。打首獄門同好会が一曲目の「WAZA」から轟音を鳴らすと、フロアの熱気が炸裂した。スクリーンに映し出されたコミカルなミュージックビデオと歌詞の英訳で笑いを誘い、“もっと英語が話せたらいいのに”という大澤敦史（Vo./Gt.）の想いが正直に綴られた全英詞の最新曲「I wish I could speak English」では、ユーモアたっぷりのパフォーマンスで国境を越えた共感を呼び、“生活密着型ラウドロック”ならではの爆音と爆笑を届けた。

続くのは、今日がアメリカで初のライブとなる板歯目（バンシモク）。「ウィーアー、板歯目～」と可愛げのある声で自己紹介したかと思えば、次の瞬間には目つきを鋭く変えてギターをかき鳴らす千乂詞音（Vo./Gt.）。そのギャップに驚いた人も多かったはずだ。「オリジナルスクープ」では早くもモッシュピットが生まれ、「地獄と地獄」ではタオルを回して応戦するファンも。ラストの「親切」まで、パンキッシュなライブを見せつけた。

オルタナティヴロックバンドEnfantsが、洗練されたサウンドスケープで会場の空気を一変させる。“ここに戻って来られて嬉しいです。音楽って、世界共通言語だよな！”と松本大（Vo./Gt.）が話すと歓声が上がり、昨年の「SXSW」に出演した際にオースティンでレコーディングしたという「天国に生まれた僕ら」を披露。バンドが持つ陰と陽のコントラストが交錯し、その世界観を体現してみせた。

ビッグサイズの緑色のスーツが一際映えるFINLANDSの塩入冬湖（Vo./Gt.）は、前列のオーディエンス一人ひとりと目を合わせながら「ラヴソング」を力強く歌った。その唯一無二の歌声は鋭さと切なさを併せ持ち、胸にキュンと響くパワーで聴く人全てを魅了していく。“素敵な週末が訪れますように、また会いましょう！”と語りかけると「Weekend」でエモーショナルな余韻を会場に残した。

トリを務めたのは、アイスクリームネバーグラウンド。“暴レンターテイメントバンド”の名に恥じることなく、初っ端の「リビングステッパーズ」でらんご（Vo.）が煽ると、フロアはツーステップの嵐に。アメリカ初ライブとは思えないほどの熱量で、サークルモッシュやヘッドバンギングが次々と巻き起こった。SNSフォロワーの半数がアメリカのオーディエンスだというこのバンドの、脅威的な支持率にも頷けるステージだった。

今年の「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO 」は、J-ROCKの多面性を存分に感じさせる一夜だった。単なる演奏の場にとどまらず、歌詞やパフォーマンスを通して、日本人のデイリーライフやカルチャーを音にのせてプレゼンテーションするような、まさに“ショーケース”と呼ぶにふさわしい場であった。会場では日本からの訪問者や現地の業界関係者が交流し、アーティスト同士がつながる瞬間も見受けられた。また、ライブパフォーマンスがオーガナイザーの目に留まれば、会期中の他のライブへの出演機会にも結びつくこともある。SXSWは、行くだけでは終わらない。現地でこそ真価が問われる、ライブ感あふれる舞台なのだ。

Text by Megumi Hamura

Photo by Ryota Mori

Set List

Mar. 13th (Fri.) @Downright Austin

REJAY

1.Meant to Be

2.Remedy

3.Shaky

4.HAZY (Prod. A.G.O)

5.Love you still

6.Too Late

7.Stand up

8.Middle of the Night

打首獄門同好会 GOKUMON (Uchikubi Gokumon Doukoukai)

1.WAZA

2.筋肉マイフレンド Kinniku my friend

3.はたらきたくない Hatarakitaku nai

4.布団の中から出たくない Futon no naka kara detakunai

5.I wish I could speak English

6.島国DNA Shimaguni no DNA

7.日本の米は世界一 Nihon no kome wa sekai ichi

Banshimoku

1.Original Scoop

2.Jigoku to Jigoku

3.Chicchai Kamakiri

4.FREEMAN

5.Slump Maker

6.Shizumu!

7.Orgel

8.Shinsetsu

Enfants

1.Kid Blue

2.HYS

3.Punk Head

4.デッドエンド Dead End

5.天国に生まれた僕ら When We Were In Heaven

6.Play

7.星の下 Born Under

FINLANDS

1.Cut

2.HEAT

3.Love Song

4.Stranger

5.Weekend

6.Ballad

ISCREAM NEVER GROUND

1.リビングステッパーズ Living steppers"

2.エンドレスリレー Endless Relay

3.JOSHOビーツゲーム JOSHO BEATS GAME

4.H.I.I.T

5.2ステ3フン4ローイング 2STEP3FUN4LLOWING

6.夏フェス参戦ロードウェイ Natsu Fest Sansen Roadway

開催概要

タイトル

TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase

supported by MUSIC WAY PROJECT

日時 2026年3月13日（金）19:00 START（AUSTIN現地時間）

会場 Global Stage @ Downright Austin Backyard

出演アーティスト

アイスクリームネバーグラウンド

Enfants

打首獄門同好会

板歯目

FINLANDS

REJAY

企画制作

FRIENDSHIP.

LD&K, Inc.

The Orchard Japan

Spincoaster, Inc.

TuneCore Japan KK

【CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT” とは】

コロナ禍によるライフスタイルの変化や、ストリーミングビジネスの伸長により、エンタテインメント コンテンツの市場規模は拡大しています。また、日本文化の存在感も国際的に注目されつつあり ます。 これらが世界中の人々を熱狂させ始めている今、 日本のコンテンツをもっと世界に発信すべく、 日本音楽の未来を切り開いていく若者たちが進む「道」を共創し、本質的な日本音楽のグローバ ル化‧持続的な成長を推進する。それが「MUSIC WAY PROJECT」です。 「日本の音楽が世界をドライブする」を合言葉に、若き才能がもっと活躍する為の場を提供してまいります。