最強AI＆デジタルで新年度の仕事をアップデートする神アイテムが目白押し！ 英語学習アプリも徹底比較!!【MONOQLO5月号】

株式会社晋遊舎5月号は「はかどる！ 仕事の道具 the TEST135」を総力特集！ 最強AI＆デジタルで効率も成果も爆上がりさせるアイテムを厳選して紹介します。スゴ腕ビジネスマン、林 尚弘氏＆中野 優作氏の2大インタビューも見逃せない！ その他、挫折しがちな方必見の「AI英語学習サービス辛口ジャッジ」や「大人のヘアスタイリング完全ガイド」なども掲載。5月号も暮らしをアップデートする情報を厳選してお届けします。

いま大注目の仕事アイテムをまとめてチェック！ 新年度は効率も成果もアゲていこう

総力特集／はかどる！ 仕事の道具 the TEST 135

新年度は、仕事をラクに終わらせることを目指すもよし。成果を上げることにこだわるもよし。 「はかどる！ 仕事の道具」のチカラを借りて、通勤もPC作業もお昼休みも効率を上げましょう！ いま話題のAI搭載ガジェットや、最新のデジタル＆アナログ製品をテストしまくってわかった、本当に仕事効率を爆上げできるアイテムだけをたっぷりご紹介します！

もう挫折しない！ 新時代の英語学習をガチ批評しました小特集／AI英語学習サービス辛口採点簿

英語学習の主流となりつつあるAIを用いた学習サービス。今回は、それらAI英語学習サービスアプリをプロと一緒に徹底レビューし、本当に使うべきサービスアプリを見つけ出しました!!

心地よく磨ける歯ブラシを調査！ 毎日使いたくなる一本はどれ？TEST the RANKING／最新歯ブラシおすすめ人気11選

現在の歯ブラシは工夫と技術をこらして、ものすごく進化。心地よく磨けるのはもちろん、楽しさすら感じさせてくれる製品があります。そこで、今回は最新鋭の歯ブラシ11本を集め、歯科医の協力をいただきつつ厳正に評価しました。使ってみたくなる歯ブラシをぜひ探してください

毎日の通勤や休日のドライブをもっと快適に！ おすすめ消臭剤を調査しましたTEST the Ranking／車用消臭剤エアコン取付タイプ人気11選

エアコン送風口のルーバーにクリップで留めるタイプの消臭剤は、エアコンの風に乗って消臭成分が広がるため、車内全体を効率よく消臭することができます。そこで今回はエアコン取付タイプの中から、ドラッグストアで手軽に購入できる定番をはじめ、ネット通販の売れ筋など、無香料タイプも含めた11製品をピックアップ。プロにご協力いただき、おすすめを探しました。

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2026年で17周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名：MONOQLO

発行日：毎月19日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/



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株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

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