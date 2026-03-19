【JAF岩手】楽しくお仕事体験♪「キッズお仕事フェスタ」にて子ども安全免許証を無料で発行します

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一般社団法人　日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）岩手支部（支部長 千葉 泰）は、3月28日（土）・29日（日）に


イオンモール盛岡南にて開催される「キッズお仕事フェスタ」（主催：岩手めんこいテレビ）に出展します。




JAF岩手支部ご当地情報ページ :
https://jaf.link/4be1DDP
キッズお仕事フェスタなどの詳細はこちらをご確認ください


キッズお仕事フェスタとは　

「キッズお仕事フェスタ」は、イオンモール盛岡南（岩手県盛岡市）にて開催され、アナウンサーや駅員、薬剤師などさまざまな職業を体験できる、幼児・小学生を対象としたイベントです。


JAF岩手支部では、交通安全を楽しく学んでもらいつつ、外出が増える春の行楽シーズンの交通事故防止に役立つ体験を実施します。参加することにより、家族で交通安全について考え、理解を深めるきっかけとなり、交通安全意識の向上につながることを目指します。


JAFブース出展概要　

開催日時


2026年3月28日（土）・29日（日）


両日とも10:00～16:00


開催場所


イオンモール盛岡南（岩手県盛岡市本宮７‐１‐１）


参加費


無料（事前予約不要）


内　　容


子ども安全免許証


交通安全クイズに答えて、その場で撮影した顔写真入りの免許証型カードを発行します。


リフレクBOX


BOX内を覗いて反射材の効果を体験できます。


クイックキャッチ


子どもから大人まで、ゲーム感覚で俊敏性を測ることができます。



（子ども安全免許証イメージ）