【JAF岩手】楽しくお仕事体験♪「キッズお仕事フェスタ」にて子ども安全免許証を無料で発行します

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）岩手支部（支部長 千葉 泰）は、3月28日（土）・29日（日）に

イオンモール盛岡南にて開催される「キッズお仕事フェスタ」（主催：岩手めんこいテレビ）に出展します。

JAF岩手支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/4be1DDPキッズお仕事フェスタなどの詳細はこちらをご確認ください

キッズお仕事フェスタとは

「キッズお仕事フェスタ」は、イオンモール盛岡南（岩手県盛岡市）にて開催され、アナウンサーや駅員、薬剤師などさまざまな職業を体験できる、幼児・小学生を対象としたイベントです。

JAF岩手支部では、交通安全を楽しく学んでもらいつつ、外出が増える春の行楽シーズンの交通事故防止に役立つ体験を実施します。参加することにより、家族で交通安全について考え、理解を深めるきっかけとなり、交通安全意識の向上につながることを目指します。

JAFブース出展概要

開催日時

2026年3月28日（土）・29日（日）

両日とも10:00～16:00

開催場所

イオンモール盛岡南（岩手県盛岡市本宮７‐１‐１）

参加費

無料（事前予約不要）

内 容

子ども安全免許証

交通安全クイズに答えて、その場で撮影した顔写真入りの免許証型カードを発行します。

リフレクBOX

BOX内を覗いて反射材の効果を体験できます。

クイックキャッチ

子どもから大人まで、ゲーム感覚で俊敏性を測ることができます。

（子ども安全免許証イメージ）