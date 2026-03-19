【JAF岩手】楽しくお仕事体験♪「キッズお仕事フェスタ」にて子ども安全免許証を無料で発行します
一般社団法人 日本自動車連盟
JAF岩手支部ご当地情報ページ :
https://jaf.link/4be1DDP
キッズお仕事フェスタなどの詳細はこちらをご確認ください
（子ども安全免許証イメージ）
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）岩手支部（支部長 千葉 泰）は、3月28日（土）・29日（日）に
イオンモール盛岡南にて開催される「キッズお仕事フェスタ」（主催：岩手めんこいテレビ）に出展します。
JAF岩手支部ご当地情報ページ :
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キッズお仕事フェスタなどの詳細はこちらをご確認ください
キッズお仕事フェスタとは
「キッズお仕事フェスタ」は、イオンモール盛岡南（岩手県盛岡市）にて開催され、アナウンサーや駅員、薬剤師などさまざまな職業を体験できる、幼児・小学生を対象としたイベントです。
JAF岩手支部では、交通安全を楽しく学んでもらいつつ、外出が増える春の行楽シーズンの交通事故防止に役立つ体験を実施します。参加することにより、家族で交通安全について考え、理解を深めるきっかけとなり、交通安全意識の向上につながることを目指します。
JAFブース出展概要
開催日時
2026年3月28日（土）・29日（日）
両日とも10:00～16:00
開催場所
イオンモール盛岡南（岩手県盛岡市本宮７‐１‐１）
参加費
無料（事前予約不要）
内 容
子ども安全免許証
交通安全クイズに答えて、その場で撮影した顔写真入りの免許証型カードを発行します。
リフレクBOX
BOX内を覗いて反射材の効果を体験できます。
クイックキャッチ
子どもから大人まで、ゲーム感覚で俊敏性を測ることができます。
（子ども安全免許証イメージ）