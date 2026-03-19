『名探偵プリキュア！』Blu-ray＆DVD発売決定！！店舗別特典情報も同時解禁！

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株式会社マーベラス


『名探偵プリキュア！』Blu-ray＆DVD告知CM YouTube公開中！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJPOFlEZrW4 ]


Blu-ray全４巻には、キャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパックに加え、映像特典が盛り沢山！Blu-ray vol.1には、来年1月に開催される購入者限定イベントの応募券が封入されます！
さらに、全巻購入特典としてキャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろしイラスト色紙の全員サービス応募券を封入！


Blu-ray商品情報（全4巻）

価格：


vol.1～vol.3：25,300円 (税込)
vol.4：29,700 円(税込)
発売日：
vol.1　2026年9月23日（水）
vol.2　2027年1月27日（水）
vol.3　2027年3月24日（水）
vol.4　2027年5月26日（水）

※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。

【Blu-ray 全巻共通 初回生産限定特典】
・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様


・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）

【Blu-ray vol.1 初回生産限定特典】
・2027年1月開催予定・購入者限定イベント応募券

【Blu-ray 各巻映像特典】


vol.1：


・変身＆アクションシーン集


・資料ギャラリー


・ノンテロップOP&ED


・CM集


・EDダンスレッスン


・『名探偵プリキュア！』大・大・大紹介！！映像



vol.2・vol.4：


・変身＆アクションシーン集


・資料ギャラリー



vol.3：


・変身＆アクションシーン集


・資料ギャラリー


・ノンテロップOP&ED



【Blu-ray 初回・通常共通仕様】


・ピクチャーレーベル


・キャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろしイラストジャケット


店舗別オリジナル特典情報も解禁！


■早期購入特典（予約含む）


【Blu-ray全巻連動特典】


場面写ブロマイド12枚セット


対象店舗でBlu-ray全巻をご購入の方に、『名探偵プリキュア！』の名場面を使用したブロマイドをプレゼント！


《対象店舗》


・Amazon.co.jp


・ビックカメラ・コジマ


・ソフマップ・アニメガ


・楽天ブックス


・あみあみ


・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)


・セブンネットショッピング


・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)


・アニメイト(通販含む)


・赤い熊さん


・HMV,HMV＆BOOKS online


・タワーレコード(一部店舗除く)


・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）


・Neowing


・メロンブックス


・ヨドバシカメラ


・WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）



【DVD限定】


キャラクターブックマーク(クリア仕様)


※なくなり次第終了となります



■法人別特典


■Amazon.co.jp


【Amazon.co.jp限定】名探偵プリキュア！Blu-ray全巻購入セット


「アクリルスタンド5個セット」付コレクション★価格：111,100円(税込)


１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろしアクリルスタンド5個セット(H120mm)


２.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX


３.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)



【Blu-ray全巻購入特典】


１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX


２.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)



【Blu-ray vol.1購入特典】※Blu-ray全巻購入セットも対象


・アクリルスタンド(Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用)



■ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ


【Blu-ray全巻購入特典】


１.新規描き下ろし全巻収納BOX


２.新規描き下ろしB2半裁タペストリー4枚セット



【Blu-ray vol.4 ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定セット】　★価格：35,700円(税込)


・新規描き下ろしアクリルスタンド4個セット(H150mm)　　


※Blu-ray全巻購入特典対象商品



■楽天ブックス


【Blu-ray全巻購入特典】


１.新規描き下ろしA5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）


２.アクリルスタンド



■あみあみ


【Blu-ray全巻購入特典】


・F3キャンバスアート



■ゲーマーズ


【Blu-ray全巻購入特典】


・B2タペストリー



■セブンネットショッピング


【Blu-ray全巻購入特典】


・A4アクリルプレート



■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)


【Blu-ray各巻購入特典】


・アクリルキーホルダー



■アニメイト(通販含む)


【Blu-ray各巻購入特典】


・アクリルスタンド



■東映アニメーションオフィシャルストア


【Blu-ray各巻購入特典】


・B2布ポスター


DVD商品情報（全17巻）

価格　　：各巻 4,180円 (税込)


発売日　：
vol.1　2026年6月24日（水）
vol.2　2026年7月22日（水）
vol.3　2026年8月26日（水）
vol.4　2026年9月23日（水）
vol.5　2026年10月28日（水）
vol.6　2026年11月25日（水）
vol.7　2026年12月23日（水）
vol.8　2027年1月27日（水）
vol.9　2027年2月24日（水）
vol.10　2027年2月24日（水）
vol.11　2027年3月24日（水）
vol.12　2027年3月24日（水）
vol.13　2027年4月28日（水）
vol.14　2027年4月28日（水）
vol.15　2027年5月26日（水）
vol.16　2027年5月26日（水）


vol.17　2027年5月26日（水）



※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。



【DVD全巻共通特典】
■仕様・封入特典
・ピクチャーレーベル

【DVD各巻映像特典】
・vol.1：ノンテロップOP&ED、CM集、EDダンスレッスン、『名探偵プリキュア！』大大大紹介！映像
・vol.2～vol.17：ノンテロップOP&ED

発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/
公式X：＠TVanime_precure
公式Instagram：@precure_curesta
プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
(C)ABC-A・東映アニメーション