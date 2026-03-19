『名探偵プリキュア！』Blu-ray＆DVD発売決定！！店舗別特典情報も同時解禁！

『名探偵プリキュア！』Blu-ray＆DVD告知CM YouTube公開中！

株式会社マーベラス[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJPOFlEZrW4 ]

Blu-ray全４巻には、キャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパックに加え、映像特典が盛り沢山！Blu-ray vol.1には、来年1月に開催される購入者限定イベントの応募券が封入されます！

さらに、全巻購入特典としてキャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろしイラスト色紙の全員サービス応募券を封入！

Blu-ray商品情報（全4巻）

価格：

vol.1～vol.3：25,300円 (税込)

vol.4：29,700 円(税込)

発売日：

vol.1 2026年9月23日（水）

vol.2 2027年1月27日（水）

vol.3 2027年3月24日（水）

vol.4 2027年5月26日（水）



※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。



【Blu-ray 全巻共通 初回生産限定特典】

・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様

・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）



【Blu-ray vol.1 初回生産限定特典】

・2027年1月開催予定・購入者限定イベント応募券



【Blu-ray 各巻映像特典】

vol.1：

・変身＆アクションシーン集

・資料ギャラリー

・ノンテロップOP&ED

・CM集

・EDダンスレッスン

・『名探偵プリキュア！』大・大・大紹介！！映像

vol.2・vol.4：

・変身＆アクションシーン集

・資料ギャラリー

vol.3：

・変身＆アクションシーン集

・資料ギャラリー

・ノンテロップOP&ED

【Blu-ray 初回・通常共通仕様】

・ピクチャーレーベル

・キャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろしイラストジャケット

店舗別オリジナル特典情報も解禁！

■早期購入特典（予約含む）

【Blu-ray全巻連動特典】

場面写ブロマイド12枚セット

対象店舗でBlu-ray全巻をご購入の方に、『名探偵プリキュア！』の名場面を使用したブロマイドをプレゼント！

《対象店舗》

・Amazon.co.jp

・ビックカメラ・コジマ

・ソフマップ・アニメガ

・楽天ブックス

・あみあみ

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

・セブンネットショッピング

・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)

・アニメイト(通販含む)

・赤い熊さん

・HMV,HMV＆BOOKS online

・タワーレコード(一部店舗除く)

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

・Neowing

・メロンブックス

・ヨドバシカメラ

・WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）

【DVD限定】

キャラクターブックマーク(クリア仕様)

※なくなり次第終了となります

■法人別特典

■Amazon.co.jp

【Amazon.co.jp限定】名探偵プリキュア！Blu-ray全巻購入セット

「アクリルスタンド5個セット」付コレクション★価格：111,100円(税込)

１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろしアクリルスタンド5個セット(H120mm)

２.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX

３.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)

【Blu-ray全巻購入特典】

１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX

２.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)

【Blu-ray vol.1購入特典】※Blu-ray全巻購入セットも対象

・アクリルスタンド(Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用)

■ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ

【Blu-ray全巻購入特典】

１.新規描き下ろし全巻収納BOX

２.新規描き下ろしB2半裁タペストリー4枚セット

【Blu-ray vol.4 ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定セット】 ★価格：35,700円(税込)

・新規描き下ろしアクリルスタンド4個セット(H150mm)

※Blu-ray全巻購入特典対象商品

■楽天ブックス

【Blu-ray全巻購入特典】

１.新規描き下ろしA5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）

２.アクリルスタンド

■あみあみ

【Blu-ray全巻購入特典】

・F3キャンバスアート

■ゲーマーズ

【Blu-ray全巻購入特典】

・B2タペストリー

■セブンネットショッピング

【Blu-ray全巻購入特典】

・A4アクリルプレート

■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

【Blu-ray各巻購入特典】

・アクリルキーホルダー

■アニメイト(通販含む)

【Blu-ray各巻購入特典】

・アクリルスタンド

■東映アニメーションオフィシャルストア

【Blu-ray各巻購入特典】

・B2布ポスター

DVD商品情報（全17巻）

価格 ：各巻 4,180円 (税込)

発売日 ：

vol.1 2026年6月24日（水）

vol.2 2026年7月22日（水）

vol.3 2026年8月26日（水）

vol.4 2026年9月23日（水）

vol.5 2026年10月28日（水）

vol.6 2026年11月25日（水）

vol.7 2026年12月23日（水）

vol.8 2027年1月27日（水）

vol.9 2027年2月24日（水）

vol.10 2027年2月24日（水）

vol.11 2027年3月24日（水）

vol.12 2027年3月24日（水）

vol.13 2027年4月28日（水）

vol.14 2027年4月28日（水）

vol.15 2027年5月26日（水）

vol.16 2027年5月26日（水）

vol.17 2027年5月26日（水）



※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。

【DVD全巻共通特典】

■仕様・封入特典

・ピクチャーレーベル



【DVD各巻映像特典】

・vol.1：ノンテロップOP&ED、CM集、EDダンスレッスン、『名探偵プリキュア！』大大大紹介！映像

・vol.2～vol.17：ノンテロップOP&ED



発売元：株式会社マーベラス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング



公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/

公式X：＠TVanime_precure

公式Instagram：@precure_curesta

プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv

(C)ABC-A・東映アニメーション