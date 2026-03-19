『名探偵プリキュア！』Blu-ray＆DVD発売決定！！店舗別特典情報も同時解禁！
『名探偵プリキュア！』Blu-ray＆DVD告知CM YouTube公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJPOFlEZrW4 ]
Blu-ray全４巻には、キャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパックに加え、映像特典が盛り沢山！Blu-ray vol.1には、来年1月に開催される購入者限定イベントの応募券が封入されます！
さらに、全巻購入特典としてキャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろしイラスト色紙の全員サービス応募券を封入！
Blu-ray商品情報（全4巻）
価格：
vol.1～vol.3：25,300円 (税込)
vol.4：29,700 円(税込)
発売日：
vol.1 2026年9月23日（水）
vol.2 2027年1月27日（水）
vol.3 2027年3月24日（水）
vol.4 2027年5月26日（水）
※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。
【Blu-ray 全巻共通 初回生産限定特典】
・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様
・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）
【Blu-ray vol.1 初回生産限定特典】
・2027年1月開催予定・購入者限定イベント応募券
【Blu-ray 各巻映像特典】
vol.1：
・変身＆アクションシーン集
・資料ギャラリー
・ノンテロップOP&ED
・CM集
・EDダンスレッスン
・『名探偵プリキュア！』大・大・大紹介！！映像
vol.2・vol.4：
・変身＆アクションシーン集
・資料ギャラリー
vol.3：
・変身＆アクションシーン集
・資料ギャラリー
・ノンテロップOP&ED
【Blu-ray 初回・通常共通仕様】
・ピクチャーレーベル
・キャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろしイラストジャケット
店舗別オリジナル特典情報も解禁！
■早期購入特典（予約含む）
【Blu-ray全巻連動特典】
場面写ブロマイド12枚セット
対象店舗でBlu-ray全巻をご購入の方に、『名探偵プリキュア！』の名場面を使用したブロマイドをプレゼント！
《対象店舗》
・Amazon.co.jp
・ビックカメラ・コジマ
・ソフマップ・アニメガ
・楽天ブックス
・あみあみ
・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)
・セブンネットショッピング
・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)
・アニメイト(通販含む)
・赤い熊さん
・HMV,HMV＆BOOKS online
・タワーレコード(一部店舗除く)
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
・Neowing
・メロンブックス
・ヨドバシカメラ
・WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）
【DVD限定】
キャラクターブックマーク(クリア仕様)
※なくなり次第終了となります
■法人別特典
■Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】名探偵プリキュア！Blu-ray全巻購入セット
「アクリルスタンド5個セット」付コレクション★価格：111,100円(税込)
１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろしアクリルスタンド5個セット(H120mm)
２.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX
３.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)
【Blu-ray全巻購入特典】
１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX
２.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)
【Blu-ray vol.1購入特典】※Blu-ray全巻購入セットも対象
・アクリルスタンド(Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用)
■ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ
【Blu-ray全巻購入特典】
１.新規描き下ろし全巻収納BOX
２.新規描き下ろしB2半裁タペストリー4枚セット
【Blu-ray vol.4 ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定セット】 ★価格：35,700円(税込)
・新規描き下ろしアクリルスタンド4個セット(H150mm)
※Blu-ray全巻購入特典対象商品
■楽天ブックス
【Blu-ray全巻購入特典】
１.新規描き下ろしA5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）
２.アクリルスタンド
■あみあみ
【Blu-ray全巻購入特典】
・F3キャンバスアート
■ゲーマーズ
【Blu-ray全巻購入特典】
・B2タペストリー
■セブンネットショッピング
【Blu-ray全巻購入特典】
・A4アクリルプレート
■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
【Blu-ray各巻購入特典】
・アクリルキーホルダー
■アニメイト(通販含む)
【Blu-ray各巻購入特典】
・アクリルスタンド
■東映アニメーションオフィシャルストア
【Blu-ray各巻購入特典】
・B2布ポスター
DVD商品情報（全17巻）
価格 ：各巻 4,180円 (税込)
発売日 ：
vol.1 2026年6月24日（水）
vol.2 2026年7月22日（水）
vol.3 2026年8月26日（水）
vol.4 2026年9月23日（水）
vol.5 2026年10月28日（水）
vol.6 2026年11月25日（水）
vol.7 2026年12月23日（水）
vol.8 2027年1月27日（水）
vol.9 2027年2月24日（水）
vol.10 2027年2月24日（水）
vol.11 2027年3月24日（水）
vol.12 2027年3月24日（水）
vol.13 2027年4月28日（水）
vol.14 2027年4月28日（水）
vol.15 2027年5月26日（水）
vol.16 2027年5月26日（水）
vol.17 2027年5月26日（水）
※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。
【DVD全巻共通特典】
■仕様・封入特典
・ピクチャーレーベル
【DVD各巻映像特典】
・vol.1：ノンテロップOP&ED、CM集、EDダンスレッスン、『名探偵プリキュア！』大大大紹介！映像
・vol.2～vol.17：ノンテロップOP&ED
発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/
公式X：＠TVanime_precure
公式Instagram：@precure_curesta
プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
(C)ABC-A・東映アニメーション