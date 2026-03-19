ミリオンセラーに沸いたあの頃へタイムスリップ！ アルペン限定「RETRO POP 90′s Tシャツ」を発売

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、全国のスポーツデポ・アルペン店舗にて、90年代カルチャーをモチーフにした人気スポーツブランドのアルペン限定「RETRO POP 90’s Tシャツ」の特設コーナーを展開し、販売を開始いたします。

また、本コレクションの発売にあわせ、90年代の音楽シーンをテーマにした参加型企画「胸アツすぎる90年代ソング」キャンペーンを開催します 。集まった楽曲は、nobodyknows+のヤス一番？さんをDJナビゲーターに起用したオリジナルラジオコンテンツとして、全国のスポーツデポ・アルペン店舗（一部店舗を除く）で放送し、ファッションと音楽の両面から90年代の魅力を発信します。

■人気ブランドが集結！アルペン限定「RETRO POP 90's Tシャツ」特設コーナーを展開

全国のスポーツデポ・アルペン店舗にて、90年代カルチャーをモチーフにしたアルペン限定「RETRO POP 90's Tシャツ」の特設コーナーを展開します。

本シリーズは、New Balance、CONVERSE、UNDER ARMOUR、Champion、Oakleyといった人気スポーツブランドによるスポーツデポ・アルペン限定の90年代テイストTシャツです。ストリートやクラブカルチャー、シティポップを彷彿とさせる鮮やかなカラーリングや、アメカジの王道であるカレッジ風ロゴプリントなど、90年代当時の空気感を感じられるデザインのTシャツをラインナップしています。懐かしさを感じさせるレトロポップなテイストで、幅広い世代に楽しんでいただけるアイテムです。

【商品一例】

・メンズ

New Balance 待ち合わせのドキドキが蘇る。夕暮れのベイエリアを描いたエモさ全開の1枚

90年代のストリートやシティポップの空気感を落とし込んだ、New BalanceのグラフィックTシャツ。

ピンクからパープルへ染まる夕暮れのベイエリアを背景に、これから誰かと待ち合わせをする男性の姿が描かれています。スマホがなかったあの頃、約束の場所に向かう時の高揚感や、相手を待つ間の哀愁まで伝わってくるようなストーリー性あふれるデザインです。ネオン管風のロゴも当時のムードを後押し。

フロントデザインバックデザイン

サイズ：S/M/L/XL/2XL

カラー：ネイビー/ブラック

価格：4,950円（税込）

Champion 90'sアメカジの王道！色褪せない星条旗モチーフ

90年代のファッションシーンを席巻したヴィンテージ・アメカジブームの熱気をそのままに。

背中は、ヴィンテージ感を高めたダイナミックな星条旗モチーフが描かれています。

デニムに合わせてさらりと着こなしたいアイテム。

フロントデザインバックデザイン

サイズ：S/M/L/XL

カラー：アイボリー/ホワイト/ブラック

価格：4,620円（税込）

・ウィメンズ

UNDER ARMOUR スポーティ×90'sポップ！新鮮なギャップに惹かれる1枚

アスリートに支持されるUNDER ARMOURから、90年代特有の手書き風レタードや幾何学模様を散りばめたポップなデザインが登場。スポーツブランドが本気で表現した「レトロポップ」という新鮮なギャップと、淡いカラーリングが魅力です。

フロントデザインバックデザイン

サイズ：S/M/L/XL

カラー：パープル/ホワイト/ブラック

価格：4,950円（税込）

Champion あの頃の“デコる”ワクワクを背中に。自分らしさを楽しむステッカー風デザイン

お気に入りのステッカーやワッペンを自由にカスタムしたような、遊び心あふれるグラフィックをバックプリントに配置。90年代のポップカルチャーをぎゅっと詰め込んだ、着るだけで自分らしい個性を主張でき、自然とハッピーな気分になれる1枚です。

フロントデザインバックデザイン

サイズ：M/L

カラー：チャコールグレー/ホワイト

価格：4,950円（税込）

【RETRO POP 90's Tシャツ特集サイト】

https://store.alpen-group.jp/campaign/ec/tshirt_collection_retropop/

■思い出ソングが店内BGMになる「胸アツすぎる90年代ソング」キャンペーン

Tシャツの発売にあわせ、90年代の思い出ソングとエピソードを募集するユーザー参加型キャンペーンを、SPORTS DEPO公式Xアカウントにて開催します。あの頃、背中を押してくれた「思い出の90年代ソング」と、その楽曲にまつわるエピソードを大募集。応募された楽曲やエピソードの中から、今回DJナビゲーターを務めるnobodyknows+のヤス一番？さんが心に刺さる曲を直接セレクトします。選ばれた曲とエピソードは、本人がナビゲートする店内限定のオリジナルラジオコンテンツとして、2026年4月以降、全国のスポーツデポ・アルペン店舗（一部店舗を除く）で放送します。

1990年代は、CDのミリオンセラーが次々と生まれ、お気に入りの曲をカセットやMDに編集したり、深夜ラジオにリクエストを送ったりと、音楽が若者カルチャーの中心にあった時代です。当時はその音楽をカーステレオで流しながら、象徴的な「三角屋根」のアルペンでウェアをそろえ、仲間とともに雪山へ向かった若者たちも少なくありませんでした。

あれから約30年が経ち、当時の若者たちは、今では家族とともにスポーツデポやアルペンを訪れる世代となりました。本企画では、親世代には胸が熱くなる思い出を、子ども世代には新鮮でポップなレトロカルチャーとして、世代を超えて楽しめる体験をお届けします。

【キャンペーン概要】

・応募期間

2026年3月19日（木）～4月1日（水）

・応募方法

SPORTS DEPO公式Xアカウント（@SPORTSDEPO_JP）より投稿される対象投稿を引用リポストし、思い出の90年代ソングの「曲名」とその楽曲にまつわる「エピソード」を記載して投稿。

・店内放送スケジュール（予定）

第1弾：2026年4月3日（金）～4月23日（木）

第2弾：2026年4月24日（金）～5月6日（水）

※放送スケジュールおよび内容は予告なく変更となる場合があります。

・放送店舗

全国のスポーツデポ・アルペン店舗（一部店舗を除く）

【DJナビゲーター プロフィール】

ヤス一番？

名古屋在住のヒップホップグループ「nobodyknows+」のMC。90年代後半の結成以来、ストリートシーンの第一線で活動。2004年に『ココロオドル』で紅白歌合戦に出場し、近年も「THE FIRST TAKE」で7,000万回再生を突破するなど、世代を超えた支持を得ている。90年代の音楽・ファッションをリアルタイムで体現してきた感性を活かし、本企画のナビゲーターとして「あの頃の熱狂」を現代に伝える。地元では「あいち音楽大使」を務めるほか、飲食店経営など地域文化の活性化にも尽力している。

【販売店舗情報】

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧： https://store.alpen-group.jp/store_search/

・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営