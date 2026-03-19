SVPトレンド調査「現代の消費者行動に関する調査分析」（総括）

株式会社ＳＶＰジャパン

会員制マーケットリサーチサービスを提供している、株式会社SVPジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本雅、以下「SVPジャパン」）は、「現代の消費者行動に関する調査分析」と題して、主要世代の消費者行動のトレンドを把握することを目的に、定点観測を実施。今回は2025年9月から2026年1月に実施した調査結果に基づき、その総括として、物価上昇時代における消費行動の変化と企業戦略についてまとめた。

■調査目的

景気や物価上昇など経済的要因のみならず、戦争やCOVID-19などに代表される社会的環境の変化は、消費者の支出に大きな影響を与えており、消費者行動を多様化、複雑化させている。

一般消費者および、主要世代へのアンケート調査を通じて、現代の消費者行動を明らかにする。

■調査概要

■世代によって消費支出の増減に差

過去1年間の消費支出が増加傾向にあることがわかる。全体の増減を見ると、「増加した」が40.2％、「変わらない」が44.4％、「減少した」が15.4％という結果であった。減少よりも増加が大きく上回っており増加基調であるが、「変わらない」が最も多いことから、「維持から微増」が中心的な姿であると言える。

■購買判断の中心は「価格×品質」

消費支出の配分を決める要因としては、「価格」と「品質」が上位を占めており、依然として合理的・機能的価値が重視されている。

一方で、「安心・安全」や「ブランド」、「見た目・デザイン」といった要素も一定の影響を持つが、「サステナブル」などの社会的価値の優先度は相対的に低い。

カテゴリー別に見ると、食料品では価格・品質・安心感が重視されるのに対し、衣類や宝飾品ではデザインやブランドといった感性的価値の比重が高まるなど、用途に応じて評価軸が使い分けられている。

■本レポートの構成

・消費支出の推移

・購買決定要因

・情報源と購入場所

・今後の消費意向

・現在の消費行動

・企業への提言

・おわりに

■本レポートの論点

今後に向けて企業は、下記への対応が求められると本レポートで結論付けられている。

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■SVPジャパンについて

「WebにもAIにも載っていない、“意思決定のためのビジネスインサイト”を。」を価値観とする、会員制マーケットリサーチサービスプロバイダー。

SVPジャパンでは、調査とAIの双方に精通したプロフェッショナルリサーチャーが、

公開情報、商用データ、独自情報、ヒアリングやアンケート調査など多様な情報源を組み合わせ、企業の意思決定に直結するリサーチとインサイトを提供しています。

1974年の創業以来、日本を含む世界40カ国に広がるグローバルネットワークを構築、大手・中堅企業を中心に、意思決定を情報力で支援してきました。

2021年には事業承継を機に経営体制を刷新、現在はAI時代における新たなリサーチ価値の創出に取り組んでいます。

《会社概要》

社名： 株式会社SVPジャパン

代表取締役： 橋本 雅

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル2F

設立年月日： 1974年7月1日

事業内容： 会員制のビジネス情報提供サービス

URL： https://www.svpjapan.com/

資料ダウンロードはこちら :https://www.svpjapan.com/contact/form_request.htmlメールでのお問い合わせはこちら :https://www.svpjapan.com/contact/

株式会社SVPジャパン

代表取締役：橋本 雅

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル2F

設立年月日：1974年7月1日

事業内容：会員制のビジネス情報提供サービス

URL：https://www.svpjapan.com

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