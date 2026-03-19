【春休みのお出かけに】ハレの日を彩る衣裳が大集合！『振袖大展示会』＆『七五三衣裳展示会』大宮ソニックシティで同時開催

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：和田浩明）が運営する、振袖や紋服のレンタル・販売・撮影を手掛ける「BRANDNEWoMAN（ブランニューマン）」と、お子様の衣裳レンタル・販売・撮影を手掛ける「KIDS PHOTO STUDIO BEBE（キッズフォトスタジオべべ、以下 BEBE）」は、『振袖大展示会』と『七五三衣裳展示会』を2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、大宮ソニックシティで同時開催いたします。会場には、厳選された500着の振袖や、着物・ドレス・タキシードなど豊富な種類の七五三衣裳が勢ぞろい！来場特典や成約特典もご用意しておりますので、ハレの日の衣裳をお得にゲットできるこの機会に、お気に入りの一着を見つけてみてください。

『振袖大展示会』予約：https://www.alphaclub-furisode.com/event/(https://www.alphaclub-furisode.com/event/)

『七五三衣裳展示会』予約：https://www.kidsphoto-bebe.com/event/(https://www.kidsphoto-bebe.com/event/)

※ご来場いただくにはご予約が必要となります。

それぞれ年に4回開催している2つの展示会ですが、ご家族の予定を合わせやすい春休みの週末に合わせて、この度同時開催いたします。イベントでは、古典柄からトレンド柄まで豊富なラインナップを取り揃え、レンタルだけでなく、振袖や小物の販売、さらにはお子様のお祝い事に合わせた様々なプランをご用意しております。

お仕度・撮影会場はなんと結婚式場！チャペルや神殿、披露宴会場といった特別な空間で、一生に一度の晴れ姿をカタチに残していただけます。経験豊富な専門スタッフが1組1組丁寧にご案内し、お客様のご要望に合わせてトータルコーディネートいたしますので、春休みのおでかけにぜひご家族皆様でお越しください。

【「BRANDNEWoMAN」とは】

「一生に一度だから、可愛くってあたりまえ」をコンセプトに、成人式の衣裳を豊富に取り揃え、レンタル、販売、撮影などを展開しています。

公式サイト：https://www.alphaclub-furisode.com/

【「KIDS PHOTO STUDIO BEBE」とは】

七五三・初宮参り・お食い初めなどお子様のハレの日を、冠婚の実績が豊富なアルファクラブ武蔵野だからこそ成し得たハイクオリティーな衣裳・撮影で記録に残すお手伝いをいたします。

公式サイト：https://www.kidsphoto-bebe.com/

イベント詳細

『振袖大展示会』

会場：大宮ソニックシティ第5展示場（B1F）

開催時間：１.9:00～ ２.11:30～ ３.14:30～ ４.17:00～ ※最終日は３.14:30受付まで

『七五三衣裳展示会』

会場：大宮ソニックシティ第4展示場（B1F）

開催時間：１.9:00～ ２.11:00～ ３.13:00～ ４.15:00～

開催日：2026年3月28日（土）・ 29日（日）

住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5

アクセス：JR、東武野田線 大宮駅西口から徒歩約3分/

首都高速道路埼玉大宮線「新都心西IC」より約1km

問合せ：TEL 048-827-7557 BRANDNEWoMAN北浦和本店・BEBE事務局

（受付時間：10:00～19:00）

『振袖大展示会』詳細

◆成人式衣裳プラン

■振袖レンタルプラン 233,750円(税込)～

振袖・帯・帯揚げ・帯締め・長襦袢・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・帯枕・腰紐・伊達締め・コーリンベルト・三重紐・衿芯・

重ね衿・草履・バッグ・ショール

※着付け・ヘアメイク(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

■振袖販売プラン 220,000円(税込)～

振袖・帯・帯揚げ・帯締め・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・

帯枕・腰紐・伊達締め・コーリンベルト・三重紐・衿芯・重ね衿・

草履・バッグ

※着付け・ヘアメイク(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

■紋服プラン 85,800円(税込)～

長着・羽織・袴・長襦袢・角帯・肌着・ステテコ・足袋・腰紐・伊達締め・衿芯・羽織紐・雪駄・末広

※着付け(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

その他ママ振・姉振プランやロケーション撮影等様々なプランをご用意しております。

◆展示会限定！アウトレット振袖大放出SALE

価格 96,800円(税込)均一

振袖・帯・帯揚げ・帯締め・重ね衿・長襦袢・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・帯枕・腰紐・

伊達締め・コーリンベルト・三重紐・衿芯

※草履・バッグはオプション品となります。

※成約特典は適用外となります。

◆単品小物販売会

髪飾り 9,900円(税込)～ / ショール 11,000円(税込)～ / 草履・バッグ 44,000円(税込)～

※帯・重ね衿・帯揚げ・帯締めの単品販売も行っております。

※カード(Visa、Master)またはPayPayのみのお支払いとなります。

◆成約特典

『振袖大展示会』で成約されたお客様限定の特典といたしまして、お見積り金額より30,000円を割引いたします。

※成約特典は165,000円(税込)以上の場合のみ適用となります。(小物のみ・フォト・ママ振・紋服プランは対象外)

※キャンセルされた場合は成約特典の権利も失効となります。

※アウトレット振袖大放出SALEの商品は適用外となります。

◆来場特典

１. 人気ブランドヘアブラシ

２. 人気ブランドミラー

３. コーヒーブランド3,000円分ギフトカード

※2027年～2030年に成人式を迎える方で、親子でご予約の上、初めてご来場いただいた方が対象となります。

※衣裳レンタル又はご購入をご検討の方が対象となります。(小物のみ・フォトプランは対象外）

※来場特典のお引換えはお一人様1回限りとなります。お渡し後の交換等はお受けしておりません。

※色はお楽しみとなります。

『七五三衣裳展示会』詳細

◆選べる七五三プラン

＜Aプラン＞

和装２ポーズ＋洋装2ポーズ（六切り・4面台紙付）

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \40,040（税込）

＜Bプラン＞

和装＋洋装 お好きなポーズ８カット（3面台紙）

＋セレクトデータ

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \71,500（税込）

＜Cプラン＞

和装＋洋装 お好きなポーズ12カット (デザインアルバム6ページ）

＋全データ

＋2面台紙 or ミニアルバム（お好きなポーズ10カット）

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \107,250（税込）

その他、お宮参りフォトプランや入園・入学・卒園プラン等、お祝い事に合わせたプランをご用意しております。

◆成約特典

お子様のお写真１ポーズ分プレゼント！

※対象のお子様お一人につき1ポーズ分プレゼントとなります。

※キャンセルされた場合は成約特典の権利も失効となります。

◆来場特典

お菓子詰め合わせ

※お子様お一人につきおひとつプレゼントとなります。

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： https://www.alphaclub.co.jp/