親殺し、獄中結婚、えん罪…etc.元受刑者が明かす女囚たちの人間ドラマ『女子刑務所に2度入りました』3月19日発売！

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区　代表取締役社長：宮田 純孝）は、エッセイ漫画『女子刑務所に2度入りました』（漫画：小池恵子　協力：最上六花）を2026年3月19日（木）に発売致します。



『女子刑務所に2度入りました』 POP

【あらすじ】


有印私文書偽造と詐欺ほう助で2度刑務所に入った元受刑者の経験をマンガ化。


計3年半におよぶ刑務所の生活と出会った人たちのことを明かす。


母親を殺害したJさん。


そんな罪を犯したとは信じられないほど、大人しい女性だった。


聞けば幼い頃から母親にいびられ、家事をさせられ、大人になれば給料も巻き上げられる。


暴力と搾取の日々に絶望し、気づけば包丁を手に……。


ほか、刑務所の独特なルールやスケジュールなども紹介。



【書誌情報】



『女子刑務所に2度入りました』書影
女子刑務所に2度入りました

発売：2026年3月19日（木）


定価：1,430円（税込）


判型：A5判


ページ：112ページ


【竹書房　詳細ページ】


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155104.html






【作家情報】


▼漫画：小池恵子（こいけけいこ）


ティーンズラブ誌でデビューし、4コママンガ家としても活躍。


『ななこまっしぐら！』『うちは寿！』『おかあさまといっしょ』など作品多数。


◯著者X：https://x.com/KOIKE12KEI



▼協力：最上六花（もがみりっか）


有印私文書偽造と詐欺幇助で2度刑務所に入る。


自身の刑務所体験をマンガ誌『本当にあった愉快な話』へ投稿したことがきっかけで当マンガの連載が始まる。今は夫と娘がいる普通の主婦として暮らしている。




❏連載誌「本当にあった愉快な話」


竹書房から毎月末に発売しているエッセイ漫画雑誌。


日常の笑える出来事から、非日常的な驚きの体験まで、バラエティ豊かな「愉快な話」が満載。


最新号2/28発売！


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155742.html


公式X：https://x.com/comicessaytake1



❏竹書房コミックエッセイcafe
竹書房がお届けするコミックエッセイ総合サイト。
育児・美容から人生哲学まで様々なテーマの作品を掲載中！
https://essay-cafe.com/



【試し読み】