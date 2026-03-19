親殺し、獄中結婚、えん罪…etc.元受刑者が明かす女囚たちの人間ドラマ『女子刑務所に2度入りました』3月19日発売！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、エッセイ漫画『女子刑務所に2度入りました』（漫画：小池恵子 協力：最上六花）を2026年3月19日（木）に発売致します。
『女子刑務所に2度入りました』 POP
【あらすじ】
有印私文書偽造と詐欺ほう助で2度刑務所に入った元受刑者の経験をマンガ化。
計3年半におよぶ刑務所の生活と出会った人たちのことを明かす。
母親を殺害したJさん。
そんな罪を犯したとは信じられないほど、大人しい女性だった。
聞けば幼い頃から母親にいびられ、家事をさせられ、大人になれば給料も巻き上げられる。
暴力と搾取の日々に絶望し、気づけば包丁を手に……。
ほか、刑務所の独特なルールやスケジュールなども紹介。
【書誌情報】
『女子刑務所に2度入りました』書影
女子刑務所に2度入りました
発売：2026年3月19日（木）
定価：1,430円（税込）
判型：A5判
ページ：112ページ
【竹書房 詳細ページ】
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155104.html
【作家情報】
▼漫画：小池恵子（こいけけいこ）
ティーンズラブ誌でデビューし、4コママンガ家としても活躍。
『ななこまっしぐら！』『うちは寿！』『おかあさまといっしょ』など作品多数。
◯著者X：https://x.com/KOIKE12KEI
▼協力：最上六花（もがみりっか）
有印私文書偽造と詐欺幇助で2度刑務所に入る。
自身の刑務所体験をマンガ誌『本当にあった愉快な話』へ投稿したことがきっかけで当マンガの連載が始まる。今は夫と娘がいる普通の主婦として暮らしている。
❏連載誌「本当にあった愉快な話」
竹書房から毎月末に発売しているエッセイ漫画雑誌。
日常の笑える出来事から、非日常的な驚きの体験まで、バラエティ豊かな「愉快な話」が満載。
最新号2/28発売！
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155742.html
公式X：https://x.com/comicessaytake1
❏竹書房コミックエッセイcafe
竹書房がお届けするコミックエッセイ総合サイト。
育児・美容から人生哲学まで様々なテーマの作品を掲載中！
https://essay-cafe.com/
【試し読み】