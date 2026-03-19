3月19日（木）発売「週刊少年チャンピオン」16号の表紙＆巻頭グラビアは、櫻坂46の的野美青ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）3月19日（木）発売の16号にて、表紙&巻頭グラビアに櫻坂46の的野美青さんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。

最新シングル『The growing up train』でもフロントメンバーを務めるなど、グループ屈指の人気メンバーとなった櫻坂46の的野美青ちゃんがWC3度目の登場!!パンツスタイルでクールな横顔を覗かせるシーンから、パジャマ姿でまどろむシーン、ゆったりニットに丸メガネをかけてキュートに微笑むシーン、ブルーのワンピース姿を身に纏った大人っぽいシーンまで……。凛としたクールな佇まい、ふわりと柔らかな笑顔。そのギャップに、誰もが胸を射抜かれます!!

両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

【的野さんコメント】

「三期生オーディションでメディア賞に選んでいただいて以来、今回もご一緒させていただけて嬉しいです！ ニットの衣装が個人的にお気に入りでした。ベッドで枕投げをしたシーンも楽しかったです！（笑）今回初めてロングヘアで登場させていただきました！たくさん楽しんでいただけたら嬉しいです！」

商品概要

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」16号

●発売日：3月19日（木曜日）

特別定価：400円

全国の書店、コンビニエンスストアにて

週刊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/