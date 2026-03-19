英国発ボディケアブランド「ベイリス＆ハーディング」睡眠と目覚めに寄り添う新セルフケアコレクション

株式会社 イー・エフ・インターナショナル

世界各地のフレグランス＆ライフスタイルブランドを輸入・販売している株式会社イー・エフ・インターナショナル（東京都渋谷区 代表取締役 宮川和眞）は、英国・ウスターシャー発のバス＆ボディケアブランド＜Baylis & Harding（ベイリス＆ハーディング）＞より、新コレクションを発売。

睡眠と目覚めのセルフケアに着目した新シリーズ「Goodness Sleep（グッドネス スリープ）」および「Goodness Awaken（グッドネス アウェイクン）」を、同社が運営する公式オンラインストア「エフィと香りの暮らし」(https://effie.store/)および全国のライフスタイルショップ、バラエティショップにて2026年3月19日（木）より発売いたします。

世界50か国以上で展開されるベイリス＆ハーディングが提案する、日常に取り入れやすい“手の届くラグジュアリー”なセルフケアコレクション。天然由来成分98％のクリーンビューティー処方とオーガニック精油の香りを組み合わせ、就寝前のリラックス時間と朝のセルフケア時間をより心地よく豊かなひとときへと導きます。

Goodness Sleep グッドネス スリープ

一日の終わりに寄り添うバスアイテムシリーズ

眠りのセルフケアコレクション

Goodness Sleep（グッドネス スリープ)は、穏やかな夜のリラックスタイムに寄り添うフレグランスコレクションです。25年以上にわたる嗅覚研究と感情評価の知見を反映した、独自のフレグランス設計手法Emotiwave(TM)テクノロジー*を採用。香りの印象に着目した設計により、日常の中に心地よいナイトルーティンを提案します。

ラベンダー＆ベルガモットの香り

ラベンダーとベルガモットを基調に、ユーカリやスイートオレンジのやわらかな清涼感とカモミールが穏やかに重なり合う、落ち着きのある香り。

天然由来のエッセンシャルオイルを繊細にブレンドし、やさしく広がるナチュラルな香り立ちが、一日の終わりにふさわしい穏やかなひとときを上質に演出します。

［ブレンド精油・植物由来成分］

ユーカリ精油、スイートオレンジ精油、ベチバー精油、カモミール精油、セージ葉エキス、ラベンダー精油／ラベンダー花エキス

* 香りの印象に関する研究に基づく設計です。本製品は治療や医学的な効果を目的としたものではありません。

ボディウォッシュ

天然由来成分98％のボディウォッシュ。泡立ちが良く、心地よい香りとともに全身を洗い上げます。ラベンダー＆ベルガモットの穏やかな香りが一日の終わりのバスタイムを、優雅なセルフケア時間へと導きます。

・ヴィーガン認証取得

・皮膚科医監修のパッチテスト済み*

容量：500ml

価格：2,640円（税込）

バスソーク（入浴剤）

天然由来成分98％のバスソーク（バブルバス入浴剤）。保湿成分グリセリン配合で、滑らかな肌あたりの湯が全身を包みます。

・ヴィーガン認証取得

・皮膚科医監修のパッチテスト済み*

容量：500ml

価格：2,640円（税込）

エプソムバスソルト

エプソムソルト（硫酸マグネシウム）配合の入浴剤。入浴中の温浴効果によりからだを温め、1日の疲れをやわらかくほぐします。

・ヴィーガン認証取得

・皮膚科医監修のパッチテスト済み*

容量：1kg

価格：3,300円（税込）

ピローミスト

天然由来成分98％のピローミスト。リネン類にひと吹きするだけで、就寝前の穏やかなひとときをサポートします。

・ヴィーガン認証取得

容量：100ml

価格：2,970円（税込）

* 全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

Goodness Awaken グッドネス アウェイクン

一日のスタートをサポートするボディケアシリーズ

朝の活力をサポートするボディケアコレクション

Goodness Awaken（グッドネス アウェイクン）は、一日のスタートを爽やかに迎えるためのボディケアコレクションです。神経科学および感覚評価の知見を反映した独自のフレグランス設計Actimood(TM)テクノロジー*を採用。香りがもつ印象的な側面に着目し、軽やかで洗練されたスタートシーンに寄り添うセルフケア体験を提案します。ポジティブな一日の始まりを後押しします。

ライムミント＆ユーカリ

ミント、ユーカリの爽やかな印象が広がり、ライム、レモンやマンダリンなどのシトラスが軽やかに重なり合う、クリアでみずみずしい香り。

天然由来のエッセンシャルオイルを丁寧にブレンドし、奥行きのある香り立ちが、すっきりとした心地よい印象をもたらします。

［ブレンド精油・植物由来成分］

シダーウッド精油、ユーカリ精油、カルダモン精油、ゼラニウム精油、ジュニパーベリーエキス、ジンジャーエキス

* 香りの印象に関する研究に基づく設計です。本製品は治療や医学的な効果を目的としたものではありません。

ボディウォッシュ

天然由来成分98％のボディウォッシュ。軽やかな泡立ちで全身を包み込み、さっぱり洗い上げます。

・ヴィーガン認証取得

・皮膚科医監修のパッチテスト済み*

容量：500ml

価格：2,640円（税込）

ボディポリッシュ

天然由来成分97％のボディポリッシュ（スクラブ）。コーヒー豆とアプリコット種子のスクラブ効果で週3回のスペシャルケアとしてのご使用に。シアバター配合で肌をなめらかに仕上げます。

・ヴィーガン認証取得

・皮膚科医監修のパッチテスト済み*

容量：225ml

価格：2,970円（税込）

ハンド＆ボディローション

天然由来成分97％のハンド＆ボディローション。シアバターや アボカドオイル、ココナッツオイル配合。すっと肌に馴染んで潤いを与えます。

・ヴィーガン認証取得

・皮膚科医監修のパッチテスト済み*

容量：500ml

価格：3,300円（税込）

* 全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

Baylis & Harding

アメリカ・オーストラリアなどでも注目されている、イギリスのハンドウォッシュギフトNo.1(*1)のクリーンビューティーブランド。

創業者であるGranny Baylis（ベイリスおばあちゃん）とGranny Harding（ハーディングおばあちゃん）の温かい心と豊かな感性を受け継ぐ製品は、1970年創業以来、人々の心を癒し、リラックスできる時間を提供し続けています。

PeTA(*2)の活動を誇りを持って支援するとともに、原料から製造まで一貫して動物実験を行っておりません。世界的に有名なヴィーガン認証機関であるThe Vegan Society(*3)の認証を取得しており、動物由来成分を一切使用していません。さらに、プラスチックマイクロビーズ不使用、パラベンフリー処方。全てのパッケージはリサイクルまたは、リユース可能な設計を採用し、持続可能な社会実現に貢献しています。

*1 出典：イギリスギフトカテゴリーハンドウォッシュ売上ランキング1位（2023年12月30日～2024年12月28日の52週間）NielsenIQ調べ。※プライベートブランドを除く。*2 PeTAは「People for the Ethical Treatment of Animals」(動物の倫理的扱いを求める人々の会)の略称で世界最大級の動物愛護団体です。動物虐待をなくすことを使命としています。*3 The Vegan Societyは、1944年にイギリスで設立された、世界で最も歴史のあるヴィーガン団体のひとつ。

取り扱い場所：

エフィと香りの暮らしオンラインストア

URL：https://effie.store/collections/baylisandharding

全国のライフスタイルショップ、セレクトショップ等

ブランドサイト :https://effie.store/collections/baylisandharding

＜企業情報＞

企業名 ：株式会社イー・エフ・インターナショナル

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6

設立 ：1989年10月

代表取締役：宮川 和眞

事業内容：フレグランスブランド、生活雑貨ブランドの輸入、販売