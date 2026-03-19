お米のスナック専門店「comemari(こめまり)」4月１日（水）ブランドリニューアル！

とよす株式会社

とよす株式会社（本社：大阪府池田市 社長：眞田 昌彦）は、阪急うめだ本店 地下1階 和菓子売場に展開しているお米のスナック専門店「comemari（こめまり）」を、2026年4月1日（水）にブランドリニューアルいたします。

■ 3周年を機にブランドリニューアル。想いを結ぶ米菓ブランドへ

お米のスナック専門店「comemari（こめまり）」ブランドリニューアル

お米のスナック専門店「comemari（こめまり）」は、2023年４月にオープン以来、阪急うめだ本店限定ブランドとして、ギフトやお手土産に幅広くご利用いただいてきました。3周年の節目を迎えるにあたり、より多くのお客様との新たな出会いを生み出すため、コンセプト・製品・パッケージを刷新いたします。

「良いご縁を結ぶ」と言われる縁起物の“鞠”のように、日常のひとときや贈るシーンを通して、人と人との想いをやさしく結ぶ米菓ブランドを目指してまいります。

■ 新テーマは「心はずむ、サクッとひとくち」

“まあるく心をつなぐお米のスナック”

米菓を創り続けて120余年、

こだわりの米菓をお届けしてきた「とよす」。

まあるく愛らしい「ひなあられ」から着想を得て、

お米の持つ新しい可能性をカタチにしました。

そして生まれたのが、「お米」にこだわり、

縁を結ぶ「鞠」から付けたころんと可愛いサックサク食感の「come × mari 」。

選ぶときから「鞠」のように心がはずむ。

あなたの想いを、大切なひとへ「comemari」が結びます。

■ “鞠”のように心はずむ、新ラインナップ

comemari（こめまり）素材イメージcomemari（こめまり）断面イメージ心はずむ、６種のフレーバー【単品】

国産うるち米を100％使用した、軽やかでサックサクの食感に、コロコロと転がる“鞠”を思わせる、見た目にも愛らしい小粒なサイズ感。選ぶ時間まで楽しくなるフレーバーラインナップや、気分を明るく彩るカラフルな個包装が覗く透明パッケージにも、「comemari（こめまり）」ならではのこだわりを込めました。

食べきりサイズの個包装で、ご自分へのおやつや、想いを込めたプチギフトにもおすすめです。

価格：各540円（税込）/18g（6袋入）

〈やみつきスイッチON！ コンソメ 味〉

オニオンパウダーの旨味と甘味が絶妙。香り高いパセリをひと振りして風味を引き立てました。

〈ほんまびっくり！大阪の味。 たこやき味〉

たっぷり掛かった濃厚なソースと出汁が効いた生地を再現しました。

〈心がほぐれるやさしい風味。 だし醤油味〉

かつおと昆布の旨味たっぷりのだしが香り立つ、醤油の余韻が心地いい上品な味わい。

〈気分がアガる軽やかな一粒。 えびマヨ味〉

香ばしくローストした海老の風味と、マヨネーズ風味のパウダーで酸味とコクが絡み合う、

まろやかで旨味のある味。

〈衝撃的！スパイシーな大人味。 ガーリックペッパー味〉

ガツンと広がるガーリックの猛烈な香りに、ピリリと刺激的なペッパーが効いた「ハマる味」。

〈甘い香りで、うっとり笑顔に。 塩キャラメル味〉

キャラメルパウダーをたっぷりまとわせて、ふわっと塩をひとふり。

まろやかな甘さが引き立つ贅沢な一品。

アソートはシーンに合わせて選べる3つのサイズをご用意【アソート】

「comemari（こめまり）」の全6種のフレーバーを一度に楽しめるアソート。

「どれから食べよう？」とワクワクするカラフルな個包装を詰め合わせました。

シーンに合わせて選べる、3つのサイズをご用意しています。

アソート 12袋入/6種類 各2袋 1,080円（税込）・24袋入/6種類 各4袋 2,160円（税込）・36袋入/6種類 各6袋3,240円（税込）

■ リニューアル記念！ Anniversaryセット発売

お米のスナック専門店「comemari（こめまり）」のリニューアルを記念し、4月1日（水）より阪急うめだ本店の店頭にて、レギュラーフレーバー全６種類をお楽しみいただける「comemari Anniversaryセット」を数量限定で発売いたします。新しくなった「comemari（こめまり）」の味わいをお楽しみください。

■ オンラインショップ

■ 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/109_1_db4c50f651a48731adfb42a7e8eea91d.jpg?v=202603191151 ]

阪急百貨店オンラインストア（HankyuFOOD）：https://web.hh-online.jp/hankyu-food/

※商品情報は3月18日（水）公開予定

■ 公式サイト

ブランドサイト：https://www.toyosu.co.jp/comemari/index.html

※2026年4月1日（水）リニューアル

■ とよす公式Xにてプレゼントキャンペーン実施！

「comemari（こめまり）」ブランドリニューアルを記念して、とよす公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施いたします。

とよす公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施

応募期間】

2026年3月18日（水）18：00～3月31日（火）23：59

【応募方法】

１. とよす公式Xアカウント（@Toyosu_Arare）をフォロー

２. 応募期間中にキャンペーン投稿をリポストで応募完了

【賞品】「comemari Anniversaryセット」１個

【当選者数】33名様

・とよす公式X（【公式】あられはやっぱり♪とよす）：

https://x.com/Toyosu_Arare

※当選者様には、とよす公式Xアカウント（@Toyosu_Arare）より後日DMをお送りいたします。

■ SAVVYマルシェにて先行試食配布

関西発のお出かけ情報誌『SAVVY』が主催する「SAVVYマルシェ2026」の事前予約入場者を対象に、「コンソメ味」「たこやき味」がお試しいただける試食セットを先行配布いたします。

【日程】2026年３月20日（金・祝）

【会場】大阪市中央公会堂

【開催時間】13：00～17：30（予定）

【主催】株式会社京阪神エルマガジン社 SAVVY

■ 店頭キャンペーン

阪急うめだ本店の「comemari（こめまり）」店頭で商品お買い上げの方に、オリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。

オリジナルクリアファイル

【配布期間】

2026年4月1日（水）～4月8日（水）

【対象店舗】

阪急うめだ本店 地下１階和菓子売場 comemari（こめまり）

※なくなり次第終了