とよす洛味堂から春の旬をお届け！ 季節限定『アスパラあられ』発売

とよす株式会社

とよす株式会社（本社：大阪府池田市 社長：眞田 昌彦）は、とよす洛味堂『アスパラあられ』を、2026年4月1日(水)から期間限定で発売いたします。

とよす洛味堂『アスパラあられ』■ 春限定！アスパラガスの風味を楽しむ、遊び心あふれる米菓

春に旬を迎える「アスパラガス」をモチーフにした、季節限定商品『アスパラあられ』が今年も登場いたします。

爽やかなアスパラガスの風味に、マヨネーズのまろやかなコクを合わせた、春らしくさっぱりとした味わい。小枝のような形状のひとくちサイズのあられは、ついつい手が伸びてしまう食べやすさです。国産米を100％使用し、カリッと軽やかな食感に仕上げました。さらに、国産アスパラガスパウダーを使用し、春を感じる爽やかな香りと風味にもこだわっています。

■ 春の手土産に、行楽のおともに。

見た目にも楽しいアスパラガス型のパッケージは、春の訪れを感じさせる明るいグリーンが印象的。個包装7袋入りで、春のご挨拶や手軽なお土産、お花見やピクニックなど春の行楽シーンにもぴったりです。この季節だけの特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

■ 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/108_1_50caf49f2423e0aef98ca2d48b986408.jpg?v=202603191151 ]■ とよす洛味堂

「米菓で贈る、日本の四季の便り」をコンセプトに、四季折々の花や葉、風景を小さなあられで表現しています。シンボルマークの“らくみ鳥”は、日本の四季の豊かさを米菓にのせて華やかにお届けしたいという私たちの想いを表現しています。