J:COM STREAMで映画『夏の終わりのクラシック』を2026年3月19日（木）より見放題独占配信！伊吹有喜のベストセラー小説「風待ちのひと」を『冬のソナタ』のユン・ソクホ監督が映画化

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J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、2026年3月19日（木）より映画『夏の終わりのクラシック』を見放題で独占配信いたします。





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本作は、『冬のソナタ』で日本中に韓流ドラマブームを巻き起こした恋愛ドラマの名手ユン・ソクホ監督が、伊吹有喜のベストセラー小説「風待ちのひと」を映画化したラブストーリーです。大人の男女の最後の恋をリアルに演じたのは、映画『EXIT』（2018）や『シングル・イン・ソウル』（2023）をはじめ、コメディーからシリアスまで多彩な役柄を巧みに表現する実力派キム・ジヨンと、ドラマ『天使の誘惑』（2009）や『トンイ』（2010）など、数々のドラマや映画において誠実かつ確かな演技力で活躍するペ・スビン。夏の終わりの済州島の、空や海の変わりゆく色合いや一瞬の風をとらえた印象的なシーンの数々は、“映像詩人”とも呼ばれるソクホならではの真骨頂。オペラの名作「椿姫」やJ.S.バッハの「アダージョ」などのクラシック音楽の名曲が2人の繊細な心情に寄り添います。静かな感動と余韻に包まれる珠玉の愛の物語を、ぜひ「J:COM STREAM」でお楽しみください！

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【配信概要】

■作品タイトル

『夏の終わりのクラシック』

2024年製作／115分／韓国



■配信日

2026年3月19日（木）0:00～ J:COM STREAMの見放題にて独占配信※

視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00606270?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00606270?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260319_natsunoowari_detail)



■原作

伊吹有喜「風待ちのひと」（ポプラ文庫）

■監督・脚本

ユン・ソクホ



■出演

キム・ジヨン（ヨンヒ役）

ペ・スビン（ジュヌ役）



■ストーリー

夏が終わりに近づく頃、ヨンヒは毎年、済州島へとやって来る。一方、母の遺品を片づけるために済州島に来ていたジュヌ。2人が偶然出会った日の夜、ジュヌが海で溺れかけているのを助けたヨンヒは、彼の家で膨大な量のクラシックアルバムのコレクションを目にする。どうしてもクラシック音楽を教えてほしいと、必死になってジュヌに頼み込むヨンヒ。その様子はどこか意味ありげで、断り切れなくなったジュヌは庭の片づけと引き換えにクラシックを教える約束を交わすことに。ソウルでの暮らしに疲れ切っていたジュヌは、お節介でズケズケとモノを言うヨンヒのペースに巻き込まれていくうちに、少しずつ心を開いていく。だが実は、ヨンヒもまた過去に辛い体験をしていて…。人生の道に迷ってしまった2人は次第に想いを寄せ合っていくが、夏は終わりを告げようとしていた――。

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