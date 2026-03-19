笑顔道鍼灸接骨院グループ、「IBKO公認 2026東京都空手道選手権大会」にて大会協賛、および大会救護を実施

株式会社爽健グローバル

この度、株式会社爽健グローバル(本社:東京都新宿区、代表取締役:福田秀人、以下：爽健グローバル)が運営する「笑顔道鍼灸接骨院グループ」は、2026年3月29日（日）に開催される「IBKO公認 2026東京都空手道選手権大会」にて大会協賛、および大会救護を実施いたします。

笑顔道鍼灸接骨院グループは、一般の方からトップアスリートまで健康で安全・安心な生活をサポートする鍼灸接骨院グループとして高い技術力を強みとし、人々の健康管理から様々なスポーツ競技へのトレーナー派遣の他にアスリート支援、スポーツ支援を積極的に行っております。今回の大会サポートに伴い、これまで笑顔道鍼灸接骨院グループが培ってきた高い技術、専門性のある知識を活かし、「IBKO公認 2026東京都空手道選手権大会」を応援いたします。

■大会概要

大会名 ：IBKO公認 2026東京都空手道選手権大会

日程 ：2026年3月29日（日）

会場 ：葛飾区水元総合スポーツセンター体育館・メインアリーナ（東京都葛飾区水元1-23-1）

主催・主管：国際空手道連盟 極真会館坂本派 東京本部

■株式会社爽健グローバル

笑顔道鍼灸接骨院グループは、一般の患者様だけでなく、業界トップクラスでスポーツアスリートやアーティストまでサポートを行っている鍼灸接骨院グループです。高度な技術力・ノウハウを活かし、幅広い業界にて体調管理から治療のサポートを行っています。

社名 ：株式会社爽健グローバル

代表者 ：代表取締役 福田 秀人

所在地 ：東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル706

設立 ：平成15年10月

事業内容：接骨院・鍼灸院・リラクゼーションサロン・スポーツジ

ム経営を中心とするヘルスケア事業、在宅医療マッサー

ジ医療機器卸・販売など

URL ：http://www.egaodo-souken.com/

笑顔道は、2003年10月28日の創業以来、「挑戦の先には、成幸と学びしかない！」を合言葉に、笑顔道の仲間達（以下・道生）と共に挑戦し続ける23年でした。

患者様満足度（CS）への挑戦、道生満足度（ES）への挑戦、治療院業界への挑戦、道生・可能性への挑戦等、平坦な道だけでは無かったこの23年どんなときも、挑戦し続けるという魂だけは、忘れた事はありません。

私たちが、「東洋医学の継承と発展に貢献すると共に、西洋医学や他分野との融合をはかり、世の中に新しい価値と健康を創造する。」という社会的使命に対し、挑戦し続ける先に、今日本が抱える諸問題（子供達の筋肉低下、いじめ、引きこもり、待機児童、成人病、自殺、少子化、高齢化、寝たきり高齢者の増加、孤独死等…）解決の答えがあると信じています。

21世紀、国境を超えて世界がひとつに結ばれるグローバルな時代を見据えて、真のグローバル総合健康企業として大きく飛躍するため、世界の市場で成長を実現する事業基盤作り、人材育成を強化して行きます。

『人を治し、地域を治し、国を治し、世界を治す！』

代表取締役 福田秀人

これまでのスポーツサポート契約一覧 ※令和７年８月３１日まで

東京オリンピック2020 スケートボード男子・女子

東京オリンピック2022 卓球女子

パリオリンピック2024 スケートボード男子・女子

■サッカー

J.LEAGU 横浜FC

なでしこリーグ ニッパツ横浜FCシーガルズ

熊谷紗希選手（ロンドン・シティ・ライオネス所属 なでしこJAPAN）

JFL 鈴⿅ポイントゲッーズ／JFL Y.S.C.C横浜／社会人チーム ONODERA FC・ONODERA FC BLOOM

■野球

NPB 埼⽟西武ライオンズ

牧田和久選手（元MLBサンディエゴ・パドレス）／山口俊選手（元MLBトロント・ブルージェイズ）

女子硬式野球 九州ハニーズ

■モータースポーツ

SUPER GT500 NISMO／NISMO NDDP

SUPER GT300 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号

SUPER耐久 GTNET MOTOR SPORT／KCMG／GAINER／WAIMARAMA Racing

レーシングドライバー 松下信治選手／NISMO

■柔道

視覚障碍者柔道女子日本代表／講道館ハワイ柔道教室／スポーツひのまるキッズ

ルーマニア代表チーム／柔道マガジン杯／Winter Challenge Tournament 2023.2024.2025

■バスケットボール

B.LEAGUE 福島ファイヤーボンズ／横浜エクセレンス

■ダンス

D.LEAGUE （20-21～25-26）

avex ROYALBRATS／KADOKAWA DREAMS／KOSE 8ROCKS／CyberAgent Legit

SEGA SAMMY LUX／CHANGE RAPTURES／FULLCAST RAISERZ

Benefit one MONOLIZ／Medical Concierge I’moon ／LIFULL ALT-RHYTHM

dip BATTLES／Valuence INFINITIES／DYM MESSENGERS／List::X

LDH SCREAM／M&A SOUKEN QUANTS

チアダンス

DANCE FORCE ／世界選手権world Champion 「BLUE FORCE」

■卓球

T.LEAGUE 「木下マイスター東京」「木下アビエル神奈川」

■フットサル

F.LEAGUE Y.S.C.C.横浜

デルミリオーレクラウド群馬／BANFF TOKYO

■ラクビー

SUPER RYGBY The New South Wales Waratahs／The ACT Brumbies

みなとラグビ―スクール／東京サントリーサンゴリアズアカデミー青山校・府中校

■自転車競技

公益財団法人日本自転車連盟

BMXプロレーシングチーム「GANTRIGGER」／ TOYO TIRES DOWN TOWN BMX2023-2025

ロードレース VICTOIRE HIROSHIMA

■ウィンタースポーツ

公益財団法人全日本スキー連盟

スキージャンプ 小林陵侑選手／アルペンスキーユース日本代表チーム

スノーボード 鬼塚雅選手

■格闘家

武尊選手／WBOスーパーライト級 アストン・パリクテ選手／森俊樹選手／神龍誠選手

高野人母美選手 ／神部建斗選手 ／鈴木千裕選手／藤田大和選手

■大相撲

木瀬部屋／⽟ノ井部屋／大相撲 大関 栃ノ心関

■その他

スペシャルオリンピックス日本／一般社団法人ワールドスケートジャパン

リンクホッケー日本代表／ホノルルトライアスロン／九十九里トライアスロン2019

ビーチバレー井上真弥選手／サマンサタバサ ガールズコレクション トーナメントゴルフ

全日本プロシニアゴルフ選手権／かけっこS＆Cスクール／ボールパーク

シンクロナイズドスイミング 木村真野・紗野選手／世界陸上銅メダリスト 藤光謙司選手

女子プロゴルファーエイミーコガ選手 他多数

■アーティスト・LIVE

a-nation (2017-2019.2024-2025)

FREEDOM (2019-2023)

VIVA LA ROCK (2022-2025)

The Drop FESTIVAL (2022-2024)

WIRED MUSICFESTIVAL’19

THE HOP (2022-2024)

PASSPO☆／風男塾

倖田來未／ソナーポケット10th Anniversary Tour flower

AK-69 全国ツアー(2021-2025)

清木場俊介／CANDY TUNE／predia／BAND-MAID

AI「RESPECT ALL」

GAKUTO 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2020 KHAOS

■舞台

クリスマスキャロル (2019-2023)

ブルーサンタクロース2024

メイジ・ザ・キャッツアイ

赤ひげ

松平健芸能生活50周年記念公演

舞台「サザエさん」

舞台『ゲゲゲの鬼太郎2025』

他多数

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名 株式会社爽健グローバル