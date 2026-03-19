笑顔道鍼灸接骨院グループ、「IBKO公認 2026東京都空手道選手権大会」にて大会協賛、および大会救護を実施

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株式会社爽健グローバル

この度、株式会社爽健グローバル(本社:東京都新宿区、代表取締役:福田秀人、以下：爽健グローバル)が運営する「笑顔道鍼灸接骨院グループ」は、2026年3月29日（日）に開催される「IBKO公認 2026東京都空手道選手権大会」にて大会協賛、および大会救護を実施いたします。




笑顔道鍼灸接骨院グループは、一般の方からトップアスリートまで健康で安全・安心な生活をサポートする鍼灸接骨院グループとして高い技術力を強みとし、人々の健康管理から様々なスポーツ競技へのトレーナー派遣の他にアスリート支援、スポーツ支援を積極的に行っております。今回の大会サポートに伴い、これまで笑顔道鍼灸接骨院グループが培ってきた高い技術、専門性のある知識を活かし、「IBKO公認 2026東京都空手道選手権大会」を応援いたします。



■大会概要

大会名　　：IBKO公認 2026東京都空手道選手権大会


日程　　　：2026年3月29日（日）


会場　　　：葛飾区水元総合スポーツセンター体育館・メインアリーナ（東京都葛飾区水元1-23-1）


主催・主管：国際空手道連盟 極真会館坂本派 東京本部



■株式会社爽健グローバル




笑顔道鍼灸接骨院グループは、一般の患者様だけでなく、業界トップクラスでスポーツアスリートやアーティストまでサポートを行っている鍼灸接骨院グループです。高度な技術力・ノウハウを活かし、幅広い業界にて体調管理から治療のサポートを行っています。




社名　　：株式会社爽健グローバル


代表者　：代表取締役 福田 秀人


所在地　：東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル706


設立　　：平成15年10月


事業内容：接骨院・鍼灸院・リラクゼーションサロン・スポーツジ


　　　　　ム経営を中心とするヘルスケア事業、在宅医療マッサー


　　　　　ジ医療機器卸・販売など


URL　　：http://www.egaodo-souken.com/







笑顔道は、2003年10月28日の創業以来、「挑戦の先には、成幸と学びしかない！」を合言葉に、笑顔道の仲間達（以下・道生）と共に挑戦し続ける23年でした。


患者様満足度（CS）への挑戦、道生満足度（ES）への挑戦、治療院業界への挑戦、道生・可能性への挑戦等、平坦な道だけでは無かったこの23年どんなときも、挑戦し続けるという魂だけは、忘れた事はありません。


私たちが、「東洋医学の継承と発展に貢献すると共に、西洋医学や他分野との融合をはかり、世の中に新しい価値と健康を創造する。」という社会的使命に対し、挑戦し続ける先に、今日本が抱える諸問題（子供達の筋肉低下、いじめ、引きこもり、待機児童、成人病、自殺、少子化、高齢化、寝たきり高齢者の増加、孤独死等…）解決の答えがあると信じています。


21世紀、国境を超えて世界がひとつに結ばれるグローバルな時代を見据えて、真のグローバル総合健康企業として大きく飛躍するため、世界の市場で成長を実現する事業基盤作り、人材育成を強化して行きます。


『人を治し、地域を治し、国を治し、世界を治す！』


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役 福田秀人



これまでのスポーツサポート契約一覧　※令和７年８月３１日まで


東京オリンピック2020 スケートボード男子・女子


東京オリンピック2022 卓球女子
パリオリンピック2024 スケートボード男子・女子


■サッカー
J.LEAGU　横浜FC
なでしこリーグ　ニッパツ横浜FCシーガルズ


熊谷紗希選手（ロンドン・シティ・ライオネス所属　なでしこJAPAN）


JFL 鈴⿅ポイントゲッーズ／JFL Y.S.C.C横浜／社会人チーム　ONODERA FC・ONODERA FC BLOOM
■野球


NPB　埼⽟西武ライオンズ


牧田和久選手（元MLBサンディエゴ・パドレス）／山口俊選手（元MLBトロント・ブルージェイズ）


女子硬式野球　九州ハニーズ


■モータースポーツ


SUPER GT500　NISMO／NISMO NDDP


SUPER GT300 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号


SUPER耐久　GTNET MOTOR SPORT／KCMG／GAINER／WAIMARAMA Racing


レーシングドライバー　松下信治選手／NISMO


■柔道


視覚障碍者柔道女子日本代表／講道館ハワイ柔道教室／スポーツひのまるキッズ


ルーマニア代表チーム／柔道マガジン杯／Winter Challenge Tournament 2023.2024.2025


■バスケットボール


B.LEAGUE　福島ファイヤーボンズ／横浜エクセレンス


■ダンス


D.LEAGUE （20-21～25-26）
avex ROYALBRATS／KADOKAWA DREAMS／KOSE 8ROCKS／CyberAgent Legit


SEGA SAMMY LUX／CHANGE RAPTURES／FULLCAST RAISERZ


Benefit one MONOLIZ／Medical Concierge I’moon ／LIFULL　ALT-RHYTHM


dip　BATTLES／Valuence INFINITIES／DYM MESSENGERS／List::X


LDH SCREAM／M&A SOUKEN QUANTS


チアダンス　


DANCE FORCE ／世界選手権world Champion　「BLUE FORCE」


■卓球


T.LEAGUE 「木下マイスター東京」「木下アビエル神奈川」


■フットサル


F.LEAGUE　 Y.S.C.C.横浜


デルミリオーレクラウド群馬／BANFF TOKYO


■ラクビー


SUPER RYGBY The New South Wales Waratahs／The ACT Brumbies


みなとラグビ―スクール／東京サントリーサンゴリアズアカデミー青山校・府中校


■自転車競技


公益財団法人日本自転車連盟


BMXプロレーシングチーム「GANTRIGGER」／ TOYO TIRES DOWN TOWN BMX2023-2025


ロードレース　VICTOIRE HIROSHIMA


■ウィンタースポーツ


公益財団法人全日本スキー連盟


スキージャンプ　小林陵侑選手／アルペンスキーユース日本代表チーム


スノーボード　鬼塚雅選手


■格闘家


武尊選手／WBOスーパーライト級 アストン・パリクテ選手／森俊樹選手／神龍誠選手


高野人母美選手 ／神部建斗選手 ／鈴木千裕選手／藤田大和選手


■大相撲


木瀬部屋／⽟ノ井部屋／大相撲 大関 栃ノ心関


■その他


スペシャルオリンピックス日本／一般社団法人ワールドスケートジャパン


リンクホッケー日本代表／ホノルルトライアスロン／九十九里トライアスロン2019


ビーチバレー井上真弥選手／サマンサタバサ ガールズコレクション トーナメントゴルフ


全日本プロシニアゴルフ選手権／かけっこS＆Cスクール／ボールパーク


シンクロナイズドスイミング 木村真野・紗野選手／世界陸上銅メダリスト 藤光謙司選手


女子プロゴルファーエイミーコガ選手　他多数



■アーティスト・LIVE


a-nation (2017-2019.2024-2025)


FREEDOM (2019-2023)


VIVA LA ROCK (2022-2025)


The Drop FESTIVAL (2022-2024)


WIRED MUSICFESTIVAL’19


THE HOP (2022-2024)


PASSPO☆／風男塾


倖田來未／ソナーポケット10th Anniversary Tour flower


AK-69 全国ツアー(2021-2025)


清木場俊介／CANDY TUNE／predia／BAND-MAID


AI「RESPECT　ALL」


GAKUTO 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2020 KHAOS


■舞台


クリスマスキャロル (2019-2023)


ブルーサンタクロース2024


メイジ・ザ・キャッツアイ


赤ひげ


松平健芸能生活50周年記念公演


舞台「サザエさん」


舞台『ゲゲゲの鬼太郎2025』


他多数



【本件に関するお問い合わせ先】


企業名　株式会社爽健グローバル