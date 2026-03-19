ラス恋×大丸松坂屋百貨店「AnotherADdress」、40～60代女性向け「デート服改善イベント」を開催！

アイザック株式会社

人生経験でつながるマッチングアプリ「ラス恋」を運営する株式会社ラス恋(アイザックグループ／本社：東京都渋谷区／代表取締役CEO : 山口 昂星)は、2026年3月24日(火)、大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス「AnotherADdress（アナザーアドレス）」と共同で、40～60代女性を対象とした体験型イベントをAnotherADdress TOKYOにて開催します。

当日は恋愛・婚活アドバイザーによるデート服講座、プロスタイリストによる1on1スタイリング、プロカメラマンによるプロフィール写真撮影までを無料で提供。恋活によるファッション変化をその場で体験・可視化します。

■開催の背景「恋活が服の消費を変える。でも、何を着ればいいかわからない」

ラス恋・ラス婚研究所が40～80代の男女1,280名に実施した調査(※1)では、恋活・婚活を始めた中高年の72.1%が何らかの支出が増えたと回答。増加した支出の内訳について、女性の第1位は「ファッション・美容」(55.5%)でした。

2026年1月に実施した女性限定の恋と美容に関する実態調査でも、恋活開始後の行動変化として「服装・ファッションを意識するようになった」が54.8%で1位。実際に支出が増えた項目でも「ファッション（服・下着・靴など）」が46.4%で1位に。また、30.5%がデート前に服を買いに行くと回答しており、3人に1人がデートのたびに新たな投資を行っていることが明らかになりました。

一方、今回のイベント応募者への事前アンケートでは、96.4%が「デート服に悩んだことがある」と回答。悩みの内容は「年齢に合っているか不安」「体型変化が気になる」「自分に似合う服がわからない」が上位を占めました。

(※1)ラス恋・ラス婚研究所「ミドルシニアの恋と仕事に関する意識調査（2025年)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000017594.html)」

(※2)ラス恋・ラス婚研究所「ミドルシニア女性の恋と美容に関する実態調査(2026年1月)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000017594.html)」

■デート服に悩む中高年女性の声

「普段パンツスタイルが多く、いざデートとなるとどんな服がいいかわからない」(50代女性)、「持っている服の中から工夫してやっと選び、デートに行くまでに疲れてしまった」(40代女性)、「夫が亡くなりコーディネーターがいなくなり、その頃のブランドばかり着ています。もう8年経ちました」(60代女性)

イベント応募者からは、恋活への意欲は高いものの、「何をどう変えればいいかわからない」というお悩みが集まりました。一方で、「デートで服装を褒められるとうれしい」（50代女性）、「デート服を選んでいるだけでウキウキする」（50代女性）といったデート服を選ぶ楽しさに関する声も多く見られ、そのギャップを埋める場として本イベントは企画されました。

■「デート前夜のときめきクローゼット」概要

イベント名：デート前夜のときめきクローゼット～ラス恋世代のデート服ビフォーアフター体験～

日時：2026年3月24日(火)17:30開場/18:00開始/20:00終了

会場：AnotherADdress TOKYO(コレド日本橋内)

対象：40～60代のラス恋会員女性(定員15名・事前申込制・募集終了済み)

参加費：無料

主催：株式会社ラス恋

協力：AnotherADdress

＜当日プログラム＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/17594/table/166_1_d2aca5f2e13b17d5447d27c3b0de78b7.jpg?v=202603191151 ]＜講師 菊乃さんプロフィール＞

恋愛・婚活アドバイザー

2011年に恋愛相談業で独立。3,000人以上の恋愛婚活相談に対応。

結婚相談所・行政での婚活セミナー講師としても活躍。

著書「あなたの『そこ』がもったいない。（すばる舎）」

「なぜか愛される女がしてる73の習慣（双葉社）」など多数。

女子SPA!、東洋経済オンラインで執筆中。

■「ラス恋」の特徴

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。離婚や再婚、子育てなど、さまざまな人生経験を持つ「生涯現役世代」が、安心して出会える場を提供しています。40代、50代を中心に、60代以上の方にもご利用いただいており、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■「ラス恋」利用の流れ

■ラス恋・ラス婚研究所について(https://laskoi.jp/blog)

- プロフィール登録を終えたら、趣味や価値観・居住地から気になるお相手をさがす- 気になるお相手に「いいね」を送信- 両者の気持ちが一致したらマッチング成立、メッセージ交換可能に

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、「人生後半の恋が、もっと自然に語られ、共感が広がる社会」の実現を目指します。

＜最新のラス恋ストーリー＞長野(45)×岐阜(41)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_36?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

「自分には縁がない」と思っていたマッチングアプリ。遠距離のふたりがラス恋で見つけた、人生を動かす出会い

岡山(51)×岡山(54)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_37?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

24年連れ添った妻を亡くし、孤独の先に出会った彼女。愛猫が繋いだ、二人の運命の出会い

福岡(52)×福岡(62)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_35?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

「Stand by me」その一通が繋いだご縁。10歳差のふたりがラス恋で見つけた、生涯のパートナーと重ねる夢

千葉(45)×千葉(49)(https://laskoi.jp/blog/post/202602_34?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

突然の別れから7年。止まっていた私の時間を動かした、偶然の再会と人生最後の恋

■株式会社ラス恋 概要

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40歳以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。グループ全体で9年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ISMS認証を取得するなど安心・安全な運営体制を確立。

2025年10月より、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会(通称：DMMA)に準会員として加盟し、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/