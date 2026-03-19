Yunthの“生”美容液シリーズに新作登場　高濃度15％の生アゼライン酸配合「生AZ美容液」2026年4月10日(金)新発売

Aiロボティクス株式会社

Aiロボティクス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍川 誠)が展開するスキンケアブランド Yunth(ユンス)から、独自処方で生アゼライン酸*¹を配合した個包装タイプの濃密"生"美容液「生AZ美容液」を、2026年4月10日(金)より発売いたします。なお、3月27日(金)よりロフトにて先行発売を予定しています。

W肌管理*¹成分*²配合 高濃度*³15%の生AZ美容液

肌のコンディションは、日々の環境や季節の変化によってゆらぎやすく、乾燥や外部刺激の影響で肌荒れを感じることも少なくありません。

今回発売する「生AZ美容液」は、敏感に傾きやすい肌や毛穴が気になる肌を整え、すこやかな肌コンディションへ導く美容液です。純度100％の生アゼライン酸*⁴と5種のセラミド*⁵のW肌管理*¹成分*²を配合。高濃度*³15％の生アゼライン酸が、肌を引き締めながらコンディションを整えます。さらに、5種のヒト型セラミド2*⁵が、肌のうるおいを守りながら乾燥によるゆらぎやすい肌をサポート。生アゼライン酸*³による“攻め”のケアと、セラミド*⁵による“守り”のケアを同時に叶える処方設計で、肌荒れにアプローチ*¹します。

従来は不安定で凝固しやすい生アゼライン酸*³を、Yunthならではの個包装パウチに閉じ込めることで、常にフレッシュな状態で使用できる仕様にしました。 グリセリン・パラベン・石油系界面活性剤フリー、さらに無香料・無着色のやさしい処方で、季節の変わり目や肌状態が不安定な時期にも心地よくお使いいただけます。

敏感肌に配慮しながら、健やかな肌印象へ導く新しい"生"美容液。ゆらぎやすい肌や敏感に傾いた肌を健やかに保ちたいときの“お守り美容液”として、ぜひお試しください。

*1 肌を健やかに保つことで *2 アゼライン酸(保湿)、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿) *3 当社比 *4 アゼライン酸(保湿) *5 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿)

商品特長

１. 生アゼライン酸*¹×5種ヒト型セラミド*²のW肌管理*³成分*⁴配合

毛穴詰まりを防ぐアゼライン酸*¹で肌を整える集中ケア。さらにヒト型セラミド5種類*²を贅沢に配合しました。“攻め”と“守り”のW肌管理*³成分*⁴で、健やかな肌環境へ導きます。

*1 アゼライン酸(保湿) *2 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿) *3 肌を健やかに保つことで *4 アゼライン酸(保湿)、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿)

２. 15%の高濃度*¹生アゼライン酸*²が即*³浸透*⁴

繊細で扱いが難しい高濃度*¹15%の生アゼライン酸*²をYunth独自処方で安定化。気になる肌荒れにピンポイントでアプローチします。

*1 当社比 *2 生アゼライン酸(保湿) *3 素早くケアすること *4 角質層まで

３. 密閉パッケージで空気による劣化を防ぐ

空気に触れることで劣化しやすい美容液成分をフレッシュな状態で保つため、Yunth独自の密閉パッケージを採用。使用直前に開封する個包装タイプで、いつでも新鮮な状態でお使いいただけます。

４. 毎日使える敏感肌向けフリー設計

グリセリン・パラベン・石油系界面活性剤フリー。さらに無香料・無着色で、敏感肌の方にも配慮した処方設計です。

商品概要

商品名：生AZ美容液

販売名：ピュアAZセラム

価 格：3,960円(税込)

容 量：1g×28包

発売日：2026年4月10日(金) 3月27日(金)ロフト先行発売

商品詳細：https://yunth.jp/shop/products/YB-125-001

＜使用方法＞

化粧水後、1包分を手に取り、お肌になじませます。

スキンケアブランド「Yunth(https://yunth.jp/)」

“毎日のスキンケアを私らしく楽しく幸せな時間に。いくつになっても自分を愛して自分の気持ちに素直に”という想いから誕生。生ビタミンC(アスコルビン酸)配合の「生VC美⽩美容液」をはじめ、肌が本来もつ美しさを目覚めさせ、開花へと導くワンステップ上のスキンケアを展開して います。

Instagram ：@yunth.officiaⅼ(https://www.instagram.com/yunth.official/) / X : @yunth__official(https://x.com/yunth__official)

Aiロボティクス株式会社(https://ai-robotics.co.jp/)

AIテクノロジーを駆使してブランドを連続的に創出し事業を展開。現在、スキンケアブランド「Yunth(ユンス)」ほか、美容家電ブランド「Brighte(https://brighte.jp/)(ブライト)」、ヘアケアブランド「Straine(https://straine.jp/)(ストレイン)」 を主要ブランドとして、商品のラインナップを拡大しています。

Yunth リクルートサイト：https://yunth.jp/shop/pages/recruit