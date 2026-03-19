センバツ出場7校で卒業生11名がベンチ入り。高校野球での飛躍を見据えた“中学期からの”身体操作性トレーニング

株式会社Athlete Works

ジュニアスポーツ特化型トレーニングを提供する株式会社Athlete Works（本社：大阪市北区、以下「アスリートワークス」）は、2026年3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会において、同社の野球特別プログラム卒業生11名が、出場32校中7校でベンチ入りを果たしたことをお知らせします。

高校野球での活躍を見据えるうえで、中学生の段階から基礎的な体づくりに取り組むことは重要です。特に中学3年生にかけての時期は、身体の成長とともにフィジカルの土台を築く重要なタイミングであり、その後の競技力に大きく影響します。

アスリートワークスでは、こうした成長過程に着目し、技術指導に偏らない「身体操作性トレーニング」を提唱しています。故障のリスクを最小化しながら、高校野球の激しい練習に耐えうる土台を構築する独自のメソッドを展開してきました。

創設7年目で、同プログラムの受講者は累計約450名にのぼり、その多くが全国の強豪校で活躍しています。

背景

＜野球特別プログラムのトレーニング風景＞

中学野球では、3年間で本来身につけるべき基礎的な体づくりが十分にできないまま高校へ進学するケースも少なくありません。高校野球では入学直後から強度の高い練習が行われることも多く、身体の準備が不十分なまま練習に参加した結果、肉離れなどの怪我につながるケースが現場では多く聞かれます。

基礎的なフィジカル（身体能力）の土台ができているかどうかによって、高校入学後の成長スピードには大きな差が生まれます。高校野球で飛躍するためには、高校進学前からの「体づくり」が重要です。

そこでアスリートワークスでは、「高校で飛躍する選手を育てる」ことを目的に、「中学3年生限定！野球特別プログラム」を提供しています。週1回・夜間に約1時間のトレーニングを実施し、高校でのトレーニングに対応できる基礎体力づくりをサポートしています。

中学3年生限定！野球特別プログラムについて

本プログラムでは、野球の技術指導ではなく、競技力向上の基盤となるフィジカルづくりが中心です。自重トレーニングをベースに行い、中学3年生の秋からはマシンを使ったトレーニングも取り入れて、体幹・筋力・柔軟性といった基礎体力の強化を図ります。また、人間形成やメンタルサポートにも注力しており、月1回のオンラインセミナーでは、専門知識を持つメンター講師が高校野球に向けた心構えや自己管理術などを伝えています。フィジカルとメンタルの両面から、高校野球で活躍するための土台づくりを支えています。

【トレーニングステップ】

1. RESET（リセット）

まずは、可動域や柔軟性を取り戻すトレーニングをします。高校での強度の高い練習に備え、股関節・肩関節・体幹の柔軟性と安定性を正しいフォームで整え、怪我を防ぎます。

2. REBUILDING（再構築）

体幹を強化するフェーズです。可動域と安定性を整えた後、正しいフォームでのウエイトや走り方を学び、強くしなやかな身体づくりとスピードの基礎を養います。

3. STRONGER（より強く）

高校野球に向けたパワー最大化フェーズです。筋力とスピードを高めるトレーニングで、打撃・投球・走塁・守備の質を向上させます。安全かつ効果的に競技力を高めます。



【トレーニングの成果例】

CASE１：50m走 6.9秒から6.4秒に

CASE２：立ち幅跳び 230cmから270cmに

CASE３：スイングスピード 110kmから138kmに

【概要】

対象学年：中学3年生

受講時間：55分×4回 / 月：毎週固定曜日 ※営業カレンダーにより回数の変動あり

セミナー：75分×1回 / 月

通常月額料金：19,800 円（税込）

URL：https://athleteworks.co.jp/baseball_jhs_3/

公式サイト：https://athleteworks.co.jp/

※他にも「中学1・2年生対象！野球コース」や他競技クラスなど、各種プログラムをご用意しています。詳しくは公式サイトをご覧ください。

受講生の声

保護者の声

アスリートワークスの実績

＜左：下半身を強化し、打撃や走塁に直結する瞬発力を養うトレーニング、中：ゴムバンドで負荷をかけ、加速力とスプリント力を高めるトレーニング、右：バトルロープを使い、持久力と瞬発力を同時に向上させる全身運動＞- 「肘や腰が痛むことがありましたが、通い始めてなくなりました。宿題も動画でわかりやすく、続けることで送球や捕球の確実性が良くなりました」（中学生クラス卒業生）- 「体幹トレーニングによって土台がしっかりしたことで、バッティングの飛距離がのびたのと、打率があがりました。」（中学生クラス卒業生）- 「いつも親身になって寄り添っていただきました。肩の不安など自分なりの向き合い方を見つけたようで、親だけではここまでのサポートはできなかったと思っています。トレーナーの方にも情報を共有してくださっている、お任せできるという安心感がありました。」（卒業生の保護者）- 「目標を達成するためにはどうしたらいいか。何度も自分と向き合う時間を作ってくださいました。今後に期待したいと思います。また怪我など予期せぬ事が起こった時、家族ですとどうしてもお互いに感情的になったりして、なかなか歯車が合わず、前に進むことが難しかったのですが、専門トレーナーの方からの的確なアドバイスを頂いた瞬間から、目の色が変わり、前向きに取り組む姿勢がありました。困った時に、親も子供も相談させてもらえる場所がある事を再認識し、感謝しかありません。」（卒業生の保護者）

これまでにアスリートワークスのプログラムを受講した卒業生は、現在の高校1年生（7期生）が189名、高校2年生（6期生）108名、高校3年生（5期生）66名と合計363名にのぼり、各地の高校野球部で活躍しています。2025年の第107回全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）では、アスリートワークス卒業生9名が出場しました。そして今春の第98回選抜高等学校野球大会では、過去最多となる卒業生11名がベンチ入りしています。そのうち数名は主力選手として出場が期待されており、今大会での活躍が注目されます。

【過去大会の卒業生実績】

2025年夏甲子園出場：9名

2025年春甲子園出場：1名

2024年夏甲子園出場：3名

2024年春甲子園出場：2名

2023年夏甲子園出場：5名

2023年春甲子園出場：6名

2023年夏女子野球全国大会出場：1名

今後の展開

アスリートワークスでは、今後も関西圏を中心に事業を展開しながら、将来的には全国への拠点展開も視野に入れています。また、野球以外の競技に取り組む子どもたちへのサポートもさらに強化していきます。これまで培ってきたフィジカル・メンタル両面からの育成ノウハウを活かし、サッカーなど他競技の特性に応じたトレーニングプログラムの拡充を進めていきます。さらに、現在主な対象としている中学生に加え、小学校低学年層にも対象を広げることで、より早い段階からの育成機会を提供し、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に引き出す環境づくりを目指しています。

アスリートワークスについて

アスリートワークスは、「今のジブンを越えていく」を掲げ、成長過程にあるジュニアアスリートとその保護者に向けて、困難に耐えられる強いココロとカラダを育てる育成型トレーニングを提供しています。すべての競技に共通する“土台づくり”を軸に、野球・サッカーなど競技別の専門コースも展開。これまでにプロ野球選手をはじめ、全日本大学野球選手権大会や全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）に出場する卒業生も輩出しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Athlete Works

代表者：代表取締役 徳丸博之

本社：大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル5Ｆ

設立：2019年5月7日

資本金：4,000万円

事業内容：ジュニアスポーツ特化型トレーニング「Athlete Works」の運営

コーポレートサイト：https://corp.athleteworks.co.jp/

サービスサイト：https://athleteworks.co.jp/

■店舗一覧

京橋本店：大阪市都島区東野田町1丁目2番1号 Kぶらっと1F

堺なかもず店：堺市北区百舌鳥梅町3-4-4 エンコートビルなかもず1F・2F

豊中店：豊中市庄内西町3-3-6 ポポロビル3F

奈良三郷店：奈良県生駒郡三郷町立野北3丁目12 FSS35 スポーツアリーナ1F

東大阪長瀬店：東大阪市俊徳町5-11-27

【見学・体験に関するお問い合わせ先】

見学・体験のお申し込み：https://athleteworks.co.jp/reserve/