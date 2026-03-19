aespa イメージモデル【新-SUPER水光】カラコンブランドØTHER （アザー）× aespa POP-UP STORE 来店予約スタート！さらに来店予約特典＆限定ノベルティ内容も公開

株式会社Lcode

株式会社Lcode（社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、グローバルグループ aespa（エスパ） の【新-SUPER 水光】カラコンブランド ØTHER(アザー) イメージモデル就任を記念し、「ØTHER × aespa」の世界観を体験いただけるPOP-UP STORE イベントを期間限定で２大都市＜東京・大阪＞にて開催するにあたり、2026年3月19日(木)17：00より来店予約を開始いたします。

さらに来店予約特典やPOP-UP限定ノベルティ内容も公開いたしました。

■- ØTHER × aespa POP-UP開催概要 -

ブランドローンチをし、初となる今回の「ØTHER × aespa」POP-UP STOREでは、ØTHERの世界観を感じてもらうべく、プロダクトだけでなく会場内をブランドイメージであるシルバー×ブラック×ホワイトに統一した空間演出やPOP-UP STOREでしかみられないaespa特大ビジュアルイメージもお楽しみいただけます。

この特別な機会にぜひ足をお運びいただき、ØTHER × aespaの世界観をお楽しみください。

＜POP UP 開催イメージ＞

※POP UP期間中もLENS LiSTで通常販売している商品もお買い求めいただけます ※LENSLiST梅田店のイメージです

＜開催予定場所・期間＞

■大阪 -梅田- POP UP by LENS LiST

開催期間：2026年4月3日(金)～４月15日(水)

開催場所：LENS LiST 梅田店

〒530-0017 大阪市北区角田町7-32

営業時間：11:00～21:00

■東京 -渋谷- POP UP by LENS LiST

開催期間：2026年4月24日(金)～5月6日(水)

開催場所：LENS LiST 渋谷店

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町27-4 渋谷Tビル1階

営業時間：11:00～21:00

■- 来店予約詳細＆特典 -

本日、2026年3月19日(木)17:00より来店予約を開始いたします。

来店予約特典として、＜来店予約限定＞ØTHERオリジナルフォトカードをプレゼントいたします。



＜事前予約方法＞

下記URLより詳細ご確認の上お申し込みください。

URL：https://other-official.jp/POPUP/

※ご予約は先着順となります。

※ご予約には事前にLENS LiSTのアプリダウンロード・会員登録が必要です。アプリは日本のアプリストアからのみダウンロード可能です。日本国外設定のスマートフォンからはご利用いただけません。

※来店予約は、商品および来店予約特典以外の特典を保証するものではございません。在庫及び特典はなくなり次第終了となります。当日の状況によっては品切れが発生する場合もございます。



＜来店予約特典＞

■- POP-UP 限定ノベルティ内容 -

「ØTHER × aespa」POP-UP STOREでは特典・限定ノベルティをご用意しております。

＜来店者全員特典＞

来店者全員にØTHERカラコン4枚プレゼント -全7種からお好きなカラー×度数選べます-

＜来店予約特典ノベルティ＞

来店予約限定ØTHERオリジナルフォトカードプレゼント

＜ØTHER購入特典ノベルティ＞

― ØTHER 2箱以上購入で ―

POP-UP限定aespa オフショットフォトカード2種SET

― ØTHER 4箱以上購入で ―

POP-UP限定aespa 全身クリアフォトカード4種SET＋上記フォトカード2種SET

※各特典のお渡しは、お一人様1会計につき1セット限りです。

※商品・各種特典は数量に限りがあります。なくなり次第終了となります。当日の状況によっては品切れが発生する場合もございます。

※転売目的での商品のご購入はお断りさせていただきます。

■- ØTHER (アザー) ブランドコンセプト -

媚びないのに、惹きつける目。作り込みすぎないのに、構築されている視線。

「誰かのために盛る瞳」から “自分の視線を選ぶ瞳”へとアップデートする、新しい美のプロダクト。

■- レンズコンセプト・ラインナップ -

― CONCEPT ―

今、話題沸騰中の回らない水光カラコン(※1)

全カラー採用。【新-SUPER水光】

光・影・色・奥行き--

すべてが重なり合って生まれる、次世代水光カラーコンタクトレンズ誕生。

― LINE UP ―

【全カラー 回らない水光カラコン(※1)】

シリーズ３型展開 。全7カラー（ドン・キホーテ限定2カラー別途ラインナップ）

■- IMAGE MODEL aespa -

世界的な人気と圧倒的な存在感で、常に“次のスタイル”を提示し続ける”aespa” をイメージモデルに起用。既存の枠にはまらず、新しい美と強さを更新していく彼女たちの姿勢は、ØTHER の掲げる“誰にも属さない、自分の美を選ぶ”というブランドアイデンティティと深く共鳴している。

― NINGNING KARINA GISELLE WINTER ―

aespa（エスパ）

aespaは、唯一無二の存在感を放つグローバルグループ。前衛的なコンセプトと独自の世界観、4人の圧倒的なビジュアルと表現力で、次世代のアイコンとして注目を集めている。 Instagram：https://www.instagram.com/aespa_official/

■- LENS LiST (レンズリスト) について -

LENS LiST（レンズリスト）は

クリアコンタクト・カラコンが無料試着できる

メーカー直営のコンタクトレンズショップです。

その場で試していただける体験型サービスを実施し、あなたの“お気に入り”が見つかる

LENS LiST URL：https://www.lenslist.jp/

■-『ØTHER』公式サイト -

ØTHERブランドサイト： https://other-official.jp

■- SNSアカウント一覧 -

ØTHER Official

Instagram https://www.instagram.com/other_official_cl

ブランド直営 candy magic公式ショップ

Instagram https://www.instagram.com/candymagic_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@candymagic_official

X https://x.com/candymagic_info

■製品概要

- ØTHER -（アザー）

販売名：キャンマジ アクアモイスト

医療機器承認番号：22800BZI00037A07

枚数：1箱10枚入り

単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

使用期間：1日

商品スペック：DIA14.5mm/BC8.7mm/含水率58%/UVカット/うるおい成分

度数(PWR)：全29度数±0.00,-0.75 ~-5.00(0.25step)、-5.00~-10.00(0.50step)

選任製造販売元：Pegavision Japan株式会社

販売元：株式会社Lcode 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目4-28 センバフロント8F

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コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

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※1 軸固定技術を利用することでレンズの回転を抑え定位置で安定させます