GREEN×EXPO 2027 Village出展名称とコンセプトを決定 ～木と森を多角的な視点から見つめる豊かな体験を提供～

住友林業株式会社

住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎、本社：東京都千代田区）は2027年3月19日から9月26日に神奈川県横浜市で開催される「２０２７年国際園芸博覧会（以下、GREEN×EXPO 2027）」の開催1年前に合わせて、Village出展の名称を住友林業館 「100（ひゃく）の森」、コンセプトを「100EYES, 100FORESTS.（ハンドレッドアイズ、ハンドレッドフォレスツ）」に決定しました。また、住友林業館「100（ひゃく）の森」特設サイトも3月19日に公開しました。今後本特設サイトで、Village出展の最新イメージパースや体験のストーリー、イベント情報などを発信していきます。

■住友林業館「100（ひゃく）の森」概要

住友林業館「100（ひゃく）の森」は「100EYES, 100FORESTS.」をコンセプトに、木と森を多角的な視点から見つめる体験を提供します。住友林業グループは1691年の創業以来、「木」を軸に事業を展開し、森を守ることと、自然資本として活用すること、その両方に多様な視点で取り組んできました。「100EYES, 100FORESTS.」には、「森の姿は、見る人によって変わっていく、多くの可能性を秘めている」というメッセージが込められています。

「100（ひゃく）の森」の各空間をつなぐ“2階デッキスペース”からは、周囲に広がる植栽やセンターに配した象徴的な木々を一望できます。内外装にも自然素材をふんだんに用い、木の香りや手触りを五感で感じながら、「100の視点」で、森の新たな可能性を探索できます。

■住友林業GREEN×EXPO 2027プロジェクト委員長（副社長：川田 辰己）コメント

GREEN×EXPO 2027で当社が出展する「Craft Village」では、日本の叡智を継承し、自然と共存しながら新たな産業を生み出す未来の田園風景を提案します。住友林業グループは森林経営から木材建材の製造・流通、戸建住宅・中大規模木造建築の請負や不動産開発、木質バイオマス発電まで「木」を軸とした事業をグローバルに展開しています。2030年までの長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では住友林業のバリューチェーン「ウッドサイクル」を回すことで、森林のCO2吸収量を増やし、木造建築の普及で炭素を長期にわたり固定し、自社のみならず社会全体の脱炭素に貢献することを目指しています。当社グループのバリューチェーン「ウッドサイクル」を軸に、本Village出展を通じて多くの方に、森や木が描く未来の可能性を感じていただきたいと考えています。

■住友林業館「100（ひゃく）の森」特設サイト

https://sfc.jp/expo2027

特設サイトでは、住友林業館「100（ひゃく）の森」のイメージパース・ロゴや最新トピックスがご覧いただけます。なお、随時関連情報の更新を予定しています。

■２０２７年国際園芸博覧会とは

正式名称：２０２７年国際園芸博覧会（International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan）

テーマ：「幸せを創る明日の風景（Scenery of the Future for Happiness）」

開催期間：2027年3月19日（金）～9月26日（日） 192日間

開催場所：神奈川県横浜市・旧上瀬谷通信施設地区

※AIPH（国際園芸家協会）承認・BIE（博覧会国際事務局）認定の国際博覧会で、世界各国・地域が参加し、花や緑、農、食、環境技術を通じて未来社会を提示する博覧会。