街も、自然も。フィールドは日常の中に。CITYからOUTDOORまでシームレスに着こなす『KiU』2026SS 最新ロケーションビジュアル公開！

株式会社ワールドパーティー特設サイト :https://kiu-online.jp/pages/look_2026ss_3

株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、最新ロケーションビジュアルを公開しました。

「まだまだ広がる僕らのフィールド」をテーマに、都市の日常からアウトドアまでをシームレスに横断。特別な瞬間だけではなく、通勤途中や買い物帰りの時間もフィールドになる。

防水・軽量・UV対策などの機能性とスタイルを両立するKiUのプロダクトが、日常の風景に自然に溶け込みます。

■ CITY ― いつもの街も、フィールドになる

駅までの道や、愛犬との休日、雨上がりの帰り道。

何気ない日常の風景の中で、軽量性や防水性といった機能が自然に活きています。



“雨だから仕方なく着る”のではなく、

“今日はこれで出かけよう”と思える存在へ。



都市空間も、KiUにとってのフィールドです。

■ OUTDOOR ― 景色が変わっても、変わらない快適さ

日常とアウトドアをシームレスにつなぐ設計。

キャンプ、フェス、旅先、ハイキングなど、少し足を伸ばした場所でも

快適な着用感と機能性を発揮します。

フィールドは遠くの特別な場所だけではありません。

日常の延長線に、自然と広がっています。

街も、自然も。フィールドは特別な場所だけを指すものではありません。KiUは機能性を土台に、日常の行動範囲を少し広げ、どんな天候でもポジティブに楽しめるライフスタイルを提案します。

最新ビジュアルは公式サイトおよび各種SNSで公開中です。

■ピックアップ商品

エアライトレインポンチョ (K406)

価格：\11,000(税込)

さりげなくコーデに馴染むAラインシルエットの軽量レインポンチョ。濡れた後もコンパクトに持ち運べる収納袋

KiU オールウェザーアンブレラ：コンパクトタイプ (K512)

価格：\5,390(税込)

雨にも晴れにも最適なシェルターを持ち歩く。晴雨兼用折り畳み傘。コンパクトに収納でき、バッグなどにもつけるカラビナ付き

KiUクイックドライグラフィックTシャツ (K562)

価格：\5,390(税込)

UV対策と動きやすさに特化したドライTシャツ（背面）ドライTシャツ（表面）

ウォーターリペレントカーゴハーフパンツ(K564)

価格：\8,690(税込)

■上記商品のお取扱い店舗

撥水機能付きで防汚効果をもつカーゴパンツ。- KiU公式オンラインショップ： https://kiu-online.jp/collections/2026ss- 楽天市場店 KiU： https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000213/- ZOZOTOWN店 KiU： https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529- Amazon KiU： https://www.amazon.co.jp/stores/KiU%E3%82%AD%E3%82%A6/page/8CF3A153-DD1B-4047-BAEF-46C61AC9E5FB?ref…(https://www.amazon.co.jp/stores/KiU%E3%82%AD%E3%82%A6/page/8CF3A153-DD1B-4047-BAEF-46C61AC9E5FB?ref%E2%80%A6)- &ST: https://www.dot-st.com/kiu/

＜オフラインショップ＞

- 全国のKiU取扱店舗：スーパースポーツゼビオ / コックス（LBC,ikka） / オーセンティック / ムラサキスポーツ / 好日山荘 /メガスポーツ / アミング / アルペン / 他- KiU特設ショップインショップ：イオンビブレ新百合ヶ丘店 / イオン九州大津店 / イオン北海道発寒店

※店頭在庫のお取り扱い、在庫状況は各店舗に直接お問い合わせください。



【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

KiU Official YouTube @kiu8799(https://www.youtube.com/@kiu8799)

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU

