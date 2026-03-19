国際興業株式会社

国際興業グループの富士屋ホテル株式会社（本社：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359、代表取締役社長：安藤 昭）では、運営を行う箱根駅伝ミュージアム（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町箱根167、館長：久保田 紀和）にて、このたび館内の既存カフェスペースを改装し、新たにシアタールームを設けました。

新設されたシアタールーム特別展示(俺たちの箱根駅伝)

これまでのシアタールームに加え、映像コンテンツをお楽しみいただける空間が新たに誕生し、箱根駅伝の歴史を振り返る過去大会のダイジェスト映像と、最新大会のダイジェスト映像をご覧いただけるようになりました。来館されたお客様に、箱根駅伝の魅力をより臨場感とともに体感していただけます。

また館内では、ヘリテージガイド（歴史や文化等を専門的に解説しながら案内するガイド）による解説を行っており、箱根駅伝にまつわる知られざるエピソードや歴史背景などをご紹介しています。来館者の皆様に、より深く箱根駅伝の魅力を感じていただける機会を提供してまいります。さらに特別展示として、作家 池井戸潤 氏の原作小説『俺たちの箱根駅伝』のドラマ化（日本テ

レビ系、2026年秋放送予定）を記念した特別展示を開催しています。本展示では、実際の原稿や作品誕生の背景のほか、普段は知ることのできない箱根駅伝を伝えるテレビ局側の制作ストーリーなども紹介し、箱根駅伝を新たな視点からお楽しみいただけます。ミュージアムショップでは、原作小説の書籍販売も行っています。なお、箱根駅伝ミュージアムでは、展示内容の充実と施設サービス向上のため、2026年4月1日(水)より入館料金を改定いたします。今後も箱根駅伝の魅力をより多くの方に発信できる展示の充実に努めてまいります。

シアタールームの新設および特別展示のお知らせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/144_1_898c46ccb4ddfd3c0826f0ad563d002d.jpg?v=202603191151 ]箱根駅伝ミュージアム公式HP :https://www.hakoneekidenmuseum.jp/