JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜に 「ミラ イース tuned by D-SPORT Racing K4-GP 7時間耐久レース参戦車両」を出展

ダイハツ工業株式会社

ダイハツ工業株式会社（以下、ダイハツ）は、2026年3月20日(金)から3月21日(土)まで、横浜市 山下ふ頭（神奈川県横浜市中区）で開催される、JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜 に、SPK株式会社（以下、SPK）と連携し、「ミラ イース tuned by D-SPORT Racing K4-GP 7時間耐久レース参戦車両」の展示および、「コペン GR SPORT ラリー参戦車両」でのデモンストレーション走行を実施します。

「ミラ イース tuned by D-SPORT Racing K4-GP 7時間耐久レース参戦車両」は、SPKが本日から販売を開始したコンプリートカー「ミラ イース tuned by D-SPORT Racing 」をベースに、専用のオプションを追加したレース車両であり、実際に、2026年2月22日(日)に開催されたＫ4-ＧＰ7時間耐久レースに参戦した車両を展示いたします。

【ご参考】ＳＰＫ特設サイト（ミラ イース tuned by D-SPORT Racingの商品情報ページ）へのリンク

関連サイト：Mira e:S tuned by D-SPORT Racing | D-SPORTレーシングサイト(https://www.dsport-racing.com/completecar/mira_e-s-01/)

SPKとダイハツはワンチームで、モータースポーツを起点とした“もっといいクルマづくり”および、モータースポーツのすそ野を広げ、“走る楽しさをみんなのものに”する活動に取り組んでまいります。

関連サイト：JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜(https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/motorsportjapan/2026)