一般社団法人日本アンガーマネジメント協会、新代表理事に松島 徹が就任。2026年度新役員体制のお知らせ

株式会社レビックグローバル

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会（所在地：東京都港区）は、2026年4月1日付で、戸田 久実の後任として、松島 徹が代表理事に就任することをお知らせします。あわせて、同日付での新役員体制についても以下の通り決定しました。

当協会は「怒りの連鎖を断ち切ろう」という理念のもと、アンガーマネジメントの普及に努めてきました。新たなリーダーシップのもと、現代社会における感情理解とコミュニケーションの向上をさらに推進し、より質の高いサービスの提供と組織の発展を目指していきます。

2026年度 役員体制（2026年4月1日付）

代表理事：松島 徹（昇格）

理事：柏木 理（重任）

理事：中村 信太郎（新任）

理事：加治 宏章（重任）

理事：田草川 太郎（新任）

新代表理事 松島 徹よりご挨拶

このたび、2026年4月1日付で一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の代表理事に就任します。

長年にわたり代表理事を務めてこられた安藤 俊介ファウンダー、そして戸田 久実代表理事からその役割を引き継ぐこととなり、責任の重さを感じております。

当協会は「怒りの連鎖を断ち切ろう」という理念のもと、多くの皆さまとともに活動を続けてまいりました。

その歩みを大切に受け継ぎながら、これからの5年、10年と協会がさらに発展し、「アンガーマネジメントが社会の当たり前に」なるように全力で取り組んでまいります。

至らぬ点も多々あるかと存じますが、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

新代表理事 プロフィール

松島 徹（まつしま とおる）

（現：一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 理事）

アンガーマネジメントコンサルタント



これまで当協会の理事として協会の運営等に携わる他、公認講師として、マネジメント層向けや1on1支援など、階層や目的に応じたアンガーマネジメントの研修・講演を行っている。

上場企業数社にて労務責任者を歴任した経験から教育委員会、社会保険労務士会、航空会社、スポーツチームなど多様な団体への登壇実績を持ち、当協会主催「スポーツ指導者のためのアンガーマネジメント」の責任者も務めている。

退任代表理事 戸田 久実よりご挨拶

2015年に理事、2024年に代表理事に就任して以来、約11年にわたり日本アンガーマネジメント協会の運営に携わってまいりましたが、任期満了に伴い、2026年3月31日をもって代表理事を退任することとなりました。

4月からは、松島 徹 新代表理事の新体制のもとで協会の活動が引き継がれていきます。

今後は立場こそ変わりますが、アンガーマネジメントの価値を社会に伝える一人として、日本アンガーマネジメント協会の取り組みに関わっていきたいと考えております。

今後とも日本アンガーマネジメント協会の活動にご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

アンガーマネジメントを学ぶことで、自分自身の怒りを理解し、周囲との良好な人間関係を成立させることができるようになります。

開発当初は、DVや差別、軽犯罪者に対する矯正プログラムとしてカリフォルニア州を中心に確立していました。現在では全米の教育機関や企業でも広く導入されており、教育・職場環境の改善、学習・業務パフォーマンスの向上を目的に長年活用されています。

近年アンガーマネジメントは、日本をはじめ世界でもその重要性を認められ、公的機関や企業、教育現場、医療現場等で導入が始まっています。日本でも、世界最大組織であるアメリカのナショナルアンガーマネジメント協会の日本支部として、2011年に一般社団法人日本アンガーマネジメント協会を設立させ、文部科学省も重要視するアンガーマネジメントを社会に浸透させています。

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会について

日本アンガーマネジメント協会は、「怒りの連鎖を断ち切ろう」の理念のもと、アンガーマネジメントができる人が増えることで人が人に当たらない社会、怒りが連鎖しない社会の実現を目指しています。

【法人概要】

協会名 ： 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表理事 ： 戸田 久実

設立 ： 2011（平成23）年6月8日

事業内容 ： アンガーマネジメントに関する個人向け資格講座の運営・認定、資格講座認定者の育成及び活動に関する支援、法人向けアンガーマネジメント研修・講演の実施

URL ： https://www.angermanagement.co.jp/

株式会社レビックグローバルについて（事業運営会社）

株式会社ウィザスのグループ会社で1977年創立。お客様の教育システム運用に努め、LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

・会社名 ：株式会社レビックグローバル

・本社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

・代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

・事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

・HP ：https://www.revicglobal.com/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会事務局

TEL： 03-6824-9782

MAIL： info@angermanagement.co.jp