【無料・共催セミナー】「売上はあるのに利益が残らない」を打破する。10社の専門家が集結するオンラインカンファレンス『EC NEXT STANDARD』を3月24日（火）開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、EC支援のプロフェッショナル10社共催のオンラインセミナー『EC NEXT STANDARDミニカンファレンス― 商品開発から物流まで、1日で全てを学ぶ2026年のEC成長モデル ―』を2026年3月24日（火）11時から開催いたします。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/23/20260324/)

セミナー概要

2026年、EC市場は拡大を続ける一方で、広告獲得単価（CPA）の上昇やモール内の価格競争は激化の一途をたどっています。「売上は立っているのに利益が残らない」「施策がバラバラでどこがボトルネックかわからない」といった課題を抱える事業者は少なくありません。

本カンファレンス『EC NEXT STANDARD』は、単なる成功事例の紹介にとどまらず、商品開発・販促・CRM・物流・人材といった各工程を構造として捉え直すことを目的としています。部分最適の限界を突破し、全体最適で利益を最大化するための実践的なノウハウを、1日で網羅的に提供いたします。

カンファレンスで得られること

☑ 「売れる前提」から逆算したEC事業の設計思考

☑ 購入率を劇的に変える自社ECサイトのレイアウト最新トレンド

☑ 商品ではなく「暮らし」を売る、ライフスタイル設計によるブランド構築

☑ 比較・値引き競争から抜け出す「ギフトEC戦略」による構造転換

☑ 月商100万～1,000万円帯企業が次のステージへ進む社内人材設計

☑ AI時代に対応したEC全体最適の戦略ロードマップ

☑ Amazonの季節運用設計（夏需要・プライムデー・年末商戦）

☑ 多角化運営における受注・在庫管理のバックヤード効率化

☑ 売上を利益に変える「日々の収支管理」の損益管理術

こんな方におすすめ

登壇内容

■第1部（11:05～11:30）

- モール／自社ECを頑張っているのに、利益と再現性がついてこないと感じている- 広告や販促だけでは限界で、どこから全体を立て直すべきか整理できていない- 商品開発～制作～販促～リピート～物流がバラバラで、“本当のボトルネック”が見えない- 物流・在庫・原価のリスクが重くなり、運営が怖くなってきた- これからEC新規事業／D2Cを立ち上げ、最初から勝ち筋の設計で走りたい

勝部 雄太（かつべ ゆうた）

株式会社LeaguE 取締役副社長

“売れる前提”で始めるEC事業のつくり方

― 海外成功事例と独占販売権を活用した市場検証モデル ―

■第2部（11:30～11:55）

内田 周作（うちだ しゅうさく）

株式会社これから シニアマーケター

【ECサイト支援実績22,000件超】

2026年に生き残る自社ECサイトとは？

購入率を劇的に変える「新・サイトレイアウト」の教科書

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■第3部（11:55～12:20）

松原 吉輝（まつばら よしてる）

GIVE&GIVE株式会社 代表取締役

商品ではなく“暮らし”を売る：顧客のライフスタイル設計でECを伸ばす方法

■第4部（12:20～12:45）

森 裕也（もり ゆうや）

株式会社HMit 代表取締役 副社長

「モノ」を売るECから「体験」を贈るギフトECへの構造転換

■第5部（12:45～13:10）

吉田 拓未（よしだ たくみ）

株式会社WUUZY マーケティンググループ マネージャー

ECは“人”で伸びる｜売上を伸ばす社内人材のつくり方

■第6部（13:10～13:35）

青桺 諒亮（あおやぎ りょうすけ）

株式会社マクロジ 執行役員

ECで売上・利益を両立させるための戦略の構造と具体施策について

■第7部（13:35～14:00）

足立 障后（あだちしょうご）

株式会社そばに 執行役員

春から始めるAmazon季節運用

夏需要・プライムデー・年末商戦を見据えた実践設計

■第8部（14:00～14:25）

若月 菫（わかつき すみれ）

株式会社キャスター 部長・ECコンサルティング事業部

■第9部（14:25～14:50）

平木 祥悟（ひらき しょうご）

NE株式会社 アカウントマネジメント部 マネージャー

多角化運営におけるバックヤード効率化のヒント

■第10部（14:50～15:15）

黒崎 裕子（くろさき ゆうこ）

株式会社スクロール360

営業推進部 ECコンサル課 部長代行

EC事業を黒字化させる「日々の収支管理」の鉄則

～利益を最大化する損益管理術を公開～



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年3月24日（火）11:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

参加特典：アンケートにご回答頂きました方にセミナー資料を配布致します。

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/23/20260324/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com