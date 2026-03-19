BAUM、アロマティック ボディウォッシュを4/2（木）発売

資生堂ジャパン株式会社

「樹木との共生」をテーマに掲げるスキン＆マインドブランド「BAUM(バウム)」（製造販売元：資生堂）は、2026年4月2日（木）、ひのきの森の清々しい香りと、静けさが心を満たす「ウッディグリーン」の香りが特徴の、アロマティック ボディウォッシュを発売いたします。

肌のうるおいを守りながらやさしく洗い上げる、弾むように豊かな泡と、ヒノキやサイプレス、シダーウッドなどの爽やかなグリーンノートに、フィグやライムなどのみずみずしい香りが重なり合う、「ウッディグリーン」の香りが、森で深呼吸しているかのような、安らぎの時間を演出します。

■商品特徴

ボディウォッシュを選ぶ際に、重視される３つのニーズに応えた設計。

1.豊かな泡

肌への摩擦をやわらげるきめの細やかな弾力性の高い泡が、肌をやさしく洗い上げます。

アルコール(エタノール)フリー、パラベンフリー、シリコーンフリー、合成着色剤フリー処方に加え、うるおいを守りながら不要な汚れのみを落とす、アミノ酸系選択的洗浄成分配合。

2.香りのよさ

樹木の心地よさを日々の暮らしに届けるBAUMのインバス製品として、ヒノキやサイプレス、シダーウッドなどの爽やかなグリーンノートに、フィグやライムなどのみずみずしい香りが重なり合う、「ウッディ・グリーン」の香りが森で深呼吸しているかのような、安らぎの時間を演出します。

・トップノート：フィグ、ライム、ローズマリー

・ミドルノート：ヒノキ、サイプレス、タイム、ラバンジン

・ボトムノート：シダーウッド、ベチバー

3.うるおい

貯水（保湿）成分として「ひのきオイル」、樹木をはじめとする植物から抽出したナノファイバー成分である「セルロース」、グリセリンを配合しています。

■パッケージについて

・ブランドのデザインコードに合わせ、マットホワイトのボトルに木目の透かし模様を施したクリーンなデザイン

・容器(ボトル)には72%のリサイクルPETを使用

・紙製ケースを削減した、シュリンク包装

■バウム アロマティック ボディウォッシュ

自然由来指数 92.2％ （水を含む）(ISO 16128に基づき算出)開封後使用期限6カ月

ひのきの森の清々しい香りと、静けさが心を満たしてゆく、ボディウォッシュ。

弾むように豊かな泡が肌をやわらかに包み込み、うるおいを守りながらやさしく洗い上げます。

ひのきの森で森林浴をしているような、「ウッディ・グリーン」の香り。

ヒノキやサイプレス、シダーウッドなどの爽やかなグリーンノートに、フィグやライムなどのみずみずしい香りが重なり、思わず深呼吸したくなるような、安らぎの時間を演出します。

- アルコール(エタノール)フリー、パラベンフリー、シリコーンフリー、合成着色剤フリー- うるおいを守りながら不要な汚れのみを落とすアミノ酸系洗浄成分配合- 貯水成分(ひのきオイル、セルロース、グリセリン)配合(保湿)- アルコール(エタノール)フリー、パラベンフリー、シリコーンフリー、合成着色剤フリー- ニキビになりにくい処方、アレルギーテスト済み(全ての方にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。)- 容器(ボトル)には72%のリサイクルPETを使用しています。

■BAUMについて

BAUMは「樹木との共生」をテーマに掲げる、スキン＆マインドブランドです。厳しい環境下において、悠久の時を生き、古来より人々に豊かな恵みを与え続けている樹木。私たちは、樹木の伸びやかで、美しく、偉大な存在から知恵を授かり、樹木由来成分に関する研究を重ね、森林浴のような心地よさを日々の生活にもたらすスキンケア、フレグランス、ハンド＆ボディケア製品を提供しています。

樹木の恵みを受け取るだけではなく、感謝し、樹木資源を未来につないでいくために、自然由来成分の活用、木材をアップサイクルしたパッケージ、ストアデザイン、国内２か所における「BAUMの森」への植樹を通じ、サステナブルで、心地よい循環の実現を目指しています。

公式サイト： www.baumjapan.com(https://www.baumjapan.com/baum/index.html)

公式Instagram： https://www.instagram.com/baum_global/

【参考小売価格表】

製品名：バウム アロマティック ボディウォッシュ

分類：ボディソープ

品種数：1種

容量：本体 460mL

税込価格：5,500円