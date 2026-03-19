北海道・沖縄の２大観光地でオリジナルバス運行　富良野・美瑛を巡る旬のルートと宮古島ワンコイン絶景オープントップバスを設定

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、2026年夏季旅行シーズンに向け、日本を代表する2大観光地である「北海道」と「沖縄（宮古島）」において、HISオリジナルの観光バスを期間限定で運行します。

昨今、国内旅行市場において、レンタカー不足や不慣れな土地での運転に対する不安から、移動手段の確保が旅の課題の1つとなっています。HISでは、移動の不安を解消するだけでなく、その土地の景色や空気感をより深く味わう体験価値向上を目的とし、今夏の新ラインナップとして、北海道ではラベンダーシーズン限定で富良野・美瑛を巡る「彩りHokkaidoing号」を、宮古島では2階建てオープントップバスで絶景を巡る「宮古島トワイライトシャトル」を展開します。

◆ラベンダーシーズン限定！絶品オムカレーと富良野・美瑛ハイライト！「彩りHokkaidoing号」

【催行日】2026年6月22日(月)、6月26日(金)、6月29日(月)、7月3日(金)、7月5日(日)、

7月6日(月)、7月9日(木)、7月13日(月)、7月17日(金)、7月19日(日)

【集合場所】プレミアホテル中島公園札幌(7:20集合)、ANAクラウンプラザホテル札幌(7:40集合)

【解散場所】札幌駅北口(18:00頃着予定)

【ルート】

〇プレミアホテル中島公園札幌(7:20集合/7:30出発)

〇ANAクラウンプラザホテル札幌(7:40集合/7:50出発)

→お手洗い休憩(約15分)→ファーム富田(約60分)→ご当地グルメ・オムカレーの昼食(約40分)

→ニングルテラス(約30分)→青い池(約30分)→四季彩の丘(約40分)→札幌駅北口(18:00頃着予定)

※対象：HIS主催の札幌滞在ツアーお申込みのお客様

※内容は変更になる可能性がございます

＜おすすめポイント＞

１.ベストシーズンの絶景を網羅

：ファーム富田のラベンダー、幻想的な青い池、パッチワークの路が美しい四季彩の丘など、

この時期しか見られない風景を効率よく巡ります。

２.五感で味わう北海道

：車窓から眺める雄大な十勝連峰のパノラマに加え、地元で愛される「富良野オムカレー」の

ランチ付き。視覚と味覚の両方で北海道を満喫できます。

３.快適な移動

：混雑する人気エリアも、バスなら駐車場探しの手間がなく、景色を楽しみながら移動いただけます。

2026年夏季シーズンは、新登場の「彩りHokkaidoing号」に加え、人気の「旭山動物園＆富良野または美瑛コース」や「札幌市内・近郊観光＆エスコンフィールドHOKKAIDO」の計3つのラインナップからお選びいただけます。

特設サイト：https://www.his-j.com/kokunai/campaign/hokkaido/

◆HISオリジナル！2階建てオープントップバスで巡る！宮古島トワイライトシャトル

【催行日】2026年7月18日(土)～10月25日(日)の日・火・木・土曜日

【料金】500円（大人・子供同額）

【発着地】ホテルブリーズベイマリーナ、宮古島東急ホテル＆リゾーツ、

ホテルアトールエメラルド宮古島、ヒルトン沖縄宮古島リゾート

【スケジュール】

〇各乗車ホテル発→佐和田の浜にてサンセットタイム (30分)

→ウォーターマークホテル沖縄 宮古島にてお手洗い休憩

→伊良部大橋 (車窓観光)→各乗車ホテル着 ※出発時間は日没時間により異なります

【所要時間】約1.5～3時間

※対象：HIS主催の宮古島滞在ツアーお申込みのお客様

※内容は変更になる可能性がございます

＜おすすめポイント＞

１.圧倒的な解放感

：通常の車では味わえない高さから、日本最長の伊良部大橋を渡る360度のパノラマ絶景を

堪能いただけます。

２.ワンコインの感動体験

：参加しやすい500円（ワンドリンク付）を設定。空も海も朱に染まる佐和田の浜にて、

ビーチマットに座り、波音と共に夕日を眺める「至福のチルタイム」を提供します。

特設サイト：https://www.his-j.com/kokunai/dst/okinawa/pleasure/

さらに、HISでは初めての離島旅行でも安心してお楽しみいただけるよう、人気スポットを凝縮した1日観光バスツアーも特別価格で展開します。

◆石垣島：「石垣島満喫１日バスツアー」

川平湾や石垣島鍾乳洞などを効率よく巡ります。島を知り尽くしたガイドによる人気スポットで絶景や文化に触れるコースです。

【催行日】2026年7月1日(水)～9月30日(水)の月・水・土曜日

【料金】通常価格：大人 6,900円/子供 5,900円→特別価格：大人 3,900円/子供 2,900円

◆宮古島：「宮古島絶景１日観光バスツアー」

３つの大橋を渡り、伊良部島・下地島など5島を巡るコースです。宮古そば、ジューシー、沖縄ミニデザートの昼食付き。

【催行日】2026年7月1日(水)～9月30日(水)の日・月・水・金曜日

【料金】通常価格：大人 9,200円/子供 8,200円→特別価格：大人 6,200円/子供 5,200円

HISは、今後も地域ごとの魅力を引き出し、「移動を感動に変える」商品を通じて、お客様に新しい旅の価値を提供してまいります。