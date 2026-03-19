【FMヨコハマ×tvk】神奈川発のメディアミックス！「カタマリ」と「なおなう」の相互レギュラー放送を2026年4月より開始

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマとtvkは、両社のリソースを最大限に活用したメディアミックス事業を2026年4月より始動します。tvkで4月9日（木）より放送を開始する新音楽バラエティ「カタマリ」（木・金曜 23:00～23:30）の金曜放送分を音声コンテンツ化し、FMヨコハマでレギュラー放送。また、FMヨコハマで今年2月から放送中の、5人組男性アイドルグループYouTuber「リアルピース」のなおによる番組「なおなう」（水曜 24:30～25:00）を映像化し、tvkでレギュラー放送します。

テレビとラジオ、それぞれの特性を活かした地元2局の相互展開により、神奈川県内のエンターテインメント発信をより強力に推進してまいります。

「ラジオの可視化」による新体験

FMヨコハマの番組『なおなう』収録現場にtvkのカメラを設置・撮影。 ラジオ特有の親密なトーク空間を「映像」としてtvkで放送することで、リスナー・視聴者双方に新たな楽しみを提供します。

「テレビ番組の音声化」による聴取機会の拡大

tvkの新音楽番組『カタマリ』を音声コンテンツ化し、 FMヨコハマにて放送。 テレビの前だけでなく、移動中や作業中など、ラジオならではのスタイルでtvkのコンテンツを楽しむことが可能になります。

放送枠・プラットフォームの相互補完

各局での放送に加え、tvkでは「カタマリ」のTVerおよびradikoタイムフリー機能での配信も実施。多様なライフスタイルに合わせたコンテンツ提供を実現します。

神奈川県内において強固な発信力を持つテレビ局とラジオ局がタッグを組み、これまでの「競合」から「共創」へと舵を切ります。メディアの多様化が進む中、地域に根差した情報の重要性が再認識し、テレビの「映像力」とラジオの「音声・即時性」を掛け合わせ、神奈川県民に新しい視聴体験を提供します。さらに今後は、放送に留まらずリアルイベント等を通じた地域コミュニティの深化を目指したメディアミックス展開を推進していきます。

番組概要

カタマリ「カタマリ」（tvk制作）

ライブとスタジオトークでお送りする新「令和オルタナ」音楽プロジェクト。

出演：カーター（声：酒井健太／アルコ&ピース）、マーリー（声：アマイワナ）、Mr.と（声：岡村帆奈美／tvkアナウンサー）

tvk放送：毎週木・金曜 23:00～23:30

FMヨコハマ放送：毎週木曜 28:00～28:30

なおなう「なおなう」

5人組男性アイドルグループYouTuber「リアルピース」のなおが自身初のラジオDJを務めるトーク番組。

DJ：なお（リアルピース）

FMヨコハマ放送：毎週水曜 24:30～25:00

tvk放送：毎週水曜 25:00～25:30

なおのコメント

メディアミックスが決まり本当に嬉しいです！

カメラがあるのが新鮮で正直めちゃくちゃ緊張してます。

でもその分、よりリアルな“なお”を届けられると思うので楽しみにしていてください！！

神奈川横浜からスターが誕生するぞ！！見逃すなー！！！！

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えました。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/

開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/



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