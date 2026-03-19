ゲーミングイヤホンVR3000のリケーブルモデル2モデルと、ゲーミングヘッドセットが全国の量販店で一般販売開始！

株式会社final

国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）は、自社ブランドfinalのゲーミングイヤホン「VR3000 for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-jp)」のリケーブル対応モデル「VR3000 Recable for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-jp?variant=45556309524630)」と、リケーブル対応＆専用コンデンサーマイクが付属した「VR3000 +Condenser Mic for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-jp?variant=45556309557398)」と、ゲーミングヘッドセット「VR3000 EX for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-ex)」の一般販売を本日2026年3月19日（木）より開始いたします。

いずれも2025年8月の発売以来、直販サイト限定で展開してまいりましたが、より身近で手軽にお買い求めいただけるよう、全国の販売店へと販路を拡大いたしました。

ベースモデルとなった累計出荷台数16万台超の「VR3000 for Gaming」は、finalがこれまで進めてきた、ヘッドホンやイヤホンによるイマーシブ・バイノーラルサウンド*の再生において、制作者の意図通りの音響空間印象を再生するためのトランスデューサーに求められる音響物理特性の研究に基いて開発しました。

ゲームやコンテンツの「空間」を制作者の意図や狙い通りに正確に再現することで没入感を促します。

例えばFPSゲームの暗闇でのミッションでは、相手の物音を際立たせるというよりも、プレーヤー自身が作品世界に没入することで自然に反応力を高めることができます。その結果、肌感覚で体が動いていく、つまり現実世界と同じような感覚で、作品世界に入り込むことが可能です。

「VR3000 Recable for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-jp?variant=45556309524630)」「VR3000 +Condenser Mic for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-jp?variant=45556309557398)」は、VR3000 for Gamingの性能はそのままに、ご自身のプレイスタイルや環境に合わせてお選びいただけるリケーブルタイプです。

ゲーミングヘッドセット「VR3000 EX for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-ex)」は、レイテンシーが25ms（0.025秒）以下のワイヤレス通信を実現した有線接続に匹敵する性能によりゲームプレイを強力にサポートします。

【VR3000 Recable for Gaming】

ケーブルの着脱が可能なリケーブル対応に進化しています。他の種類のケーブルにアップグレードしていただけるほか、万が一の故障時にはケーブルだけ交換してご使用いただくことも可能です。

2PINコネクターは高精度な自社開発品で、最も汎用性が高いとされるφ0.78規格を採用。タッチノイズを考慮して柔らかくしなやかな被覆素材で、イヤーフックを使用する際にも柔軟に曲がり、良好な装着を実現しました。

【VR3000 +Condenser Mic for Gaming】

コンデンサーマイクは音質に優れていながら、ゲームプレイを妨げない軽量さも兼ね備えています。マイク部分には風防スポンジがついているので、吐息がマイクの振動板に直接当たって発生するポップノイズを気にせずゲームプレイに集中していただけます。

さらに、ケーブルにはコントローラーボタンもついておりますので、シームレスな音量調整が可能です。

【VR3000 EX for Gaming】

final独自の音響研究によって実現する「3Dエクストラワイドサウンドステージ」により、前後左右だけでなく、上下方向の空間情報をも制作者の意図通りのサウンドバランスで忠実に再現します。

さらに、敵の位置を素早く的確に把握できる「足音モード」を搭載しました。足音モードをONにすると、敵の微かな足音を絶妙に際立たせながら、過度に強調することがないため距離感も感じ取ることが可能です。

この機会にVRシリーズのゲーミングイヤホン「VR3000 Recable for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-jp?variant=45556309524630)」「VR3000 +Condenser Mic for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-jp?variant=45556309557398)」とヘッドセット「VR3000 EX for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-ex)」をぜひお買い求めください。

*イマーシブ・バイノーラルサウンド：前後・左右・上下の三次元方向での音像定位や音空間の広がりを特徴とする三次元音響をイヤホンやヘッドホンで聴くことを可能にするバイノーラルサウンド。

【VR3000 Recable for Gaming】

VR3000 Recable for Gaming

◎スペック

- 筐体：ABS- ドライバー：ダイナミック型- コネクター：2PIN- ケーブル：コントローラーマイク付OFCブラックケーブル- 感度：101dB- インピーダンス：18Ω- 重量：20g- コード長：1.2ｍ

◎付属品

イヤーピース（TYPE E 5サイズ）、イヤーフック（TYPE B）、専用ポーチ

◎商品ページ

https://final-inc.com/products/vr3000-jp?variant=45556309524630

◎販売価格（final公式ストア）

税込 9,980円

【VR3000 +Condenser Mic for Gaming】

VR3000 +Condenser Mic for Gaming

◎スペック

- 筐体：ABS- ドライバー：ダイナミック型- コネクター：2PIN- ケーブル：コンデンサーマイク付OFCブラックケーブル- 感度：101dB- インピーダンス：18Ω- 重量：23g- コード長：1.2ｍ

◎付属品

イヤーピース（TYPE E 5サイズ）、イヤーフック（TYPE B）、風防スポンジ2個

◎商品ページ

https://final-inc.com/products/vr3000-jp?variant=45556309557398

◎販売価格（final公式ストア）

税込 12,800円

【VR3000 EX for Gaming】

VR3000 EX for Gaming

◎スペック

- 通信方式：Bluetooth(R) 5.3- 対応コーデック：SBC、AAC- 連続使用時間：55時間- 充電時間：2時間- バッテリー容量：800mAh

◎付属品低遅延25ms USB-Aトランシーバー※ご使用いただくアダプターによっては正常に作動しない場合があります※一部のスマートフォンでは、ご使用前に「OTG機能」を有効にする必要があります



◎商品ページ

https://final-inc.com/products/vr3000-ex



◎販売価格（final公式ストア）

税込 15,800円

＜一般販売＞

2026年3月19日（木）

＜取り扱い＞

全国の家電量販店、イヤホン・ヘッドホン専門店、final公式ストア（WEB）(https://final-inc.com/)

株式会社final

finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。



公式HP：https://final-inc.com/

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