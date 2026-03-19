NECセキュリティ、埼玉県警察サイバー対策課より感謝状を受領

NECセキュリティ株式会社

NECセキュリティは、2025年10月より国内の警察捜査員を対象にサイバーセキュリティの技術向上を目的とした派遣研修を行っています。

今回、埼玉県警察へ実施したデジタルフォレンジックの研修により、県警全体のサイバー対処能力向上に貢献したことが評価され、2026年3月5日に感謝状をいただきました。

本研修では、NECセキュリティが用意した被害者PCやデータを用いたハンズオン演習を通じて、攻撃の痕跡の確認手法や解析手順など捜査現場と同様の環境を経験し、デジタルフォレンジックというデジタル証拠を適切に扱うための捜査現場で求められる実務的な知識、スキルの習得を目的にしています。

右から、埼玉県警察本部生活安全部サイバー局サイバー対策課 課長 警視 湯田 武史 様NECセキュリティ執行役員 Chief Security Technology Officer 岡田 裕司感謝状埼玉県警察のコメント

埼玉県警察本部生活安全部サイバー局サイバー対策課

課長 警視 湯田 武史 様

NECセキュリティ株式会社への派遣研修で学んだ知識・技術により、県警全体のサイバー対処能力が向上し、捜査や解析にいかされています。今後も産学官の連携を更に深め、サイバー空間の安全の確保に努めてまいります。

埼玉県警察より感謝状をいただくのは2025年3月に引き続き2回目となります。

今後も、国内外の関係機関と連携し、サイバー防御の演習をはじめ、製品・サービスの提供を通じて、お客さまのサイバーセキュリティ能力の向上に貢献してまいります。

関連リンク

NECセキュリティ、警視庁向けにデジタルフォレンジック研修を実施（2026年1月30日）(https://www.nec-security.co.jp/news/info/26013002/index.html)NECセキュリティ、兵庫県警察向けにデジタルフォレンジック研修を実施（2025年10月22日）(https://www.nec-security.co.jp/news/info/251022/index.html)埼玉県警察サイバー対策課より感謝状を受領（2025年4月1日）(https://www.nec-security.co.jp/news/info/25040102/index.html)