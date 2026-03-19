フクシマガリレイ｜玄米や野菜などの保管に最適 ！多目的保冷庫モデルチェンジのお知らせ

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、この度、多目的保冷庫EAシリーズを冷媒転換しモデルチェンジした製品を発売いたします。

多目的保冷庫は、玄米や野菜などの鮮度を保つための業務用保冷庫です。重量物保管に適した頑丈設計とメンテナンス性を向上させるフィルターレス設計が特長です。今回のモデルチェンジでは、環境負荷の低いノンフロン冷媒R1234yfの採用に加え、省エネ性も向上させました。

ノンフロン多目的保冷庫

【主な特徴】

〇環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yf採用

地球温暖化係数(GWP)が極めて低いノンフロン冷媒R1234yf(GWP:1)を採用。

ガリレイグループのサステナブルビジョンDramatic Future 2050の「グリーン冷媒への転換」の一環として、当社は冷媒転換を進めています。R1234yfは燃焼性が低く、厨房などの現場で安全に修理・点検が可能です。フロン排出抑制法の対象外のため、点検や記録などの機器の管理義務がありません。

※GWP数値は平成27年経済産業省告示第54号より引用。

〇冷媒ガス漏れ10年保証

冷媒ガス漏えいにおける冷却不良の修理を10年間保証する『冷媒ガス漏れ10年保証』を付帯しています。

〇省エネ性

圧縮機や凝縮器ファンモーター変更等により、従来機種より年間消費電力量ダウン。

※消費電力量測定はJIS B 8631-2:2011に従う

【主なターゲット】

ドラッグストア・ディスカウントストア・給食センター・飲食店・カフェ・大学・福祉施設・玄米や野菜保管などに。



【発売日】

2026年４月1０日(金)より発売。

【目標台数】

年間目標販売台数は500台。



ノンフロン多目的保冷庫

●機種名： EAD-014REX(代表機種)

●標準価格：オープン価格

●外形寸法：W 900×D821×H1,925mm

●冷却性能：2～15℃

●有効内容積：801L

●製品質量：100kg

●電源：単相100V

●年間消費電力量：237kWh/年

●玄米収容数(1袋30kg)：14袋

●施錠装置付、キャスター付



【多目的保冷庫とは】

多目的保冷庫とは、玄米や野菜などの鮮度を保つための業務用保冷庫です。

玄米を袋ごと保管することができ、何段も積み重ねることを前提に庫内の底板が非常に頑丈に作られています。

設定温度が2℃～15℃と幅広く、米モードと野菜モードの切替えもできるので、保管物に合わせた最適な温度で保存することが可能です。また、多くの業務用冷蔵庫で必要な「フィルター掃除」が不要な設計になっており、メンテナンスの手間が少ないのも特徴です。

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/