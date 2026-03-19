熱中症対策が義務化された製造現場・屋外イベントなどの猛暑対策に。55℃の高温環境でも使用可能！冷房能力と環境性を兼ね備えた「スポットクーラー 強冷タイプ GSPC2530」発売

ユニソル株式会社

ユニソル株式会社（本社：大阪府中央区、代表取締役社長：古里 龍平）は、当社が展開するプライベートブランドである「ギガ・セレクション」から「スポットクーラー 強冷タイプ GSPC2530」を、全国の機械工具商・ECサイトにて5月11日に発売いたします。

日本の夏における平均気温は上昇傾向にあり、気象庁によると2025年の夏の平均気温の偏差は平年より＋2.36℃と、歴代最高となりました※1。気象庁が2月に発表した暖候期予報によると、2026年夏（6～8月）の平均気温が平年より高まる可能性は、東・西日本で60％と高い確率が予想されています※2。さらに、総務省の調査によると、2025年の熱中症による緊急搬送人員の累計は過去最高の10万人

超え※3を記録し、猛暑の常態化が深刻な問題となっています。2025年6月からは職場における熱中症対策が義務化され、特に熱中症による労働災害が多いと言われている製造現場などの現場系職種では、労働者の暑さ対策が急務となっています。

※1 統計を開始した1898年以来。

※2 参考：https://www.jma.go.jp/bosai/season/#term=season

※3 調査を開始した2008年以来。

今回発売する「スポットクーラー 強冷タイプ GSPC2530」は、一般的な標準機を上回る冷房能力（2.5／3.0kW）を誇ります※4。冷房能力が強いため、特にクーラーテントなどの空間冷却でもその真価を発揮いたします。さらに、高温環境（周囲温度が55℃まで）にも対応しており、猛暑日の工場や屋外イベントなどでも安定して稼働させることが可能です。また、本製品は新冷媒「R32」を採用しており、大気中への温室効果ガスの排出量を従来よりも減らすことで、地球温暖化係数（GWP）を約3分の1※5に抑えています。冷却効率も高く、環境保護と性能を両立した製品となっております。

※4 他社比1.2～1.5倍

※5 R410Aを使用した製品等との比較

本製品を使用いただくことで、暑さによる集中力低下を防ぎ作業効率の向上も期待できます。さらに、熱に弱い精密機器がオーバーヒートするのを防ぐための冷却や、エアコンが故障した際の緊急対応などにもご使用いただけます。

希望小売価格は100,000円（税別）で、標準機を超えるスペックを備えながら価格は標準機に近い水準に抑えました。性能を妥協せずに価格を抑えた、高いコストパフォーマンスを発揮する1台です。

「スポットクーラー 強冷タイプ GSPC2530」商品概要

■製品名：スポットクーラー 強冷タイプ GSPC2530

■価格：希望小売価格100,000円（税別）

■販売場所：全国の機械工具商、ECサイト

■発売日：5月11日

■特長：

1.クラス最大級の冷房能力：2.5/3.0kW

一般的な標準機を大きく上回る冷房能力を誇ります（他社比1.2～1.5倍）。

冷やす力が強いため、特にクーラーテントなどの空間冷却でもその真価を発揮します。

2.過酷な環境でも使用可能：使用周囲温度 18～55℃

一般的な標準機が45℃までしか対応できない中、本機は業界トップクラスの55℃まで対応。

猛暑日の工場や屋外イベントなど、厳しい環境でも、安定して稼働します。

3.地球にやさしい新冷媒「R32」を採用

環境性能：地球温暖化係数（GWP）が従来（R410A等）の約3分の1。

効率性：冷却効率も高く、環境保護と性能を両立しています。

■製品仕様：

【素材】板金／【サイズ】W405xD430xH825mm／【重さ】約46kg

【冷房能力（50/60Hz）】2.5/3.0kW／【電源（50/60Hz）】単相100V

【使用環境温度】18～55℃／【冷媒】HFC R32 GWP値675

■詳細URL：

https://www.unisol-corp.com/dcms_media/other/giga_spotcooler.pdf

「ギガ・セレクション」について

ユニソル株式会社が展開するプライベートブランド「ギガ・セレクション」は、“ユニーク・ハイクオリティ・リーズナブル”をコンセプトに、高品質な製品をお手軽な価格で提供するとともに、他にはない独創的なコンセプトの製品を取り揃え、多くのユーザーに選ばれ続けています。

ユニソル株式会社について

ユニソル株式会社は、2026年1月に「株式会社ジーネット」と「株式会社マルカ」を統合して設立した新会社です。産業機械、機器・工具、エンジニアリングに関する深い知見を組み合わせた唯一無二のソリューションを提供し、お客様の課題を解決します。「『その手があったか』を、次々と。」をスローガンに、感動して頂けるようなソリューションをお客様、社会に届けてまいります。

【ユニソル株式会社 公式サイト】https://www.unisol-corp.com/

【ギガ・セレクション 公式サイト】https://www.unisol-corp.com/original_brand/gigaselection/

【ギガ・セレクション 公式X】https://x.com/giga_selection

【ギガ・セレクション 公式Instagram】https://www.instagram.com/giga_selection/

【ギガ・セレクション 公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@gigaselection

【ギガ・セレクション 総合カタログ】https://unisol.meclib.jp/library/books/gigaselection/book/index.html