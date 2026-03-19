【HERP Career】AIがマッチ度の高い企業からの面談オファーを届ける新機能を提供開始

株式会社HERP

株式会社HERP（本社：東京都品川区、代表取締役：庄田一郎）は、求人メディア『HERP Career』（ハープキャリア）において、AIがマッチ度の高い企業からの面談オファーを届ける新機能を提供開始しました。採用管理システム『HERP Hire』の採用実績統計データを活用し、マッチング可能性の高い企業からのオファーを届けるため、求職者は厳選された「本当に合う企業」とだけ面談することができます。

本機能では、AIがマッチ度の高い求人を選定し、企業からの面談確約のオファーを届けます。ユーザーはそのオファーを承諾することで、その企業とカジュアル面談または一次面接を行うことができます。『HERP Hire』に蓄積した膨大な採用実績統計データを活用し、『HERP Career』上に登録された約3万件の求人の中から「最も活躍できる可能性の高い企業」をピックアップするため、ユーザーは、企業から大量に届くスカウトの中から条件に合う企業を見極める手間がかからず、「本当に合う企業」とだけ面談することができます。

今後は、『HERP Career』内のデータ連携をより強化し、求人の検索・エントリーの実績データと本機能がシームレスに繋がる仕組みを構築します。また、求職者向けに、選考支援機能の実装も予定しています。

■提供背景

近年、ダイレクトリクルーティングの普及に伴い、求職者が受け取るスカウトメールの数は増加傾向にあります。さらに、生成AIを活用したスカウト文作成の自動化が進んだことで、スカウトメールの多くは定型文による大量送信となっています。そのため、求職者にとっては、大量のスカウトの中から条件に合う企業を自ら選別し分析する必要があり、負荷が増大していました。

また、従来のAIスカウトサービスは、求職者のピックアップやスカウト文作成の効率化など企業側の利便性を志向するケースが中心で、求職者側が受け取るオファーの品質には課題が残っていました。

こうした課題を解決するため、当社は「すべての採用における意思決定を、その次の挑戦を生み出すものに」というビジョンのもと、求職者のキャリアや志向を起点とする新しいマッチングの仕組みとして本機能を開発しました。本機能を通じて、「企業が候補者を選び、AIでスカウト文を生成する」という構造から、「求職者に合う企業をAIが選び、その企業からオファーが届く」という、求職者起点での選考体験をつくります。これにより、求職者が自身に合った企業を見つけやすくなり、企業と求職者それぞれのニーズにマッチした質の高いマッチングの創出に貢献します。

■機能概要

ユーザーのプロフィール情報と採用企業の求人情報・企業情報をもとに、AIがユーザーにマッチする企業を選定し、企業にユーザーを「ピックアップ候補者」として提案します。その企業が「面談希望」ボタンから「通常オファー」または「面接確約オファー」（※）をクリックすることで、求職者は面談オファーメールを受け取ることができます。候補者が面談オファーを承諾すると、カジュアル面談または一次面接が成立します。

※「面接確約オファー」は、書類選考通過扱いになり、求職者はカジュアル面談か一次面接のどちらかを自由に選択できます。

■主な特徴

・求職者起点による新しいマッチングの仕組み

AIが求職者に合った企業をピックアップし、企業はAIに推薦された求職者に対してのみオファーを送るため、求職者のキャリアや志向にマッチしたスカウトだけが届きます。

・採用実績統計データを活用した高精度なマッチング

『HERP Hire』に蓄積した選考データを活用し、「どのような経歴の求職者が、どの企業の選考を通過しているか」という採用実績統計データや、求人票の文面だけでは把握できない企業の本質的なニーズをAIが分析することで、高精度なマッチング予測が可能です。

・求職者のリアクションをAIが学習

届いたオファーに対する求職者のリアクション（承諾・辞退）をAIが継続的に学習するため、利用を重ねるごとにマッチングの精度が向上し、求職者一人ひとりに最適化された体験を提供します。

＜画面イメージ＞

■公式キャラクター「ハピ」について

求職者が受け取る面談オファーメールのイメージ

『HERP Career』の公式キャラクターとして、「ハピ」が誕生しました。「HERP」に「Happy」と「Pilot（導く者）」を組み合わせた名前で、求職者のキャリアという長い航海を、データと情熱でナビゲートする存在でありたいという思いを込めています。本日より『HERP Career』のサービスサイトに登場し、ユーザーをサポートします。

■求人メディア『HERP Career』について

公式キャラクター「ハピ」

『HERP Career』は、スタートアップ求人数No.1（※）の豊富な求人の中から、求職者が企業の情報を網羅的に検索・エントリーできる求人メディアです。AIを活用した独自の企業情報の収集・生成や、社員クチコミ機能「メンバーの声」などにより、転職の意思決定に必要な企業情報を『HERP Career』上でまとめて閲覧可能。企業と求職者のマッチング精度向上を実現します。

URL：https://herp.careers/careers

※ 「2025 年 11 月期_スタートアップ特化型求人サイトにおける市場調査」

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

■株式会社HERPについて

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目2番10号 CIRCLES五反田3階

代表者：代表取締役 庄田一郎

設立日：2017年3月24日

事業内容：採用管理システム『HERP Hire』の開発・提供、タレントプールシステム『HERP Nurture』の開発・提供、オンライン完結型リファレンスチェックツール『HERP Trust』の開発・提供、求人メディア『HERP Career』の開発・提供、採用コンサルティング事業の提供、人材紹介システム『ジョブミル』の開発・提供

URL：https://herp.co.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。





