【SIENAROSE】絶妙なニュアンスカラーのオリジナル素材「ロゼテン」より新作ジュエリー発売

株式会社サンポークリエイト

株式会社サンポークリエイトが展開するジュエリーブランド「SIENAROSE（シエナロゼ）」より、ニュアンスカラーのオリジナル素材「ロゼテン」の新作ジュエリーが2026年3月19日（木）発売いたします。

ROSETEN（ロゼテン）とは

K10ピンクゴールドをベースに、パラジウム等を掛け合わせたSIENAROSEオリジナル素材。

ゴールドの華やかさとシルバーのしとやかさ、２つの印象を掛け合わせた新しいニュアンスカラーのスキンジュエリーです。

シエナロゼが大切にしている「質感」と「素材」へのこだわりを凝縮した新作、グレインリングとロンバスリング。

左から順に

グレインリング 86,350（tax in）

ロンバスリング 71,500（tax in）

ロンバススナップピアス 91,850（tax in）

グレインスナップピアス 117,700（tax in）

Grain（グレイン）： 丸みを帯びた粒が整然と並ぶデザインは、手仕事の温もりを感じさせる優しさが魅力。独自の「ロゼテン」カラーと相まって、肌の一部のような心地よくなじむ着け心地を実現しました。

Rhombus（ロンバス）： 幾何学的なひし形の連続が、モダンな印象を与える一品。地金の立体感が生み出す陰影が、コーディネートに程よいスパイスと奥行きを与えてくれます。 肌

に溶け込むロゼテン特有のニュアンスカラーは、永く愛用するほどに愛着の湧く、日常のスタンダードにふさわしい色合いです。

詳細を見る :https://sanpo-online.jp/blogs/siena/roseten-collection-26ss

他にない絶妙なニュアンスカラーのオリジナル素材「ロゼテン」の魅力を、是非お試しください。

ポイントアップフェア開催

新作発売を記念して、SIENAROSE各店舗とブライダルオンラインサイトではポイントアップキャンペーンを開催いたします。

SANPOアプリポイントのご自身のポイント還元率（スタート時は1%）に加えて、さらに2%ポイントを追加で付与をいたします。

お客様によっては最大7%ポイント還元となります。

※SIENAROSEルクアイーレ店、SANPO ONLINEでは実施いたしませんのでご注意ください。

《期間》

3月19日（木）～3月31日（火）

《場所》

SIENAROSE 店舗

SIENAROSE ブライダルオンライン（https://sienarose.jp/）

SIENAROSE

国内6店舗を展開するオリジナルジュエリーブランド「SIENAROSE（シエナロゼ）」。

移ろいゆく日々と共に変化していくわたしたちにフィットする、

自然なつけごこちとヌーディな輝きが調和するスキンジュエリー。

上質な素材と飾らない存在感で、バランスのとれた美しさを追求します。

ブライダルHP：https://sienarose.jp/

ECサイト：https://sanpo-online.jp/pages/sienarose

instagram：https://www.instagram.com/sienarose_official/