喪服レンタルの喪服レスキューが3月19日に渋谷に出店

喪服レスキュー株式会社

喪服レスキュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 後藤佑介/永江悠真、以下、喪服レスキュー）は、2026年3月19日（木）に16店舗目となる渋谷店を出店します。渋谷は、これまで十分にアプローチできていなかった複数の沿線を有し、主要ターゲット層の集まる都内有数のターミナル駅であることから、喪服レスキューの新たな出店拠点として最適と判断いたしました。

渋谷店概要

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３丁目１－１０ THE HORIZON 渋谷 3階

最寄駅：JR渋谷駅徒歩7分

営業時間：24時間

休業日：年中無休

お申込方法：WEBサイトからお申込・ご来店予約

オープン：2026年3月19日

喪服レスキューのレンタルプラン

メンズ フルセットプラン

価格：9,980円（税込）

プランに含まれるもの：喪服、ネクタイ、靴、ベルト、数珠、袱紗 ※ワイシャツは含まれません。

レンタル期間：6泊7日

メンズ ライトプラン

価格：6,980円（税込）

プランに含まれるもの：喪服、ネクタイ ※ワイシャツは含まれません。

レンタル期間：6泊7日

レディース フルセットプラン

価格：9,980円（税込）

プランに含まれるもの：喪服、靴、バッグ、数珠、袱紗、ネックレス、イヤリング

レンタル期間：6泊7日

レディース ライトプラン

価格：6,980円（税込）

プランに含まれるもの：喪服

レンタル期間：6泊7日

お申込方法

以下のWEBサイトからお申込・ご来店予約ができます。

https://mofuku-rescue.com/

今後について

これまで、3年間で15店舗の出店を行ってきましたが、店舗運営のノウハウや組織体制が整ってきたことから、今後は全国の主要地域への出店を進めてまいります。

喪服レスキュー株式会社について

2023年4月より、喪服レンタル業界初の無人店舗による喪服レンタルサービス「喪服レスキュー」を運営しています。24時間利用可能（一部店舗除く）な店舗で喪服の試着・レンタルが可能なため、急に必要になる喪服を安心して準備することができます。

◼︎会社概要

社名：喪服レスキュー株式会社

代表者：後藤佑介/永江悠真

設立：2022年11月

所在地：東京都渋谷区代々木2-39-10 クリエイト代々木4階

ホームページ：https://mofuku-rescue.com/

事業概要：喪服のレンタルサービス「喪服レスキュー」の運営