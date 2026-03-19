遊びが、未来の職人をつくる「キッズDIYフェスティバル2026」開催

株式会社ながやR

株式会社ながやR（本社：大阪市生野区）は、2026年3月29日（日）、もりのみやキューズモールBASE（大阪市中央区）にて、子供向けの体験型イベント「キッズDIYフェスティバル2026」を開催いたします。

本イベントは、DIY文化の普及・啓発をはじめ、子ども向け工具・道具の開発に向けたフィールドリサーチ、さらに建設（建築・土木）業界への興味喚起と未来の職人育成のきっかけづくりを目的とした、新しい形の体験型エンターテインメントイベントです。

■イベント概要

-子どもたちが夢中になる体験型DIYエンターテインメント-

工具や道具に初めて触れるワクワク感。

自分の力で形が変わっていく驚き。

そして、完成した瞬間の達成感。

本イベントでは、それらすべてを「遊び」と「学び」を融合させた【体験型エンターテインメント】として提供します。

単なる体験型のワークショップや集客を意識したイベントではなく

「学び × 発見 × 挑戦」をキーワードにした、2026年からスタートする新しい形のDIYイベントとして展開していきます。

■開催の背景と目的

1．DIY文化の普及・啓発

日常生活の中で「つくる」体験が減少している現代において

本物の工具や道具に触れ、「自分の手でつくる面白さ」を体感できる機会を創出します。

2．建設業界への興味喚起と職人育成のきっかけづくり

建設（建築・土木）業界では高齢化が進み、担い手不足が課題となっています。

本イベントでは、体験を通じて職人の技術や仕事の魅力を伝え

子どもたちが「将来こういう仕事をしてみたい」と感じるきっかけづくりを目指します。

3．子ども向け工具・道具開発のためのフィールドリサーチ

子ども向け工具・道具の開発に向けた実践的なフィールドリサーチの場としても位置づけています。

主催者である株式会社ながやRは、子ども向け工具の企画・開発に携わり、試作品の展開実績を有しています。

そうした経験をもとに、「実際に子どもがどう使うのか」「どこに難しさや楽しさを感じるのか」といったリアルな反応を重視した開発アプローチを行っています。

本イベントでは、出店メーカー各社と連携しながら、来場する子どもたちの行動や反応を観察・分析し、安全性・使いやすさ・楽しさを兼ね備えた新たな子ども向け工具・道具の開発につなげていきます。

また、単発の検証にとどまらず、イベントを継続的に開催することでデータと知見を蓄積し、メーカーと協業した商品開発やブランド価値向上へと発展させていくことを目指します。

4．メーカー・小売・地域の連携強化

商業施設内で「モノ（商品）」と「コト（体験）」を掛け合わせることで

新たな顧客接点を創出し、DIY市場の活性化と地域との連携強化を図ります。

■開催に込めた想い

DIYの魅力は、「自分の手で未来をつくれる」というシンプルで力強い価値にあります。

しかし現代では、子どもたちが本物の工具や職人の世界に触れる機会は減少しています。

本イベントを通じて

「ものづくりって面白い！」

「将来こんな仕事をしてみたい！」

そんな小さな「きっかけ」を一つでも多く生み出すことを目指しています。

また、企業・団体にとっては、未来のユーザーと直接つながり、リアルな声を受け取ることができる場としての価値も提供します。

子どもたち、企業、地域、そして商業施設。

それぞれが「ものづくり」でつながることで、新たな文化として広がる起点となるイベントを目指します。

「キッズDIYフェスティバル」は、今後も継続的な開催を視野に入れ、関係者が一体となって育てていくプロジェクトとして展開してまいります。

■開催概要

イベント名：キッズDIYフェスティバル2026

開催日：2026年3月29日（日）11:00～17:00（雨天決行）

会場：もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク（大阪市中央区）

入場料：無料

カテゴリ別DIY体験参加費：500円

■主なコンテンツ

【ワークイベント】

●カテゴリ別DIY体験 「学ぶ！」「発見！」

カテゴリ別の「体験＋物販」ブースを展開 ※体験のみのブースあり

「切る・削る・あける・塗る・締める・磨く・剥く・照らすなど」

DIYの基本工程を網羅したブースを展開

・体験・学習：実際の工具や道具を使用し、メーカーの指導を受けながら、該当カテゴリのDIYを体験

■出店社（順不同・敬称略）

株式会社タイホウ

RAZORSAW（玉鳥産業株式会社）

サンフレックス株式会社

株式会社スターエム

株式会社オンザウォール

MASTERTOOL／GLANZ（株式会社木村）

キシラデコール（大阪ガスケミカル株式会社）

ピアスビス（株式会社九飛勢螺）

PLAYmake

【ステージイベント】

●キッズDIYチャレンジ！ めざせ！釘打ちマスター 「挑戦！」

かなづち（ハンマー）を使用し、指定の長さまで正確に釘を打つ技術を競う参加型イベント。

開催時間：１.12:30～13:00（小学生部門）２.13:30～14:00（親子部門）３.16:00～16:30（小学生部門）

●GATEN-1GP！（GATEN職×ながやR）

建設業界をテーマに、現場で働く職人や大人向けの競技を開催します。

開催時間：14:30～15:30

協力：GATEN職

●新商品（世界初 ※当社調べ）お披露目！

本邦初公開となる、株式会社ながやR（主催者）の新商品を発表します。

開催時間：16:45～

【フォトスポット】

建設現場の臨場感を味わえる「体感フォトスポット」と「映えるDIYエンタメスポット」を設置します。

１.建設現場の再現：「左官」をテーマに、土木・建築の現場シーンをリアルに再現

協力：一般社団法人建設専門工事業雇用推進協会

２.DIYエンタメ：販促用バルーンや、顔出しパネル、デザイン性の高い工具・道具などの展示

■協賛・パートナー

本イベントは、ものづくりの価値を伝える企業各社の協力により実現しています。

協賛

特別プロダクトパートナー

商品協賛

機材協力

各企業より提供される製品・機材は、単なる物品提供ではなく

「本物に触れる機会」として、子どもたちの体験価値向上に寄与します。

■主催・運営

主催：株式会社ながやR

協力：もりのみやキューズモールBASE／GATEN職／一般社団法人建設専門工事業雇用推進協会

運営：キッズDIYフェスティバル実行委員会

■お問い合わせ先

株式会社ながやR

担当：船長

Email：info@nagayar.com

ホームページ : https://nagayar.com/

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ビジュアルデザイン：小山 ひなた

この取り組みの背景

株式会社ながやRは、「道具は、使うものから語れるものへ」という思想のもと、工具・道具に新たな価値を与える商品開発およびプロデュースなどを行っています。

既製品に加飾技術（転写・印刷・塗装など）を施すことで機能だけではなく、感性や所有する喜びにまで踏み込んだ「ドレスアップWorktools」シリーズを展開。

さらに、プロユーザー向けの高付加価値モデルや、一般消費者のライフスタイルに馴染む新たな工具ブランドの開発など、「道・工具の再定義」を軸に事業を広げています。

私たちは、道具を単なる作業のための存在ではなく

人の心を動かし、文化を生み出す存在へと進化させることを目指しています。

本イベント「キッズDIYフェスティバル」も、その思想を次世代へとつなぐ取り組みの一環です。