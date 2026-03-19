ダイハツ、軽商用車「ハイゼット トラック」を一部改良し、安全性を向上

ダイハツ工業株式会社ハイゼット トラック エクストラ

ダイハツ工業株式会社（以下、ダイハツ）は、「ハイゼット トラック」を一部改良し、3月19日（木）から全国一斉に発売します。



「ハイゼット」シリーズは、1960年にダイハツ初の軽四輪車として誕生以来、常にお客様のニーズを追求し、時代変化に合わせ進化し続けてきたロングセラーカーです。中でも、「ハイゼット トラック」は、農林水産業を中心に、幅広い業種のお客様の“働く相棒”として、全国津々浦々でご愛用いただき、累計生産台数は485万台※1以上になります。





今回の一部改良では、予防安全機能「スマートアシスト」※2に対横断自転車の検知機能や「交差点右折時の対向車線の車両」「右左折時の対向方向から来る横断歩行者」検知機能を追加することで、安全性を向上。加えて、エクストラグレードに「LEDヘッドランプ」「ADB（アダプティブドライビングビーム）」「サイドビューランプ」を標準装備に設定する等、利便性も向上させました。

※1：2026年3月時点。ダイハツ調べ。

※2：スマートアシストはドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候などの状況によっては作動しない場合があります。機能を過信せず安全運転を行ってください。詳しくは販売会社か公式のホームページをご確認ください。

ダイハツは、今後もお客様の生活に寄り添った良品廉価な商品を提供し続けてまいります。

【メーカー希望小売価格】（消費税込み）】

（価格は希望小売価格であり、参考価格です。価格は販売会社が独自に定めますので、詳しくは販売会社にお尋ねください。保険料、税金（消費税を除く）、自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。)

ハイゼット トラック

※3：Natural Aspiration（自然吸気エンジン）

ハイゼット トラック特装車

＜ダンプシリーズ＞

＜リフトシリーズ＞

＜保冷・冷凍シリーズ＞

＜配送シリーズ＞