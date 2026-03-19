トゥンクトゥンクがデザインされた特殊切手「２０２７年国際園芸博覧会（寄付金付）」日本郵便株式会社より2026年5月19日(火)～期間限定で販売

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

日本郵便株式会社より、GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の開催を記念して、特殊切手「２０２７年国際園芸博覧会（寄付金付）」を発行することが発表されました。

本特殊切手には、公式ロゴマークと、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」がデザインされています。本切手は、2026年5月19日（火）から7月21日（火）までの期間限定で、全国の郵便局などで販売されます。

なお、1枚につき10円が寄付金となり、GREEN×EXPO 2027の準備および運営に役立てられます。

詳細につきましては、以下の日本郵便株式会社ホームページをご覧ください。

日本郵便株式会社ホームページ

下記ホームページ内にて、特殊切手「２０２７年国際園芸博覧会（寄付金付）」の発行についてご紹介しています。

・URL：https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2026/00_honsha/0319_03.html

切手図柄