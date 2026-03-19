フォント×街歩きイベント『フォントさんぽ2026 御徒町編』4月11日（土）に開催！

MORYARTI株式会社

MORYARTI（モリアーティ）株式会社（東京都台東区）は、Gurutai（グルタイ）と共同でフォントと街歩きをテーマとしたフォトウォークイベント『フォントさんぽ2026 御徒町編』を2026年4月11日（土）に2k540 AKI-OKA ARTISAN（東京都台東区）及びその周辺エリアにて開催します。

イベントキービジュアル

4月10日はデザイン・映像などのクリエイティブ向けソフトウェア企業として世界的に事業を展開するアドビ株式会社によって「フォ（4）ント（10）」と読む語呂合わせを由来として2017年に制定された「フォントの日」。

本イベントは、フォントに関わるさまざまな発表やイベントが行われるこの日に、街にあふれる看板やポスター、広告などの「文字」に注目して御徒町の街を歩く体験を通じて、デザインにおいて重要な要素を担うフォントの魅力を発信し、あらためて注目してもらうことを目的としています。

本イベントでは、フォントさんぽ初の試みとなる『フォントさんぽステーション』（後述）での展示・物販スペースを入り口として、ガイド付きフォントさんぽや特製マップを使用してのフォトウォークを行うことで、普段は何気なく使っている「文字」の多様性に触れながら、デザイナー以外の方にも新たな視点での街歩きをお楽しみいただけます。

過去の開催時の様子

景色や建物の、さらにディティールに目を凝らすフォトウォーク

本イベントと一般的なフォトウォークとの大きな違いは、「文字」の写真を撮ることが大枠の目的となる点です。普段何気なく歩いている街の中には、大きな文字から小さな文字まで、たくさんの文字が存在しています。景色の中に目を凝らして見つけたそれらの文字が、どのような場所で使われて、どのように印象を与えているのかに思いを巡らせることで、街の新たな楽しみ方を発見することができます。

協賛各社提供賞品がもらえるフォトコンテスト

街で見つけた文字の写真をX（旧Twitter）にハッシュタグ「#フォントさんぽ2026」をつけて投稿することで、フォトコンテストへの参加が可能です。SNSに投稿された写真の中から主催チームが特に注目した投稿には、イベント公式X（旧Twitter）上での発表及び協賛各社からご提供いただいた賞品の贈呈を予定しています。賞品等詳細については追って公開いたします。

これまでのイベントで投稿された画像（抜粋）

● 初の試みとなる『フォントさんぽステーション』

過去にも開催されてきた本イベントですが、今回初の試みとなる施策『フォントさんぽステーション』を実施いたします。

本施策は2k540 AKI-OKA ARTISAN内イベントスペースにて開催され、本イベントのマップ配布や、文字、街に関する店舗・クリエイターによる展示及び物販コーナー、交流スペース、飲食物の販売等の展開を予定し、文字を愛する人々が集い、楽しむことのできる場をつくります。

● 『フォントさんぽ』とは

『フォントさんぽ』は、街にあるさまざまな文字に注目しながら歩くフォトウォークイベントです。

普段は何気なく見過ごしてしまう看板やポスターの文字も、よく見てみると個性的なフォントやデザインが使われています。

参加者は街を歩きながらそれらの文字を観察し、写真に収め、X（旧Twitter）に共有することで、参加者それぞれの視点で街のタイポグラフィを楽しむことができます。

文字やデザインに興味のある方はもちろん、街歩きや写真が好きな方など、幅広い方にご参加いただき、文字や街の新たな魅力を発見することができるイベントです。

● 事前オンラインイベント『フォントさんぽビフォー』

イベント当日に参加できない方も楽しめる企画として、本日よりオンラインイベント『フォントさんぽビフォー』を開催します。

街で見つけたお気に入りの文字の写真をX（旧Twitter）にハッシュタグ「#フォントさんぽ2026」をつけて投稿することで、全国どちらからでも参加が可能です。

（『フォントさんぽビフォー』の投稿についてもフォトコンテストの選考対象となります。）

● 開催概要

フォントさんぽ2026 御徒町編

開催日：2026年4月11日（土）

開催時間：11:00～19:00

会場：東京都台東区上野5丁目9 2k540 AKI-OKA ARTISAN イベントスペース及びその周辺エリア

アクセス：JR御徒町駅南口より徒歩4分

参加費：無料

主催：Gurutai、MORYARTI株式会社

共催：アドビ株式会社

協力：2k540 AKI-OKA ARTISAN

イベント詳細：https://fontowalk-okachimachi2026.peatix.com/

イベント公式X（旧Twitter）：https://x.com/font_sanpo

● MORYARTI株式会社について

“一緒に悪巧みをしましょう”

MORY “ART” I（モリアーティ）は、代理店、広告制作、WEBやゲーム会社など様々な経験を経たメンバーが集まり、様々な領域に取り込むクリエイター集団です。

広告⇆ゲーム⇆エンターテイメント業界の狭間で、各業界の垣根を超えるクリエイティブなデザインや映像制作、アートディレクションを行っており、領域を超えたアイデアを用いて大胆な挑戦を共に楽しみ、創造的なマッシュアップを重ねていくクリエイティブパートナーとなることを目指しています。

商号 : MORYARTI株式会社

所在地 : 〒111-0036 東京都台東区松が谷3-8-5

設立 : 2018年12月

事業内容 : ブランディング / アートディレクションおよびグラフィックデザイン / WEBサイト制作 その他

URL : https://moryarti.design

● Gurutaiについて

台東区周辺をぐるっと！紹介するインスタグラムメディア。

主に台東区の飲食店やイベントの紹介、飲食店コラボレーションや街歩きをはじめとした各種イベントの企画を行っています。

URL : https://www.instagram.com/gurutai_tokyo/