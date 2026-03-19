ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ～次世代の金融リテラシー向上を目指し、キャッシュレスとお金の基本を伝える～中学生向け金融教育の授業を開始

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：五十嵐 幸司。以下、当社）は、SDGsの達成と持続可能な社会の実現に向け、若い世代の金融リテラシー向上を目的とした金融教育活動に取り組んでいます。

次世代を担う若い世代に対する金融教育の重要性が高まる中、中学生を対象とした授業を新たに開始しました。

■ 中学生向け金融教育授業の概要

2026年2月25日（水）、当社は跡見学園中学校の2年生約250名を対象に、家庭科の授業の一環として「キャッシュレス入門」をテーマにした授業を実施。将来のキャッシュレス社会を生きる中学生が、お金の役割やキャッシュレス決済の仕組み、クレジットカードの基本などを理解し、正しい金融知識を身につけられるよう、以下の内容を中心に、身近な例を交えながら授業をしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30208/table/298_1_28e911f2a4c2db87ad87866a71aadaf7.jpg?v=202603191151 ]

＜参加生徒の感想（抜粋）＞

- 普段よく聞くキャッシュレス決済について、仕組みや注意点まで詳しく学ぶことができ、とても勉強になりました。今後はメリットだけでなくリスクにも気をつけながら、上手に活用していきたいと思いました。- クレジットカードなど、遠い将来のことに感じてしまうけれど、成人したら作ることができると知り驚きました。お金は人生をも変えてしまう、大切でも怖いものでもあるので、今のうちにしっかり学んでおきたいと思いました。- 不正利用が私の中で一番、印象に残りました。これからの生活で詐欺に遭わないように、生活をより豊かにしていくために、お金のことについて更にたくさんのことを勉強していきたいと思います。

■ これまでの金融教育の取り組み

当社ではこれまでも、次世代の金融リテラシー向上を目的に、小学生向けのお金に関わるクイズ大会や、高校生・大学生向けの金融教育授業、シニア向けのキャッシュレスに関するセミナーなどを実施してきました。

2025年11月には広島大学（東広島キャンパス）で2022年から継続の「キャッシュレス社会とクレジットカードが担う役割」について約130名に講義を実施。

受講した学生からは、「クレジットカードの仕組みや選び方、注意すべき点などについてこれまで知らなかったことを学ぶことができた」「今後カードを作る際の参考になった」「クレジットカードは『信用』を構築するものであり、計画的に使う重要性を認識した」などの感想をいただきました。

当日は、歴代のダイナースクラブカードやメタルカード（金属製）のサンプルを教室に展示し、学生の皆様にご覧いただきました。中でもメタルカード（金属製）への興味・関心は高く、多くの学生が手に取って重厚感や高級感を確かめながら、驚きの声を上げていました。

2026年2月には横浜中華学院の高校 2年生約30名を対象に、「クレジットカード入門」というタイトルで1・２年後にクレジットカードを持つことを踏まえた授業を実施。

クレジットカードの仕組みや利用時の注意点、信用情報の重要性などについて、具体的な事例を交えながら解説。高校生という年代に合わせ、社会人になる前に知っておくべき金融知識として、計画的な利用の大切さを重点的に伝えました。生徒たちは真剣な表情でメモを取りながら聞き入っていました。

授業後のアンケートでは「将来クレジットカードを使う上でこのような大切な知識を学べるのはすごく貴重な機会だと思いました」「今回を機に、お金について自分から積極的に学んでいきたいと思います」などのコメントがあり、将来を見据えた金融教育の意義を改めて実感する機会となりました。

金融教育は、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」と、目標8「働きがいも経済成長も」に直接貢献するものです。

金融リテラシーの向上は、個人の経済的自立と社会の持続可能な発展に繋がります。

今後も三井住友トラストクラブは、三井住友トラストグループの一員として、SDGsの達成と持続可能な社会の実現、幅広い世代の金融リテラシーの向上のために、金融教育を推進します。

当社はキャッシュレスやクレジットカードに関する講義・セミナーへの無償での登壇を承っています。講義内容は、各学校・団体様の希望に応じてカスタマイズします。

ご希望の方は、本リリース下部の【本件に関する報道関係者のお問い合わせ先】までご連絡ください。

■ ダイナースクラブカードのご案内

ダイナースクラブカード：新規入会キャンペーン実施中

あなたの可能性をもっと広げる一枚。

「ここでしか、見つけられないものがある。」のブランドスローガンのもと、クレジットカードの枠を超え、このうえない感動と経験をご提供します。

●キャンペーン特典：初年度年会費無料

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/web_main2/index.html

ダイナースクラブ プレミアムカード（ご招待制）

さらなる高みへ誘う一枚。

上質なサービスとステータスを兼ね備えた、ダイナースクラブの招待制カード。各種優待・特典とコンシェルジュの心を込めたおもてなしで、常に最良を求めるお客様をお手伝いします。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/cardlineup/dinersclub_premiumcard.html

【おすすめサービス】コンパニオンカード

ダイナースクラブカードに無料でMastercard(R)を付帯できます。ダイナースクラブカードにはプラチナグレードの「TRUST CLUB プラチナマスターカード」、プレミアムカードには最上位グレードの「TRUST CLUB ワールドエリートカード」を。いずれもポイント・請求・明細書をダイナースクラブカードと一本化できます。

また、TRUST CLUB ワールドエリートカードは、ご搭乗予定のフライトが2時間以上遅延した場合に空港ラウンジが無料で使用（同伴者4名まで）できる「フライトディレイパス」がご利用いただけます。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/usage/companioncard_otoku.html

■ダイナースクラブ公式YouTubeでは長谷川さんが出演する動画広告、メイキング映像からダイナースクラブ会員限定イベントまでさまざまな動画を公開中です。

ダイナースクラブ公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/DinersClubJapan

1950年篇-NEW YORK

公開先：https://youtu.be/x527QHh7mSI

1960年篇-TOKYO

公開先：https://youtu.be/q6DryMrRHZk

■ダイナースクラブ ウェブサイト： https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html

■三井住友トラストクラブ 企業サイト：https://www.sumitclub.jp/ja/corporate_site.html

三井住友トラストクラブは、三井住友トラスト・カードと2025年10月1日（水）に統合しました。

当社はこれからもずっと、ダイナースクラブ会員の皆様へ、ここでしか見つけられない体験を提供します。