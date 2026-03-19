【広々と開放的】最大120名・貸切OK「BBQ DAYS」が2026年3月28日（土）に千葉市 青葉の森公園にオープン！　幹事無料やお得な団体キャンペーンも実施中

LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ） 青葉の森公園」が、2026年3月28日（土）にオープンします！

◆手ぶらで楽しむ公園BBQスポットが今年もオープン！

「BBQ DAYS 青葉の森公園」は、広々とした公園内で、手ぶらOK飲み放題付きですぐ楽しめるBBQ場で、食材や飲み物の持ち込みも可能です。最大120席のスペースと貸切も対応し、団体利用にぴったりのスポットです 。

お子様やペット同伴も歓迎。非日常的なBBQ体験を提供します。

◆学生サークルやゼミの打ち上げに！「持ち込み自由」でコスパ抜群

学生団体様には、好きな食材や飲み物を自由に持ち寄れるプランがおすすめです！

お好きな食材やドリンクを持ち込んで、コストを抑えて工夫できるなど、自由度の高いBBQが可能です。大人数での貸切利用のご相談も承っております。

◆【幹事様必見】大人数ならさらにお得！団体様向けキャンペーン開催中

お花見シーズンや歓送迎会や新歓に嬉しい特典をご用意しました。「1週間以上前のご予約」かつ「20名様以上の手ぶらプランご利用」で、以下の3種類からお好きな特典を1つお選びいただけます！

＜選べる特典3種類！＞

🍾乾杯用スパークリングワインを10名様ごとに1本プレゼント！

🦐有頭海老を全員にプレゼント！

💰幹事様利用料分(1,800円)お値引き！

○予約はこちらから：https://www.tablecheck.com/shops/aobanomori-kouen/reserve

施設概要

○所在地：〒260-0852 千葉市中央区青葉町977-1 BBQエリア

○アクセス：JR[蘇我駅]東口より2番のりばで千葉中央バスまたは小湊バスでJR千葉駅行乗車「松ヶ丘十字路」下車。徒歩10分。

○収容人数：最大120名

○営業期間：2026年3月28日（土）～10月12日（月・祝） ※終了日は予定となります。

○営業時間

平日：通常営業なし ＊団体の平日利用は応相談（050-3628-6930）

土日祝：

第1部 10:00～13:00

第2部 14:00～17:00

基本利用料金

○手ぶらBBQプラン一例 ：

・エコノミープラン（ソフドリ飲み放題＆利用料） 3,900円

・スタンダードプラン（ソフドリ飲み放題＆利用料込み） 4,600円

・プレミアムプラン（ソフドリ飲み放題＆利用料込み） 6,500円

※飲み放題や食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります

○【セット内容一例】エコミノーセットの場合

・塩だれポーク

・鶏モモレモンペッパー

・フランクフルト

・焼きおにぎり

・枝豆

※1人当り肉重量目安：約380g

「BBQ DAYS 青葉の森公園」の魅力

１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要

2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる

3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供

4．開放的な空間！ 公園の自然を眺めながらBBQ

5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能

BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう

この春

千葉市の大人気 BBQスポットで

気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？

予約／詳細／お問い合わせ

○公式サイト：https://bbq-aobanomori.com/(https://bbq-aobanomori.com)

○電話番号：050-3628-6930 ※ご利用は事前予約制です

#BBQ DAYS 総合HP

https://bbqdays.jp/

＃BBQ DAYS Instagram

https://www.instagram.com/bbqdays.jp/(https://www.instagram.com/bbqdays.jp?igsh=MTYwcTh1b2FmMDNrZA%3D%3D&utm_source=qr)

#BBQ DAYS 公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA



