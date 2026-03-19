障害福祉事業所SOCIALSQUARE草加谷塚が開所1周年

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

特定非営利活動法人 ソーシャルデザインワークス（本部所在地：福島県いわき市、代表：北山剛）が運営する障害福祉事業所「SOCIALSQUARE草加谷塚」（埼玉県草加市）は、開所1周年を記念し、2026年4月24日（金）に周年祭イベント「ソーシャルスクエアってなんだ？～地域に活かされる事業所づくり～」を開催します。

本イベントでは、これまで支えてくださった地域のみなさまへの感謝をお伝えするとともに「地域に活かされる事業所」とは何かを改めて問い直します。関係機関の皆さま、地域の皆さま、そしてこれから出会う皆さまへ。どなたでもご参加いただけるイベントです。

イベント開催の目的

SOCIALSQUARE草加谷塚は、地域の皆さまや関係機関に支えられながら、2025年4月の開所から1周年を迎えました。

今回の周年祭では、この1年間で生まれた取り組みや変化を共有するとともに、地域の方々や関係機関とともに「地域に活かされる事業所とは何か」を改めて考える機会をつくります。

立場や所属を越えて多様な人が自然に混ざり合い、つながりが生まれる場として開催します。

イベント内容

周年祭は、関係機関向けの活動報告イベントと、地域交流イベントの2部構成で開催します。地域で活動する団体やクリエイターなど（6団体）が参加予定です。

第1部「ソーシャルスクエアってなんだ？」15:00～17:00

第1部では、相談支援や障害者職業生活支援センターなど、地域支援に関わる皆さまを対象に、SOCIALSQUARE草加谷塚の取り組みや活動を共有するイベントを実施します。

利用メンバー（利用者）による活動報告や対話を通して、「地域に活かされる事業所」とはどのような存在なのかを参加者とともに考える機会をつくります。

肩書きや立場に関係なく、参加者同士が気軽に言葉を交わせるフラットな対話の場として実施します。

第2部「ごちゃまぜ交流会」 18:00～21:00

第2部では、地域の方々も自由に参加できる交流イベント「ごちゃまぜ交流会」を開催します。

地域の団体やクリエイター、福祉事業所など多様な人が関わり、立場や所属を越えて交流できる場として、以下のような企画を予定しています。

１.1周年記念冊子「ZINE」の発行

SOCIALSQUARE草加谷塚の1年間の活動をまとめた記念ZINEを制作しました。

執筆・制作には、皮膚疾患「魚鱗癬」を抱えるエディトリアルデザイナーの方も参加。事業所の利用メンバーとともに制作しました。

２.オリジナルお茶ブレンドのお披露目

地域で屋台形式のお茶提供活動「調剤喫茶」を行っている薬剤師の協力のもと、SOCIALSQUAREオリジナルのお茶ブレンドを制作しました。

利用メンバーとともに企画したお茶を、周年祭で初披露します。

協力：調剤喫茶farmateria (https://www.instagram.com/chozaikissa/)



３.こどもスナック

地域で「孤独な人がいられる場所づくり」をテーマに活動しているこどもスナックが実施する、子どもが大人の悩みに答えるユニークな交流企画です。

協力：こどもスナック

４.地域団体によるフード提供

近隣の就労継続支援B型事業所やバリアフリーカフェが参加し、おにぎりやオードブル、クッキーなどを提供予定です。

協力：あある(https://www.instagram.com/h_aaru2525_/?hl=en)／スロースカフェ(https://www.instagram.com/slothcafe2022/)／＋motsu.（プラスモツドット）(https://www.instagram.com/motsu.dot/)



５.地域クリエイターによる会場装飾

地域で起業・創作活動を行う女性メンバーが参加し、「遊び心」「オープン」「多様性」をテーマにしたガーランド装飾を制作しています。

開催概要

イベント名

SOCIALSQUARE草加谷塚周年祭企画2026

「ソーシャルスクエアってなんだ？～地域に活かされる事業所づくり～」

日時

2026年4月24日（金）

【第1部】「ソーシャルスクエアってなんだ？」

15:00～17:00（14:30受付開始）

【第2部】「ごちゃまぜ交流会」

18:00～21:00（17:30受付開始）



会場

SOCIALSQUARE草加谷塚

〒340-0028

草加市谷塚1-9-14 グリーンライフビル1F



参加費・定員

第1部：無料／定員30名（事前申込制）

第2部：大人1,000円（カンパ歓迎）／定員60名（申込不要）

※ソフトドリンク・軽食あり



お申し込み方法

第1部は事前申込制となっております。以下のQRコードよりお申し込みください。

イベントに関するお問い合わせ先

SOCIALSQUARE草加谷塚（担当：崎山）

TEL：070-3366-0026

Mail：ss_sokayatsuka@sdws.jp



イベント担当者コメント

SOCIALSQUARE草加谷塚／スクエアクルー

崎山 奈央（さきやま なお）

SOCIALSQUARE草加谷塚は、地域の皆さまに支えられながら1周年を迎えることができました。この1年間で生まれた取り組みや変化を共有しながら、これからのソーシャルスクエアを皆さんと一緒につくっていく時間にしたいと考えています。

お世話になっている方も、はじめましての方も、ぜひ気軽にお立ち寄りください。

主催・協力

主催： SOCIALSQUARE草加谷塚

協力

就労継続支援B型事業所 あある

スロースカフェ

就労継続支援B型事業所 ＋motsu.（プラスモツドット）

こどもスナック

調剤喫茶farmateria

私たちの月3万円ビジネス 32期一同

NPO法人ソーシャルデザインワークスについて

全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」を展開。就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労定着支援サービスを実施。私たちは、仲間同士が感謝しあい、お互いの幸せを追い求め、協力しあう風土と、多様な考え、様々な生き方や働き方を尊重しあい、応援しあう文化を醸成していくチームであり続けます。その中で、20年後の未来・社会に向けて、人・街・文化に対する様々な社会貢献活動をしていきます。

法人WEB：https://sdws.jp/

サービスサイト：https://socialsquare.life

【本件に関するお問い合わせ】

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

担当：渡辺

Email：pr@sdws.jp



【法人概要】

法人名： 特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

設立： 2017年11月

所在地： 福島県いわき市 内郷内町水之出17

代表者： 北山剛

事業内容： 障害福祉事業（就労移行支援／自立訓練（生活訓練）／就労定着支援 等）

URL： https://sdws.jp/(https://sdws.jp/)

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」を展開。就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労定着支援サービスを実施。