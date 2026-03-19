【18歳新成人の意識調査アンケート】80％以上が「新生活に不安がある」と回答

一般社団法人HASSYADAI social

一般社団法人HASSYADAI social（所在地：東京都港区、共同代表理事：勝山恵一、三浦宗一郎、以下：ハッシャダイソーシャル）は、2007年4月2日～2008年4月1日生まれの新成人約300名を対象に、「成人になり初めて迎える新生活に関する意識調査」アンケートを実施いたしました。

■調査サマリ- 新成人の8割以上が「新生活に不安を感じる」と回答。その要因の多くは、「人間関係がうまくいくか」や「仕事や学校生活などの生活環境」に関する懸念あることが判明- 大人になる実感があると回答したのは全体の約4割と半数を切った。特に、進学や就職など将来のことについて考える場面で、大人になることを実感するという意見が多くみられた- 本当はしたい選択をあきらめた経験がある新成人が約7割。理由は「経済的な事情」が最多となった- 人生を自分で選択してきたと考えている新成人は8割を超え、影響を受けた人物について自分自身との回答が最も多く、自分の価値観や自己決定を大事にする傾向が強いことが伺える- 今年挑戦してみたいこととしては、資格取得やスキルアップ、人脈を広げるなど、自己研鑽に取り組みたいという声が多く寄せられた

■調査概要

2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことをきっかけに、18歳の新成人を祝うイベント『CHOOSE YOUR LIFE FES #18歳の成人式』を毎年開催しているハッシャダイソーシャルは、今年のイベント参加者を含む、18歳の新成人約300名を対象にアンケート調査を実施いたしました。

この調査により、新成人の多くが新生活に対して不安を抱えている一方で、自身の価値観や自己決定を大切にしながら将来を主体的に考えている実態が明らかになりました。

調査名：18歳新成人の新生活に関する意識調査アンケート

調査期間：2026年2月9日（月）～2月20日（金）

調査対象：2007年4月2日～2008年4月1日生の18歳新成人

回答者数：278名

調査方法：公式LINE上でのアンケート

■新成人の8割以上が「新生活に不安を感じる」と回答。要因の多くは、「人間関係」や「生活環境」

新成人の8割以上が「新生活に不安を感じる」と回答しました。

その要因の多くとして挙げられたのは、「人間関係がうまくいくか」や「仕事や学校生活などの生活環境」に関する懸念であることが判明しました。

■成人（大人）になる実感があるとの回答は約4割。進学や就職など将来について考える時に実感するという意見が多数

成人（大人）になる実感があると回答したのは全体の半数以下の約4割でした。

自身の将来（進学・就職）について真剣に考える場面や、選挙に行くといった、責任や権利を担う場面で、成人になることを実感するという声が多く集まりました。

■8割以上が、自分の人生を自分で選択してきたと回答。家族の影響も受けつつ、自分の価値観や自己決定を大切にしている傾向が強い結果に

これまでの人生について「自分で選択してきた」と回答した新成人は、8割を超える結果となりました。

また、人生の選択をする際に影響を受けた人物について、親や家族の影響も受けることも多くある一方、「自分自身」との回答が最も多く、自分の価値観や自己決定を大切にしている傾向が強いことがわかる結果となりました。

SNSやインターネットを通じて膨大な情報に触れることが日常となっている世代ですが、それらをただ受け入れるのではなく、溢れる情報の中から自分に必要なものを取捨選択し、最終的には自らの意思で人生の舵を取っている姿が浮き彫りとなりました。

■本当はしたい選択をあきらめた経験がある新成人が約7割。理由は「経済的な事情」が最多

「本当はしたい選択をあきらめた経験があるか」という質問に対し、約7割の新成人が「ある」と回答しました。

その理由として最も多かったのは、経済的な事情でした。他にも、周囲からの反対や失敗を恐れて、選択をあきらめるという声も多くみられました。

■9割以上の新成人が「今年挑戦したいことがある」と回答。資格取得やスキルアップなど自己研鑽への意欲が高い結果に

9割以上の新成人が「今年挑戦したいことがある」と回答しました。

具体的には、資格取得やスキルアップ、人脈を広げることなど、自己研鑽に取り組みたいという声が多く寄せられました。新しい経験や学びを通じて、自身の可能性をさらに広げたいと考える新成人が多いことがうかがえる結果となりました。

■一般社団法人HASSYADAI socialについて

一般社団法人HASSYADAI socialは、「Choose Your Life!それでもなお、人生は選べる。」をビジョンに掲げ、1人でも多くの若者がどのような環境からでも自分の人生を自分で選択できる社会を目指して活動をしています。全国の高校や少年院、児童養護施設と連携したプログラムを年間100箇所以上で実施する他、トヨタ自動車と共同で実施する高校生年代の若者向けプログラム「project:ZENKAI」や、若年層の詐欺被害を未然に防ぐための「『騙されない為の教科書』プロジェクト」、18歳の節目をお祝いする「CHOOSE YOUR LIFE FES #18歳の成人式」などを行っています。

代表：勝山 恵一・三浦 宗一郎

本社：東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー24階

HP：https://social.hassyadai.com/