日本一の温泉宿が決定！「EL SUENITO HINASE（岡山県備前市）」が「BEST OF ONSEN STAY」で第1位。幕張メッセで開催

民泊革命株式会社

民泊革命株式会社の榊原啓祐（民泊専門家）と田尻夏樹（貸別荘専門家）が主催する、日本一の貸別荘を決定するコンテストBEST OF ONSEN STAY（ベストオブ温泉ステイ）が、2026年2月23日、幕張メッセにて開催されました。

BEST OF MINPAKU 2026受賞者の皆様との記念撮影

また、最新の貸別荘ビジネスや民泊、グランピングなど、観光・宿泊業界の最前線を体感できる場として、2026年2月21日から2月23日までの3日間、同時開催された日本最大級の民泊イベント「BEST OF MINPAKU」「民泊EXPO JAPAN 2026」 および 「民泊大セミナー」 にも、多くの来場者が訪れました。

「BEST OF MINPAKU 2026」は、日本で最高の宿泊体験を提供する宿泊施設を表彰するコンテストです。

施設の魅力を広く発信するとともに、民泊のイメージ向上や集客力の強化を図り、民泊業界全体の発展と事業者同士の交流を促進することを目的として開催されています。

日本一の民泊を決める「BEST OF MINPAKU 2026」は、全国から1,495施設がエントリーしグランプリが決定。その温泉宿部門である「BEST OF ONSEN STAY」で「EL SUENITO HINASE／岡山県備前市」が見事第一位に輝きました。

本コンテストは、民泊革命株式会社の榊原啓祐（民泊専門家）と田尻夏樹（貸別荘専門家）が主催し、日本の宿泊業界の新しい可能性を発信するイベントとして注目を集めています。

会場には、民泊・貸別荘・グランピングなど観光宿泊業界の最前線を紹介する「民泊EXPO JAPAN 2026」 と 「民泊大セミナー」 も同時開催され、3日間で多くの来場者が訪れました。

「BEST OF ONSEN STAY」では、全国の温泉宿からエントリーを募り、事前にウェブサイトで一般投票し、投票数の多い上位10施設がノミネートされました。民泊EXPO開催の3日間に会場投票と審査員投票によって順位が決定しました。

「BEST OF ONSEN STAY～温泉宿部門～」に選ばれた「EL SUENITO HINASE／岡山県備前市」

【施設詳細】

施設名：EL SUENITO HINASE／岡山県備前市

住所：〒701-3204 岡山県備前市日生町日生641-51

HP：EL SUENITO（エルスエニート）l 公式

自然を一望できる開放的で広々した空間で日常の喧騒から離れた贅沢な時間をお楽しみください。

「BEST OF ONSEN STAY」の第一位を受賞した「EL SUENITO HINASE／岡山県備前市」は瀬戸内海に面し、美しい景色を眺めながら心身を浄化し贅沢なひとときをお過ごしいただける温泉宿です。

スペイン語で「小さな夢」という意味を持ち、お客様にささやかな夢のようなひとときを提供しています。

「EL SUENITO」のヴィラ内は、海を眺めながら視線を気にせず楽しめる、開放的なプライベート空間が広がります。

自然を一望できる開放的で広々したインフィニティ温泉から見える、島々が織りなすとっておきの旅模様に癒されます。

まるで海と繋がっているかのような絶景インフィニティ温泉は、開放的なデザインで自然を感じながらリラックスできる海や空と一体化できる温泉となっています。お湯に入りながら、そのまま景色に溶け込む感覚になります。

リゾート気分を満喫しながら素晴らしい食事体験ができるダイニング。

EL SUENITO HINASE では、イタリアンレストランとホテル内でのBBQ、2つの贅沢なディナーコースをご用意しています。瀬戸の恵みいっぱいの海の幸を食す、素晴らしい食事体験は感動の食の思い出となります。日生町の主産業は漁業で、瀬戸内海らしい穏やかな海から旬の魚や「日生かき」など多彩な海の恵みを日常的に味わえる絶品なものに出逢えます。

快適で心安らぐ睡眠空間は心身をリフレッシュできます。

旅の思い出と疲れをしっかりサポートする快適なベッドルームでは、静かな時間を過ごすことで豊かな自然との一体化ができます。星が美しい夜に、プライベートな空間で心身を浄化し、日常離れの贅沢な時間をお楽しみください。

「EL SUENITO HINASE／岡山県備前市」は、海を眺めながら開放的なプライベート空間を満喫できる温泉宿として今回の「BEST OF ONSEN STAY～温泉宿部門～」第一位の受賞につながりました。

「BEST OF ONSEN STAY～温泉宿部門～」

第一位：EL SUENITO HINASE（岡山県備前市）(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=31#:~:text=https%3A//el%2Dsuenito.com/)

第二位：一棟貸しVilla洗心庵（長野県安曇野市）(https://senshin-an.com/)

第三位：LugStay Viila 南紀白浜 IRIS（和歌山県西牟婁郡白浜町）(https://shirahama-iris.com/)

第四位：羽衣（山梨県南都留郡富士河口湖町）(https://www.airbnb.jp/rooms/1497536573447865798?_set_bev_on_new_domain=1772674957_EAYThlZWYxNDRhMj&set_everest_cookie_on_new_domain=1772674957.EAYmE4N2M3YThmMjJjYz.wq9fTEo-MRCPkyu0yaXIH-z5bL4vQjUw3cS0wzHSbs0&source_impression_id=p3_1773886920_P3aU8AOIXrMaFwPq)

第五位：Azure Palace 伊豆高原（ 静岡県伊東市）(https://azurepalace.net/)

第六位：里山辺ウッドハウス（長野県松本市）(https://www.booking.com/hotel/jp/li-shan-bian-utudohausutiisaiouti.ja.html?aid=1181029&label=msn--80676876521391%3Atidat-2332476479830159%3Aloc-96%3Aneo%3Amtb%3Alp139760%3Adec%3Acid520890313%3Aagid1290827973946684&sid=eab40e57c2a04f3607a61cc9f96d768a&age=0&checkin=2026-04-18&checkout=2026-04-19&dest_id=-235949&dest_type=city&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soh=1&sr_order=popularity&srepoch=1773887216&srpvid=252c113398860143&type=total&ucfs=1)

第七位：ヴェルみん伊東（静岡県伊東市）(https://www.vermin.style/ito/)

第八位：VillaStella DUE（岡山県備前市）(https://villastella.jp/)

第九位：Sapporo Art Library（北海道札幌市）(https://www.airbnb.jp/rooms/1543960067060478525?adults=2&guests=2&search_mode=regular_search&check_in=2026-12-01&check_out=2026-12-06&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1768734892_P39UnEnDXolc9Rj-&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=49a46a59-6d8d-4702-9039-064a4cb7bd01)

第十位：下田オーシャンビュー（静岡県下田市）(https://www.agoda.com/ja-jp/h45920373/hotel/all/izu-jp.html?countryId=3&finalPriceView=2&isShowMobileAppPrice=false&cid=1955380&numberOfBedrooms=&familyMode=false&adults=2&children=0&rooms=1&maxRooms=0&checkIn=2026-03-28&isCalendarCallout=false&childAges=&numberOfGuest=0&missingChildAges=false&travellerType=1&showReviewSubmissionEntry=false¤cyCode=JPY&isFreeOccSearch=false&tag=a23f5737-6e67-4a4a-9250-044ef742ceb0&flightSearchCriteria=%5Bobject+Object%5D&los=1&searchrequestid=61013664-4a78-4f1e-beb1-ffb6c376a683&utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_campaign=JPN%7CJA%7CJA%7CDOM_038&utm_content=JPN%7CJA%7CJA%7CDOM%7CGeneral%7CHIGH_MPB%7CCI%3AIzu%2CJapan_249498%7CNUM001&utm_term=%E4%B8%8B%E7%94%B0%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC&ds=WshFFnVjefpB%2F4%2Bv)

BEST OF MINPAKUのロゴ

【総合順位】

グランプリ：OMATSURI BASE Nakanoshimbashi(https://omatsuribase.com)

準グランプリ：Villa Costa de sol Awaji （コスタ・デル・ソル淡路）(https://www.airbnb.jp/rooms/1613423751534143344)

Booking賞：一棟貸しVilla 洗心庵(https://senshin-an.com/)

Yogibo賞：VILLA SENSE Kujukuri(https://villa-sense-kujukuri.com/)

【宿泊部門 第一位】

●BEST OF VILLA～貸別荘部門～：

Villa Costa del Sol Awaji／兵庫県淡路島(https://www.airbnb.jp/rooms/1613423751534143344)

●BEST OF GLAMPING＆CAMP～グランピング・キャンプ場部門～

GAJU CAMP／和歌山県和歌山市(https://gajucamp.com)

●BEST OF POOL VILLA～プール付き貸別荘部門～

VILLA SENSE kujukuri／千葉県山武郡(https://villa-sense-kujukuri.com/)

●BEST OF ONSEN STAY～温泉宿部門～

EL SUENITO HINASE／岡山県備前市(https://el-suenito.com)

●BEST OF RESORT STAY～リゾート地部門～

THE PANALI／沖縄県宮古島市(https://panali.jp)

●BEST OF SAUNA STAY～サウナ付き部門～

The Lake House／長野県上水内郡(https://www.airbnb.jp/rooms/1064989642336319017)

●BEST OF HOUSE STAY～一戸建て部門～

炉之宿 淀川／大阪府大阪市(https://www.airbnb.jp/rooms/30828093)

●BEST OF CONDOMINIUM～マンション部門～

eni.suite macchamachi／大阪府大阪市(https://go2eni.com/stay/suite-macchamachi)

●BEST OF ACTIVITY STAY～アクティビティ部門～

ジャパビスタ アンリミテッド／大阪府大阪市(https://bijousuites.airhost.co/ja/houses/736812)

●BEST OF MINPAKU～関東インバウンド部門～

OMATSURI BASE Nakanoshimbashi／東京都中野区(https://omatsuribase.com)

●BEST OF RENOVATION STAY～再生部門～

紡ノ座／千葉県長生郡(https://tsumuginoza.snack.chillnn.com)

●BEST OF SUBLEASE MINPAKU～転貸部門～

今昔荘 大阪 天保山 - 高灯籠 -／大阪府大阪市(https://konjakuso.jp/site/4660)

●BEST OF HOMESTAY～ホームステイ部門～

Oyumi／東京都清瀬市(https://www.airbnb.jp/rooms/1048327582488229490)

●BEST OF HOTEL MINPAKU～一棟部門～

テラス ヴィラ 癒穏-Terrace Villa Eon-／和歌山県西牟婁郡(https://bijousuites.airhost.co/ja/houses/214486)

●BEST OF MINPAKU～ビギナー部門～

KOTO Villa／香川県仲多度郡(https://www.airbnb.jp/rooms/1444499679360416630)

●BEST OF MINPAKU～ステイシュラン特別枠～

玉城テラス／沖縄県南城市(https://www.airbnb.jp/rooms/1347555690875102958)

●BEST OF MINPAKU～一般投票部門～

一棟貸しVilla洗心庵／長野県安曇野市(https://senshin-an.com/)

【審査員】

・東京都江東区区議会議員（民泊大学創設者） 高野勇斗様

・一般社団法人 日本民泊協会 営業本部長 高木正人様

・株式会社K-TRUST 代表取締役 佐々木翔伍様

・株式会社ブロードエンタープロライズ 執行役員 林雅浩様

・株式会社Yogibo 執行委員 大森一弘様

・不動産マスターズアカデミー主催 生稲崇様

・Booking.com.Japan 営業本部長 信濃伸明様

※順不同

BEST OF MINPAKU 2026

【メインスポンサー】

●株式会社KINUJO(https://kinujo.jp/)様

【ゴールドスポンサー】

●株式会社ユーエムイー(https://www.ume-hikari.net/)様

●株式会社ピーサポート(https://www.psupport.co.jp/)様

●ZEROGROUP株式会社(https://zero-search.co.jp/)様

【シルバースポンサー】

●株式会社コモンプロダクツ(https://www.cnanet.co.jp/)様

●ディーエムソリューションズ株式会社(https://www.dm-s.co.jp/)様

同時開催：民泊EXPO JAPAN 2026

【メインスポンサー】

●株式会社K-TRUST(https://k-trust0111.co.jp/)様

【ゴールドスポンサー】

●株式会社Tabiii(https://tabiii.co.jp/)様

●民泊運営清掃代行株式会社(https://minpaku-agency.com/)様

●大阪民泊清掃代行株式会社(https://minpaku-agency.com/cleaning/osaka/)様

【シルバースポンサー】

●アサヒグループジャパン株式会社(https://www.asahigroup-japan.co.jp/)様

●アメリカン・エキスプレス・インターナショナル.lnc.(https://www.americanexpress.com/ja-jp/)様

●Booking.com Japan株式会社(https://www.booking.com/index.ja.html)様

●バブルラボ株式会社(https://bubble-lab.jp/)様

●株式会社Tabiji Partners(https://tabipa-ma.com/)様

●Nowhere Group株式会社(https://nowhere.group/)様

●株式会社LDKプロジェクト(https://ldk-pjt.com/)様

●株式会社サイリージャパン(https://cyly-japan.com/)様

●株式会社リアルエステート(https://re-estate.co.jp/)様

●株式会社Adventierra(https://adventierra.jp/)様

●株式会社アドトラスト(https://gp753.jp/kashima/)様

●大阪民泊運営代行株式会社(https://minpaku-agency.com/management/osaka/)様

同時開催：民泊大セミナー2026

【メインスポンサー】

●株式会社ブロードエンタープライズ(https://broad-e.co.jp/)様

【BEST OF MINPAKU 2026】

日本一の民泊・貸別荘・グランピング・キャンプ場を決定するコンテスト「BEST OF MINPAKU」の第3回目となる 「BEST OF MINPAKU 2026」 を開催いたしました。

本イベントでは、「BEST OF MINPAKU 2026」と同時開催として「民泊EXPO JAPAN 2026」 および「民泊大セミナー2026」を実施し、業界関係者や宿泊施設事業者など多くの方々にご参加いただき、日本最大級の民泊イベントとして開催することができました。

民泊は、地域の魅力や文化を国内外へ伝え、人と人、そして地域をつなぐ重要な役割を担っています。

本コンテストおよびイベントを通じて、優れた施設や取り組みを広く発信することで、民泊・宿泊業界全体の発展に貢献できればと考えております。

挑戦するすべての施設・事業者の皆様に敬意を表するとともに、今後も皆様と共に日本の民泊業界をさらに盛り上げていけることを楽しみにしております。

主催：榊原 啓祐（左）、田尻 夏樹（右）

主催：榊原 啓祐（さかきばら けいすけ）

民泊投資家、民泊専門家。民泊革命株式会社代表取締役兼、民泊旅館簡易宿所業組合会長。ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か６年での650店舗以上を出店。現在では民泊運営と共に、リゾート地でのプール付きの貸別荘も経営。大阪で初めて民泊清掃事業を立ち上げた民泊清掃の第一人者。

主催：田尻 夏樹（たじり なつき）

貸別荘専門家。民泊運営清掃代行株式会社の代表取締役。民泊・貸別荘・グランピング施設の立ち上げから運営、集客、ブランディングまで一貫して手がける。インフルエンサーとして国内外のトレンドを取材・発信。専門知識と発信力を強みに、収益性と体験価値を両立した宿泊ビジネスを提案。民泊事業のフランチャイズ本部を設立し、全国展開を進めている。

【BEST OF MINPAKU 2026 主催団体】

会社名：民泊旅館簡易宿所業組合（ミンパクリョカンカンイシュクショギョウクミアイ）

公式HP：https://minpaku-kumiai.com

代表者：榊原啓祐・田尻夏樹

東京支店：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町１１-５

大阪支店：〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目１番１８号

民泊旅館簡易宿所業組合は、民泊・貸別荘・小規模宿泊施設など、地域に根ざした宿泊事業者の発展と業界の健全な成長を目的として活動する団体です。

近年、訪日外国人旅行者の増加や多様な宿泊ニーズの拡大により、ホテルだけではなく、地域の文化や暮らしを体験できる宿泊施設への注目が高まっています。同組合では、こうした「地域の個性を伝える宿泊施設」の価値を広く社会に発信し、観光産業の新たな可能性を切り拓くことを目指しています。

主な取り組みとして、日本一の民泊・宿泊施設を決定するコンテスト「BEST OF MINPAKU」の開催をはじめ、宿泊業界の最新トレンドや成功事例を共有するイベント「民泊EXPO JAPAN」などを主催。全国の宿泊事業者、投資家、観光関係者、両者をつなぐ組織として、業界の活性化に取り組んでいます。

また今後は、宿泊施設の品質向上や事業者の社会的地位向上を目的とした資格認定制度や業界基準の整備などにも取り組み、地域観光の発展と観光立国日本の実現に貢献していきます。

大型ホテルでは届けられない“あたたかさ”や“地域の魅力”を伝える小規模宿泊施設の価値を社会に広めることに取り組んでまいります。

【BEST OF MINPAKU 2026 運営会社】

会社名：民泊革命株式会社（ミンパクカクメイカブシキガイシャ）

代表者：榊原啓祐・田尻夏樹

本店所在地：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町11-5

大阪支店 ：〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目１番１８号

E-mail：info@bestofminpaku.com

TEL：06-6624-9959

公式HP：https://bestofminpaku.com